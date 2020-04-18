EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Фоторепортаж
  2191  6
Матеріали за темою:
Все про:карантин (3119) Чернігівщина (409) Прокопенко Андрій (3) COVID-19 (3979) коронавірус (2661)

 Осередок спалаху COVID-19 зафіксували на Чернігівщині, в населеному пункті введений особливий режим в'їзду-виїзду, - ОДА. ФОТОрепортаж

Cело Ніжинське Чернігівської області визнано вогнищем спалаху інфекційної хвороби. Відповідно до прийнятих рішень в селі тривають протиепідемічні та дезінфекційні заходи.

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко, передає Цензор.НЕТ.

"Визначено коло контактних осіб чоловіка, у якого підтвердили коронавірус. Воно досить значне – 49 людей.

У зв’язку з цим на території населеного пункту запроваджено особливий режим в’їзду-виїзду громадян і транспортних засобів. Встановлено контрольно-пропускний пункт. До його роботи залучені правоохоронці, рятувальники та медпрацівники.

Ведеться контроль дотримання режиму самоізоляції контактними особами. Транспортні засоби проходять відповідну обробку спецзасобами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 27 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Київщині, всього 280 заражених, - ОДА

Осередок спалаху COVID-19 зафіксували на Чернігівщині, в населеному пункті введений особливий режим вїзду-виїзду, - ОДА 01
Осередок спалаху COVID-19 зафіксували на Чернігівщині, в населеному пункті введений особливий режим вїзду-виїзду, - ОДА 02
Осередок спалаху COVID-19 зафіксували на Чернігівщині, в населеному пункті введений особливий режим вїзду-виїзду, - ОДА 03
Осередок спалаху COVID-19 зафіксували на Чернігівщині, в населеному пункті введений особливий режим вїзду-виїзду, - ОДА 04
Осередок спалаху COVID-19 зафіксували на Чернігівщині, в населеному пункті введений особливий режим вїзду-виїзду, - ОДА 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189982
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Для жителів цього села такі події є катастрофою, бо майже всі працюють у Ніжині чи їздять у Київ працювати.
 показати весь коментар
 
Згоден з Вами. Але зараз карантин і з Ніжина на Київ нічого не йде, крім службового потягу УЗ.
 показати весь коментар
 
 
Обробку церкви і всіх інших об'єктів роблять тому, що багато контактних осіб
 показати весь коментар
 
Ну все. Тепер спалят мужика вместе с хатой...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору