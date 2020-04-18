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Все про:Житомирщина (557) Київська область (1207) пожежа (2176)

 "Дуже схоже на сплановані підпали для нагнітання": зафіксовано загоряння у Бородянці під Києвом. ФОТО

На околиці Бородянки, що в 60 км від Києва, зафіксовані загоряння, які виглядають як сплановані підпали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на сторінці в фейсбуці  Макс Левін.

"А це вже на околиці Бородянки (60 км від Києва)
Невеличке за площею загоряння при дорозі. Але звідки воно там?
Дуже схоже на сплановані підпали, в тому числі для нагнітання", - написав він під фото.

Дуже схоже на сплановані підпали для нагнітання: зафіксовано загоряння у Бородянці під Києвом 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк закликав Зеленського невідкладно звернутися до НАТО і ЄС за допомогою в гасінні пожеж: "Це безпосередня загроза життю кожного українця"

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189974
 
   
 Топ коментарі
 
посмотрела параша на свои прошлогодние колоссальные сибирские пожары тайги, не поддающиеся тушению и решила похожее и в Украине запустить.
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Да, да, да... А может нужно квадакоптеры использовать для отлова очагов возгорания, а не гуляющих в парках! "Очень похоже на спланированные поджоги для нагнетания": зафиксированы возгорания в Бородянке под Киевом - Цензор.НЕТ 3061
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Це викинутий недопалок біля дороги призводить до пожежі.
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ещё некоторые считают своим долгом костёр разжечь на отдыхе в лесу. даже если +30.
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Тут непотрібно розводити багаття, тут достатньо непокошеної трави на узбіччі, яку Державна служба автодоріг не викосила ще восени і трава засохла і перетворилась на сіно, яке ******** від будь якого недопалку!
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При температурі +3 вранці, відволожену за ніч траву, чорта лисого недопалок підпалить. Це, скоріше всього, сільради таким чином гроші на прибиранні економлять!
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А Ви докинете недопалок на таку вдстань?Роздивться уважно фото.Досить дивно вигляда те , що пожеж навпроти будинкв не турбують мешканцв
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Недопалок викидають просто на асфальт, потім вітер легко зносить недопалок по дорозі до узбіччя і починається пожежа.
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Мне все-таки кажется, что это специальные поджоги. Слишком их много, несмотря на сообщения в новостях об опасности. И полиция бездействует, приписывает пожары не диверсантам, а БОМЖам. И штрафы небольшие и нет криминальной ответственности. В Житомирской области весь заповедник выгорел. В общем зеленые рептилии не контролируют ситуацию. Уже огонь подбирается к Чернобыльской атомной станции,а Киев занимает 1 место в мире среди экологически загрязненных городов. Дожились.
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Це не спеціальні підпали, це спеціальна бездіяльність влади - невикошена трава на узбіччях, коли гроші вкрали а траву не покосили, це вимитий бурштин з житомирських лісві, коли ями поробили під час вимивання бурштину з піску, а назад ці ями ніхто не закопує і через ці ями волога з грунту вивітрюється і поверхневий слой стає пересушеним і все листя та гілки які падають на землю стають легкозаймистою речовиною і горить! Все просто, немає ніяких підпалів, є злочинна діяльність людей і злочинна бездіяльність влади!
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И преступность власти и специальные поджоги. Такое безобразие было всегда, но именно сейчас пошли пожары. Вы может думаете, что случайно в Украине за 6 лет сгорело 5 складов боеприпасов на десятки миллирдов ДОЛЛАРОВ? Ну думайте, но у меня другая оценка происходящего.
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мудрый украинский нарид выбрал себе ЗЕльоный чинарик
и пошли поехали несчастья и пожары

