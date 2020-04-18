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 Водій не впорався із керуванням і влетів у дерево в Одесі, є загиблий, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні вночі на вулиці Успенської одесит, 1990 року народження, не впорався з керуванням BMW, з'їхав з дороги і зіткнувся з деревом. Удар був такої сили, що автомобіль перекинувся.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Водій  зазнав незначних ушкоджень, а от його 30-річний пасажир загинув миттєво.

За попередніми даними слідчо-оперативної групи з розслідування ДТП, водій був у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зараз, в рамках відкритого за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України провадження, проводяться необхідні слідчі дії, призначено низку експертиз.

Чинним законодавством за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Водій не впорався із керуванням і влетів у дерево в Одесі, є загиблий, - Нацполіція 01
Водій не впорався із керуванням і влетів у дерево в Одесі, є загиблий, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189977
 
 
 Топ коментарі
 
Мои соболезнования родственникам и хорошим знакомым дерева.
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низко летел. к перемене погоды.
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Слава Богу что люди не пострадали. А вот дерево жалко. Заставить родственников дебила оплатить посадку равностоящих новых деревьев
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Мои соболезнования родственникам и хорошим знакомым дерева.
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Слава Богу что люди не пострадали. А вот дерево жалко. Заставить родственников дебила оплатить посадку равностоящих новых деревьев
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Судя по тачке, ехал 150+. Надеюсь дерево не пострадало.
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Не-нет! оно ехал соблюдая ПДР,не более 50 км.час в населенном пункте! А тут-раз! и дерево выскочило на скорости 150 км.
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Це ж на якій швидкості треба було їхати щоб машину так зім'яло 160-200 кмч?
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Судя по машине минимум 150-200 летел по городу. Зато у нас рюкзаковцы ловят тех кто чуть выше 50км ездит. А таких мажоров только деревья останавливают.
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минус 1. побольше бы, и тачки чтоб подороже!
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Ганявся за вірусом по місту і розплющив його об дерево.
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Ото *****, в Одесі дерева на дорогу вибігають, та мішають низько літати полуумкам.
Не пойму, що за авто? невже БМВ? Тюнінг а-ля паСанічий - прямоток, *****. Повбивав бі гадів.
Щкода загиблого, самий цинус жити.
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Якщо чьоткий пацан, то дерево ще й посадять
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жалко что прекрасный водила выжил, он еще проявит себя
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"...водитель не справился с управлением и машина столкнулась с деревом." Так не подходит?
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Его дружбан тоже стал низкопрофильнее на 2 метра.
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и на фига то дерево бежало ему навстречу? черте что!!! совсем уже...
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Он просто перевернулся. Хотя судя по фото от него мало что осталось.
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Тільки що бачив дивовижну мациклєтку. Спереду 2 колеса, як у автомобіля, а позаду одне. І гарчить як трактор. Водитель не справился с управлением и влетел в дерево в Одессе, есть погибший, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 950
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Да вроде и не быстро ехал.. И машина самую малость помята... Заднее левое крыло чуть поправить и ".. не бита, не крашена, гаражное хранение..."
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Участник краш-теста на добровольных началах..
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Совсем евробляхеры распоясались. На украинских номерах все остались бы живы.
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по любому это евробляхеры посадили дерево на пути этого мыролюбного водителя.
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ЯК НА МЕНЕ , ТО ПЯНИХ ВОДІЇВ ПРИ ЗАГИБЛИХ, ТРЕБА ПРИРІВНЮВАТИ ДО ВБИВЦЬ
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