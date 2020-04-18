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 Суспільство, Фоторепортаж
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 "Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати": Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталія Юсупова збирає допомогу воїнам, що зазнали поранень на фронті, медикам, які борються з пандемією, а також пожежникам, які продовжують боротися з вогняною стихією в зоні відчуження ЧАЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, на сторінці в фейсбуці вона відзвітувала про зібрану і передану допомогу.

"Знову прибув борт з пораненими, знову швидкі мчали в центральний госпіталь.

Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 01

Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 02

Поранених привезли з Харкова, є дуже важкі, їх забрали в реанімацію, є воїни з ампутацією.

Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 03

Це все звичайно дуже важко, пандемія, пожежі і війна, всім треба допомагати. Так, щодо потреб і звітів.

У госпіталі карантин, ми завозимо хлопцям соки, йогурти, ковбасу, сир, каву, солодке і шорти, футболки, спортивні костюми.

Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 04

Медикам купили захисні костюми, понад 500 штук, в різні лікарні, на фронт і госпіталі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 8000 респіраторів розіслали по лікарнях за ці вихідні, - волонтер Шипович. ФОТОрепортаж

Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 05

Цього тижня ми допомагали пожежникам у Чорнобильській зоні, відіслали два вантажі майже 300 кг, це сухі пайки, акумулятори, распіратори, захисний одяг для медиків, багато всього. Другий вантаж 168 кг пайків і 97кг всього іншого. Загальна сума 53 тис. і 86 тис., це 139 тис грн.

Відправили посилки на фронт з тактич. медичними рюкзаками (14 тис.), ліками і масками, в Курахове, Золоте, Краматорськ і 73 морський центр спецназу. Всі чеки публікую.

Сьогодні відправляємо пожежникам каремати 50 ш - 150 кг і распіратори від диму.

Ми дякуємо всім за кожну копійку і будь-яку допомогу.

Важкий час для країни, допомагаємо, хто чим може. Всі звіти та чеки дивіться у мене на стор. Щодо питань пишіть в лічку.

Карта для допомоги 5358 3853 2000 2464 монобанк, приват 5218 5722 2178 3579 Юсупова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежникам у Зоні відчуження потрібна допомога: зібрано вантаж на 300 кг, готується новий, - волонтер Юсупова. ФОТО

Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 06

Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 07
Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 08
Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 09
Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 10
Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 11
Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 12
Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 13

Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 14
Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 15
Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 16


Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 17


Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 18
Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 19

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медборт прибув до Києва: у бійців ампутації, опіки, осколкові і кульові поранення. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова. ФОТО


Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 20


Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 21

Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 22

Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 23

Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 24

Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 25

Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 26

Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 27

Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати: Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам 28

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189960
 
   
 Топ коментарі
 
Также следует скинуться на ментов,прокурорских,судей и особистов
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А на глючные не нужные франковертолеты аваковские миллиард евро - нормально? Пожары с них тушат?
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А на глючные не нужные франковертолеты аваковские миллиард евро - нормально? Пожары с них тушат?
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Никогда пожары с вертолетов не тушат, это зеледебилы придумали. Пожары нужно тушить садовыми лейками и платить за них Юсуповой. Так поступают настоящие патриоты.
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Какой миллиард? 550мнн. всего то лишь. Еще на помощь Албании хватило на сдачу)
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А кто все ето сделал? Кто не ввел военное положение и не перекрыл границы еще в 2014? Кто впустил коронавирусных в Украину без карантийных отстойников утверждая что хватит просто температуру градусниками померять? Кто поджигает леса и траву? Теперь все сидят и удивляются
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К вирусу еще и смог присоеденился. Теперь к маскам уже нужно противогазы и кислородные балоны покупать.
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И опять никакого банковского отчета, только чеки, а банковские выписки приход-расход под строжайшим секретом. Иначе будет видна прикарманенная разница. Ну и садовые лейки конечно, которые можно загнать садоводам сняв маржу во второй раз.
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Думаешь православный может украсть деньги? Так ей же потом "гореть вечно" если хоть 15 коп. украла бы. "там написано" же, это все знают(православные).
А что тебе даст приход-расход, если сами чеки мона взять хоть из мусорника? Проще доверять, надеясь на Яхве)
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А в той же час слуги кремля і їх челядь буде красти бюджнт а мацквароті мокшанє мастурбувати на узькій мір... Занадто сильно Україна загравала весь час і заграє з покидьками на своїй території
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На фоне воровства млрд-ов , озвученных экс-министром Уманским, призыв помогать звучит как-то неубедительно.
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73% хай тепер допомагають, здобули... а з мене досить...
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Путин высрал шо мы не гос-во.... ну....., если все волонтеры собирают, то он немного прав. я х.з. где это еще возможно - война = волонтеры собирают, пожар = волонтеры собирают, вирус = волонтеры и Уважаемый Петр Алексеевич собирает.
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Судя по тому как массово затираются коменты с требованием показать банковские выписки, это целая банда разводилова на бабки. И никаких банквоских выписок, все честные.
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А кто сказал, что волонтер всегда лучше знает, на что тратить деньги, чем государство и специалисты министерств? Фактически тетя берет на себя государственные функции, причем в разных сферах, собирая и распределяя средства, но не по государственным правилам, а по своим. Так кто ей мешает бесплатно устроиться в какой либо госорган, или специализироваться на чем либо одном - на сборе налогов, например. Могла бы вынюхивать и закладывать налогонеплательщиков, вот и собрала бы в казну гораздо больше, чем сейчас.
Без государственности жить нельзя, чтоб хорошо всем жить, ее нужно совершенствовать, а всякие волонтеры ее ***** за продажность и глупость и собой подменяют, хотя справочки от Бога о собственной умности и непродажности никто не имеет.
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Странно что покупает аккумуляторные опрыскиватели. Мало того что значительно дороже, так и сам аккумулятор с электронасосом существенно весит вместо него дополнительно воды можно взять, его подзаряжать надо, а где там в лесу? В России каждое лето горит тайга, но то, что видел по видео, тушат механическими опрыскивателями хотя денег у них явно поболее
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