 "Дуже схоже на сплановані підпали для нагнітання": зафіксовано загоряння у Бородянці під Києвом. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на сторінці в фейсбуці Макс Левін.
"А це вже на околиці Бородянки (60 км від Києва)
Невеличке за площею загоряння при дорозі. Але звідки воно там?
Дуже схоже на сплановані підпали, в тому числі для нагнітання", - написав він під фото.
и пошли поехали несчастья и пожары
совпадение?
не думаю !
Вже й Карантин, вже всі повинні сидіти вдома, вже любе що рухається можна зупиняти, перевіряти документи і майже закривати.
А все одно поганим танцюристам відеороліковому президенту та італійському міністру внутрішніх справ, Щось дуже заважає виконувати свої обов"язки.
лучше пусть сгорит всё
чему удивляться ?
после сгоревших артскладов считаю, что пусть догорит и остальное,
меньше ворам достанется
ВИДЕО...
https://twitter.com/i/status/1251439151154593794
Схоже що таки 73% вірять що шкільний вчитель повирішує усі їх проблеми...
Сподіваюсь, що це в мене ранкове загострення сезонної шизофренії Але ж з безпринципною владою за ради влади та грошей - можливо все
да там три мужика с ведрами потушат его за 10 минут, даже не разматывая шланг! а заодно и свои хатынки уберегут (или надеются, что через забор искра не перескочит? )
Это же не лес. Да такой огонь можно потушить за 20 минут.
Пока ментовка рейдом по Украине не пойдет, пока яйца ******* не поотрывет, толку не будет!
У меня он сосед городской ***** из Киева, ну типа не жлоб... палит, при том, что на улице с Чернобыля воняет до безобразия.
Причина такої думки:
з Чернобильскою зоною межує Білорусь. Такий же ліс, така ж суха трава, і народ з такими ж звичаями. Але пожарів немає...?!
"Руський мір", це люди які знаходяться під впливом Росії, здебільшого вони мають українське громадянство
Говорит, что каждый год одни и те же идиоты жгут траву и листья.
Поспрашивали б местных. Кто-то да указал бы на сраных "пиромантов".