совпадение?
не думаю !
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ну хоть не склады с боеприпасами на лярды доляров )))
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Бывает но редко . 90% таких пожаров это умышленные поджоги и разведения костров . И это не догадка , знаю по личному опыту . .
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И в штаны тебе гадят постоянно. Как и твему ослу
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Це можуть бути тітушки Мертвечука і К.
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вы преуменьшаете заслугу презика Зеленского во всём этом. Без его мудрого руководства ничего бы этого не было. И да, таки пора начинать обсуждать проблему каннибализма следующей зимой.
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Кремлёвсктй ресурс "Страна.ua" громче всех кричит о пожарах на Киевщине. Совпадение ?
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Какая то кацапская мразь ездит и прямо с машины поджигает траву и леса
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тут и кацапских мразей не нужно! большинство местных дебилов считают своим долгом выжечь траву
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Главный вопрос зачем? Что движет человеком когда он это делает?
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ЗЕльоный чинарик поджег всю страну, а вы за траву рассказываете
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Да, да, да... А может нужно квадакоптеры использовать для отлова очагов возгорания, а не гуляющих в парках! "Очень похоже на спланированные поджоги для нагнетания": зафиксированы возгорания в Бородянке под Киевом - Цензор.НЕТ 3061
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Дешевле бензокосилки летом использовать. Тогда и гореть нечему будет.
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На видео горит посреди села. То есть напротив калитки частного дома. У меня кругом дома выкошено, сейчас зеленая травка, и захочешь не подожгешь.
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Заметил верно, вывод не правильный. Нагнетания чего? А вот вреда и убытков и не сосчитать.
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А наша поліція замість того щоб займатись підпалами на постах міряє температуру у водіїв.
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Та ну-у... Че ж набагато легше і безпечніше! "Дуже схоже на сплановані підпали для нагнітання": зафіксовано загоряння у Бородянці під Києвом - Цензор.НЕТ 1752
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посмотрела параша на свои прошлогодние колоссальные сибирские пожары тайги, не поддающиеся тушению и решила похожее и в Украине запустить.
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та думаю,год только начался.и параше тоже...все еще впереди.
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будем надеятся, шо всё вернётся сторицей ей в зад )
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Желательно "сторицу" осиновую - как с аверса, так и реверса.
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А може бездіяльність зеленського і авакова це є саме що не є нагнітання?

Вже й Карантин, вже всі повинні сидіти вдома, вже любе що рухається можна зупиняти, перевіряти документи і майже закривати.

