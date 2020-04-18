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 Через підпал сухої трави вогнем знищено 10 дерев'яних дачних будиночків на Львівщині, - ДСНС. ФОТО

В результаті пожежі вогонь знищив суху траву на площі 700 кв.м. окремими осередками та 10 дерев'яних дачних будинків, розміром 3×4 м.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Надійшло повідомлення про пожежу в  Червонограді на вул. Львівська в дерев'яній безгосподарській будівлі.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з'ясувалось, що внаслідок горіння сухої трави вогонь перекинувся на дерев'яні дачні будиночки. Не гаючи часу рятувальники приступили до проведення робіт з ліквідації загорання, проте сильний вітер ускладнював гасіння пожежі.

О 17:02 вогнеборці локалізували пожежу, та о 18:31 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив суху траву на площі 700 кв.м. окремими осередками та 10 дерев'яних дачних будинків, розміром 3×4 м.

До ліквідації пожежі залучили 5 рятувальників  та 1 одиницю спецтехніки.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються

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Через підпал сухої трави вогнем знищено 10 деревяних дачних будиночків на Львівщині, - ДСНС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189966
 
 
 Топ коментарі
 
Масштабные разрушительные пожары уже охватили Киевскую, Черниговскую, Житомирскую и другие области Украины. Мирослав Гай и Тарас Березовец считают, что это не случайные ЧП.
Последние недели Украина пылает. Лесные и степные пожары фиксируют не только в Чернобыле, но и по всей Киевской области, а также на Черниговщине, Житомирщине, Полтавщине, в Днепропетровской области. Политолог и телеведущий Тарас Березовец на своем канале в Telegram показал онлайн-карту пожаров в Европе за 17-18 апреля, которая публикуется на сайте Еврокомиссии. Согласно ей, положение Украины тяжелое. "Украина вся в огне. В соседних странах ничего подобного нет. Расскажите теперь, что это совпадение", - написал он.
Со схожим заявлением в Telegram также выступил известный волонтер Мирослав Гай. Он считает, что масштабы могут быть диверсиями. "Поджоги идут массовые, в разных областях, захватывают территории больших городов. Поджог во все времена в истории человечества был хорошим средством войны. Это прекрасное средство дестабилизации. Киев, Житомирщина, Черниговщина, Полтавщина, Чернобыль, Днепр… Везде пожары. Поджигателей ловят, но некоторые поджоги невозможно оправдать традицией сжигания травы. Как по мне, уже нужно озвучивать версию о теракте, либо диверсии", - написал волонтер.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/205536_1587191146
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сухая зима и весна...и высохшие остатки мозгов опилок у поджигателей сухой травы...
нахазяйновали? впорались???
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Масштабные разрушительные пожары уже охватили Киевскую, Черниговскую, Житомирскую и другие области Украины. Мирослав Гай и Тарас Березовец считают, что это не случайные ЧП.
Последние недели Украина пылает. Лесные и степные пожары фиксируют не только в Чернобыле, но и по всей Киевской области, а также на Черниговщине, Житомирщине, Полтавщине, в Днепропетровской области. Политолог и телеведущий Тарас Березовец на своем канале в Telegram показал онлайн-карту пожаров в Европе за 17-18 апреля, которая публикуется на сайте Еврокомиссии. Согласно ей, положение Украины тяжелое. "Украина вся в огне. В соседних странах ничего подобного нет. Расскажите теперь, что это совпадение", - написал он.
Со схожим заявлением в Telegram также выступил известный волонтер Мирослав Гай. Он считает, что масштабы могут быть диверсиями. "Поджоги идут массовые, в разных областях, захватывают территории больших городов. Поджог во все времена в истории человечества был хорошим средством войны. Это прекрасное средство дестабилизации. Киев, Житомирщина, Черниговщина, Полтавщина, Чернобыль, Днепр… Везде пожары. Поджигателей ловят, но некоторые поджоги невозможно оправдать традицией сжигания травы. Как по мне, уже нужно озвучивать версию о теракте, либо диверсии", - написал волонтер.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/205536_1587191146
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Во всем есть духовная природа. Отдав Украину на растерзание людям зеленской национальности, сама природа бунтует против такого кощунства над здравым смыслом; против такого беспредела в разраблении страны; против лицемерия и цинизма, присущего этому народу некоренной национальности.
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Бобы заткнитесь, хватит киздеть по заданию *****. Бобы- в суп! Сварить и отдать свиньям, где такому и место.
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сухая зима и весна...и высохшие остатки мозгов опилок у поджигателей сухой травы...
нахазяйновали? впорались???
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отлично. Пусть быдло палит друг друга.
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Что то в этом есть... но быдло палит не друг друга а всех!
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