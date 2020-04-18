EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Суспільство
  2546  26
Матеріали за темою:
Все про:поранення (1703) операція Об'єднаних сил (2276) міномет (21)

 Військовослужбовця Володимира Максименка важко поранено при вибуху міномета під час стрільб 14 квітня у зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні, він у комі. ФОТО

Військовослужбовцю 3-го полку ССО Володимиру Максименку, який зазнав важких поранень в результаті детонації снаряда з міномета під час бойових стрільб в Донецькій області, необхідна допомога в лікуванні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці пише волонтер Тимур Кобзар.

"Клятий міномет...

Зараз в комі і бореться за життя боєць 3 полку ССО - Максименко Володимир Віталійович. З рідні нікого немає...

Друзі, допоможемо. Картка побратима для допомоги: 5169 3600 0844 8031
Політаєв Владислав (призначення: допомога Максименку)

Як повідомлялося раніше, під час стрільб на полігоні в Донецькій області вибухнув 82-мм міномет. На місці загинув 24-річний Ігор Вікторович Вівчаренко, старший солдат, оператор групи спеціального призначення 3-го окремого полку спеціального призначення сил спеціальних операцій ЗС України. Ще 8 військовослужбовців мають поранення різного ступеня тяжкості.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189980
 
 
 Топ коментарі
 
А Моника Оманская не может решить из госресурсов
 показати весь коментар
 
Помощь, конечно нужна, это даже не оговаривается.
Но вот вопрос у меня к ослам оманским: что там насчёт обязательного профстрахования жизни и здоровья военных??? Неужель отменили, как проклятое наследие свершений петра?! Вот зЭчмошники, во дают!!!
 показати весь коментар
 
Если каждая гнида из ВР даст по тысяче гривен - это поллимона !
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А Моника Оманская не может решить из госресурсов
 показати весь коментар
 
 
Помощь, конечно нужна, это даже не оговаривается.
Но вот вопрос у меня к ослам оманским: что там насчёт обязательного профстрахования жизни и здоровья военных??? Неужель отменили, как проклятое наследие свершений петра?! Вот зЭчмошники, во дают!!!
 показати весь коментар
 
 
А что - во время Петра волонтеры не собиралис на помощь раненным, что ли? Просто с тех пор ничего так и не изменилось в лучшую сторону.
 показати весь коментар
 
 
Конечно, вы правы - собирали. И ещё как. А потому, что обязательное госстрахование по идее распространяется :
1) дееспособного на момент стразового случая гражданина Украины;
2) занимающего предусмотренную должность и выполнявшего исключительно предусмотренные нпа должностные инструкции;
3) за которого ведомство из его з/п проводило в фонд соцстраха соответсвующие удержания;
4) в случае, если заключение соответствующей комиссии подтвердит наступление именно страхового случая...
Так вот, при херовом петре, который продолжает срать в штаны пожирателям зелёного навоза, напоминаю, что выплаты по травмам и гибели проводились даже, если они были получены не в боевых условиях и из-за нарушения самими пострадавшими своих должностных инструкций и техники безопасности...
За ведомства рюкзака (нацгвардия/мчс/погранцы/ментура) - не скажу, но уверен , что собак там давился за каждую копейку , чтобы не отдавать ...
 показати весь коментар
 
 
При порохе не выплачивали ничего даже тем, что получил официальные ранения при выполнении боевого задания !
На пример мне - ничего не выплатили !
И из моего подразделения ребятам то же не выплатили !
 показати весь коментар
 
 
Ща вас заспамят. Порохожополизы - они такие - правды не любят, если эта правда показывает, что их кумир вовсе не святой.
 показати весь коментар
 
... бойцу из 25 бтро «киевская Русь» за полученный им перелом ключицы в дтп по своей вине сумму страховки выплатили. Правда значительно меньше, чем он рассчитывал. Судился, немного добавили... это так, пример из жизни...
Понятное дело, что какому-то извращенцу из аваковского « торнадо», корой сам себе дилдо лошадиным анус порвал - никакой речи о выплатах быть не может.
А вы собственно, из чьих будете? Волна, сектор, подразделение?
 показати весь коментар
 
Так вот при Петре, которому ты задницу все продолжаешь вылизывать - зачем собирали, если все выплачивалось? И почему ты считаешь, что сейчас якобы не выплачивают по причине того, что ПРОДОЛЖАЮТ собирать?

Ты вообще логично думать умеешь, или только срать на зелю и до блеска полировать зад порошку обучен?
 показати весь коментар
 
Не судите остальных по себе. Любитель чужих задниц...
 показати весь коментар
 
Да я по вам сужу, как вы вылизываете задницу одному персонажу и закидываете навозом другого - причем опираетесь при этом на то, что одинаково происходит - что при зеле, что при пете.
 показати весь коментар
 
Ок, если (дай бог) самому зЭлупе на очередных учениях чего-то там оторвёт, мы тоже будем на корточку его сепарше ватнице Ленке в Швецию деньгами сбрасываться???
Или правительство Омана вместе с Патрушевым оплатит?
 показати весь коментар
 
 
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании утратившими силу 61 указа Источник: https://censor.net.ua/n3133314

Президент Украины Владимир Зеленский отменил 167 указов президентских указов Источник: https://censor.net.ua/n3133328

Президент Владимир Зеленский отменил 167 указов президентских указов Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133351
 показати весь коментар
 
 
Опять "молот" Пашинского? Власть поменялась и уже не кричат наперебой про двойное заряжание.
 показати весь коментар
 
 
Тепер питання до **********.
Та й раніше, ніхто не пояснив, як може бути подвійне заряджання, коли є запобіжник від цього?
 показати весь коментар
 
Папуасе, який молот 82мм ? Висер не зараховано
 показати весь коментар
 
Если каждая гнида из ВР даст по тысяче гривен - это поллимона !
 показати весь коментар
 
 
а государство (итить-удивить!) на самоизоляции, как всегда???
 показати весь коментар
 
 
Военнослужащий .... нужна помощь в лечении..

То есть государство никакого отношения к лечению иметь не хочет? Как это может быть? Почему тогда молчат сослуживцы? Их это тоже не касается? А завтра с ними такое и что?
 показати весь коментар
 
 
Ребята! это страна или клоака?? это где в мире такое есть?
 показати весь коментар
 
 
Зеленський ти де? гроші не всі на себе в Омані потратив? Давай чумашедший швидше чухайся і переведи необхідну суму на допомогу хлопцю!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору