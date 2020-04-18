 Водій не впорався із керуванням і влетів у дерево в Одесі, є загиблий, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.
Водій зазнав незначних ушкоджень, а от його 30-річний пасажир загинув миттєво.
За попередніми даними слідчо-оперативної групи з розслідування ДТП, водій був у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Зараз, в рамках відкритого за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України провадження, проводяться необхідні слідчі дії, призначено низку експертиз.
Чинним законодавством за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Не пойму, що за авто? невже БМВ? Тюнінг а-ля паСанічий - прямоток, *****. Повбивав бі гадів.
Щкода загиблого, самий цинус жити.