А все одно поганим танцюристам відеороліковому президенту та італійському міністру внутрішніх справ, Щось дуже заважає виконувати свої обов"язки.
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Похоже уже забылось кто разогнал МЧС и санэпидем службу в Украине.
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Сергей Ворчун Крысы спамят, ибо правда глаза колет. МЧС ликвидировали и перевели в МВД, где они как сироты. Ну а СЭС и так понятно.
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Просто власть, мусора и судебная система не состоятельная и даже скорее работает на стороне врага как внутреннего так и внешнего. В таких случаях народу нужно самим брать власть в свои руки. Выходить на улицы, устраивать засады, ловить поджигателей и бросать их на месте прямо в огонь. Самосуд ето самый честный и самый незаангажированный и неподкупный суд в мире.
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а зеленский с мусорами будет в тюрьму активистов отправлять,
лучше пусть сгорит всё
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зеленский и ярмак работают на кацапов через Хезболу,
чему удивляться ?
после сгоревших артскладов считаю, что пусть догорит и остальное,
меньше ворам достанется
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100 процентов без московитов здесь не обходится
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какие московиты, тут местных кацапов полно
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а местные кацапы чьи указания выполняют?
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Питання в іншому - до будинків 20 метрів. Важко вийти й залити водою?
Схоже що таки 73% вірять що шкільний вчитель повирішує усі їх проблеми...
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Украина самая либеральная страна в мире. Нас грабят, нас стреляют, нас травят и сжигают, а мы все равно стерпим, вытрем кулаком сопли и поползем раком в поле работать.
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Зате рейтинги мерів, голів спільнот, сільських голів стрімко падають... Хоча до місцевих виборів ще пів року, але ж і "голобородьку" запустили теж не 2019 році...
Сподіваюсь, що це в мене ранкове загострення сезонної шизофренії Але ж з безпринципною владою за ради влади та грошей - можливо все
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а если положить руку на....что угодно...вот скажите, разве эти небольшие, пока еще, проплешки огня так тяжело потушить даже живущим на против этого подпала?
да там три мужика с ведрами потушат его за 10 минут, даже не разматывая шланг! а заодно и свои хатынки уберегут (или надеются, что через забор искра не перескочит? )
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В них руки ще не відпочили від голосування за шкільного вчителя. Занадто втомлені.
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Тоже охренел... забросит ветер искру -- сгорят, а из хаты --- не выйдут!
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инфантильность наріда просто зашкаливает. папу-защитника всегда ищут, у которого совета спросить, шо делать, шоб самому потом за последствия действий не отвечать. шоб пошёл разобрался с теми, кто ему морду набивает,.... собственных действий, принятия решений и ответственности потом за их последствия абсолютно никаких. "старшой приказал, старшой не приказал,...."
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Ну, так жителі тих будиночків і підпалили траву, щоб утилізувати своє сміття....
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я чогось теж саме так і подумав... бо якщо ні - то вже б бігали та гасили...або викликали пожежників... а так...ніякого руху...
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Что значит бл#, ПОХОЖЕ?! Тем временем 22тыс. солдатиков до последней капли крови готовы сражаться с шизанутыми прихожанами. Аваков, отложить шашлык, потом дожрешь!
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це місцеві дебіли палять і вже давно почали
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...кожного року українські селяни спалюють свої села...дебіли...
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егеж, кожного року, двічі - навесні й восени. у бородянському р-ні цього року почали на початку березня. в мене там теща живе. насилу заборонив їй палити траву навіть на городі, а якісь дебіли підпалили луку навколо озера, і вже після того, як повернулися лебеді й лелеки.
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кацапы, возглавляемые мертвечуком давно поняли , что негативный имидж Украины по тв плюс поджоги плюс уничтожение мемориальных досок плюс бардак с вирусом плюс бардак в экономике плюс ещё много много разнообразных хаосов, контролируемых кремлём- неизменно приблизят их к заветной мечте- овладеть Украиной, так как она вскоре устанет бороться и сдастся им на милость, но думаю что у них ничего не выйдет, так как они пилят сук, на котором (пока что) удобно устроили свои жирные, тяжелые задницы
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Что-то на фото не видно владельцев домов которые тушат огонь.
Это же не лес. Да такой огонь можно потушить за 20 минут.
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хозяева дома набухались, после шашлыков спят.
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камер нету на дорогах??? кто перемещался там за время приблизительного возгорания выследить! а потом выловить и посадить на лет 25!
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Шо вы все гоните!? Это либо местные жители, либо сам сельсовет територию "росчищает" либо "хермерня" обочины дорог возле "своей" земли.
Пока ментовка рейдом по Украине не пойдет, пока яйца ******* не поотрывет, толку не будет!
У меня он сосед городской ***** из Киева, ну типа не жлоб... палит, при том, что на улице с Чернобыля воняет до безобразия.
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Невже почало доходити, що забагато "недопалків". І всі, якомога, поближче до Києва
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Но конченым зебилам не понять,что еще с Чернобыля их кацапские братья развлекаются. А что там ваш ************* молчит по этому поводу. Небось дуже дякуе своему богу - боссу - ***** кремлевскому.
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А де люди? Де мешканці? Вони чекають пожежників, чи загоряння будинків? А може Зелненського з Аваковим щоб потушили врятували їх?
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А місцеві бояться вийти і затушити траву? Чи чекають, що з Києва приїдуть? Не будьте байдужими бо і хати згорять.
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Очень похоже что возле дома кто-то шашлыки жарил.
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На дороге селяны жарят шашлыки, когда у каждого есть свой двор? Что ты несешь или кого ты прикрываешь? Кацапов и Мертвечука которые разгоняют ситуацию в Украине? "Очень похоже на спланированные поджоги для нагнетания": зафиксированы возгорания в Бородянке под Киевом - Цензор.НЕТ 1737
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Петюнці-порохососіки казяться від безсилля і люті...
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В жизни не наблюдал, чтобы на обочине трассы траву выжигали. Это не принято. Да и вообще выжигание травы не эффективно. Кто костры на обочине разводить будет? Да и в лесу еще не сезон. Сезон - маевки, но лесникам эти места хорошо известны. Или их всех поувольняли?
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Какое не принято!? Ты с какого дурного дуба слез!? Да постоянно палят! И сельсоветы, и "хермерня" ну а дуракам и сам Бог велел!..

