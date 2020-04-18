 Військовослужбовця Володимира Максименка важко поранено при вибуху міномета під час стрільб 14 квітня у зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні, він у комі. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці пише волонтер Тимур Кобзар.
"Клятий міномет...
Зараз в комі і бореться за життя боєць 3 полку ССО - Максименко Володимир Віталійович. З рідні нікого немає...
Друзі, допоможемо. Картка побратима для допомоги: 5169 3600 0844 8031
Політаєв Владислав (призначення: допомога Максименку)
Як повідомлялося раніше, під час стрільб на полігоні в Донецькій області вибухнув 82-мм міномет. На місці загинув 24-річний Ігор Вікторович Вівчаренко, старший солдат, оператор групи спеціального призначення 3-го окремого полку спеціального призначення сил спеціальних операцій ЗС України. Ще 8 військовослужбовців мають поранення різного ступеня тяжкості.
Но вот вопрос у меня к ослам оманским: что там насчёт обязательного профстрахования жизни и здоровья военных??? Неужель отменили, как проклятое наследие свершений петра?! Вот зЭчмошники, во дают!!!
1) дееспособного на момент стразового случая гражданина Украины;
2) занимающего предусмотренную должность и выполнявшего исключительно предусмотренные нпа должностные инструкции;
3) за которого ведомство из его з/п проводило в фонд соцстраха соответсвующие удержания;
4) в случае, если заключение соответствующей комиссии подтвердит наступление именно страхового случая...
Так вот, при херовом петре, который продолжает срать в штаны пожирателям зелёного навоза, напоминаю, что выплаты по травмам и гибели проводились даже, если они были получены не в боевых условиях и из-за нарушения самими пострадавшими своих должностных инструкций и техники безопасности...
За ведомства рюкзака (нацгвардия/мчс/погранцы/ментура) - не скажу, но уверен , что собак там давился за каждую копейку , чтобы не отдавать ...
На пример мне - ничего не выплатили !
И из моего подразделения ребятам то же не выплатили !
Понятное дело, что какому-то извращенцу из аваковского « торнадо», корой сам себе дилдо лошадиным анус порвал - никакой речи о выплатах быть не может.
А вы собственно, из чьих будете? Волна, сектор, подразделение?
Ты вообще логично думать умеешь, или только срать на зелю и до блеска полировать зад порошку обучен?
Или правительство Омана вместе с Патрушевым оплатит?
Президент Украины Владимир Зеленский отменил 167 указов президентских указов Источник: https://censor.net.ua/n3133328
Президент Владимир Зеленский отменил 167 указов президентских указов Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133351
Та й раніше, ніхто не пояснив, як може бути подвійне заряджання, коли є запобіжник від цього?
То есть государство никакого отношения к лечению иметь не хочет? Как это может быть? Почему тогда молчат сослуживцы? Их это тоже не касается? А завтра с ними такое и что?