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Насправді про це вже роки 4-5 кажуть - кожного року підпалюють, тренуувались. І нічого не було зроблено. А в розвинених країнах за підпал кримінальна відповіжальність. А колись просто вішали.
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Уже 15 років голою сракою їжаків бють! "А поговорить" почалося при Хоружієвському підрахую Ющенкові, цю проблему, ще тоді могла, і мала-б! вирішити Смерть з Косою!
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Все заметили как эффективно Аваков использует ресурсы национальной гвардии для тушения и предотвращения пожаров ? Нет? Не заметили? А помните, что в прошлые годы к ликвидации последствий всех подобных ЧП привлекали нацгвардию и даже их курсантов? А в этом году Аваков занят тем, что устраивает хаос. А чтоб прикрыть свою бездеятельность и показать нужность, рассказывает о готовящихся на него покушениях. Надувает мыльные пузыри показухи в духе Зеленского.
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Ситуация еще терпит. Как только станет совсем плохо - вступит Аваков в роли спасителя. В прошлые годы ему бы оторвали всё, что висит, если бы бездействовал.
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скорее всего козаченьки бросают бычки из окон машин
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От не затушеных бычков, при температуре утром +3 хрен что розгориться, это сельсовет, скорее всего, "порядок наводит".
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впевнений на 100% що пожари це дії "Руського міра".
Причина такої думки:
з Чернобильскою зоною межує Білорусь. Такий же ліс, така ж суха трава, і народ з такими ж звичаями. Але пожарів немає...?!
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Тут - к гадалке не ходи . Иначе не объяснить вспышки пожаров в самых труднодоступных местах , и с очагами в несколько км , друг от друга . "Дуже схоже на сплановані підпали для нагнітання": зафіксовано загоряння у Бородянці під Києвом - Цензор.НЕТ 4562 .
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Driver Це теж білоруси підпалили? За 60 км від Києва? Будь-хто винний, тільки не ми.
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Та при чём тут белорусы . Это делают местные олигофрены или бомжи , за деньги или за дозу , за пузырь и т.д. Платит как обычно хтось , кого трудно даже и заподозрить . "Дуже схоже на сплановані підпали для нагнітання": зафіксовано загоряння у Бородянці під Києвом - Цензор.НЕТ 3778 .
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Maksim Perepelitca Я думаю, що, крім традиції випалювати суху траву, кожної весни, ще й додалась традиція випалювати залишки вкраденого лісу. І все це, на фоні безсніжної зими, відсутність дощів + вирубування не тільки лісів, а й лісосмуг і садів.
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Де видно що я звинувачую білорусів !?.
"Руський мір", це люди які знаходяться під впливом Росії, здебільшого вони мають українське громадянство
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Я давно таке підозрюю.Фєсєбєшна сволота в вигляді МП могла таке придумати.
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Есть знакомый в Бородянке.
Говорит, что каждый год одни и те же идиоты жгут траву и листья.

Поспрашивали б местных. Кто-то да указал бы на сраных "пиромантов".
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