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 На Тернопільщині згорів орнітологічний заказник, - ДСНС.ФОТО(оновлено)

У Тернопільській області горів Чистилівський орнітологічний заказник загальнодержавного значення. Пожежа виникла 17 квітня на площі близько 8 га.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій Тернопільщини.

Про пожежу стало відомо ДСНС о 17:10 учора, 17-го квітня. До боротьби з вогнем залучили 9 одиниць пожежної техніки та 46 рятувальників.

"Враховуючи велику площу, швидке розростання пожежі та можливі негативні наслідки на гасіння додатково залучили 6 автоцистерн та 32-х вогнеборців з числа зведеного загону, сформованого для надання допомоги пожежно-рятувальній службі Житомирщини у гасінні лісових пожеж", - зазначили в ДСНС.

18 квітня пресслужба  повідомила, що о 06.40 пожежа на території Чистилівського орнітологічного заказника була ліквідована.

На Тернопільщині згорів орнітологічний заказник, - ДСНС 01

На Тернопільщині згорів орнітологічний заказник, - ДСНС 02
На Тернопільщині згорів орнітологічний заказник, - ДСНС 03
На Тернопільщині згорів орнітологічний заказник, - ДСНС 04
На Тернопільщині згорів орнітологічний заказник, - ДСНС 05
На Тернопільщині згорів орнітологічний заказник, - ДСНС 06
На Тернопільщині згорів орнітологічний заказник, - ДСНС 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чорнобильській зоні відбувається тління трав'яного настилу на території 5 лісництв, - ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189936
 
 
 Топ коментарі
 
Это кацапы поджигают , Просто МВД их поймать не может
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Страхіття.
На фб були фото тваринок, які згоріли ...
Що ви робите, припиняйте палити траву, ненормальні. Сухо, вітер.
В себе в дворі паліть: згорить хата - спатимете на землі.
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Да это уже очевидно, что это не "поджигатели травы", это как бы на систематические провокации похоже. Нас хотят натыкать носом, показывая беспомощность, нелепость нашей власти. Плюс людей лишний раз позлить. О выгодополучателях догадайтесь сами.
Я так думаю.
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Ох довбойоби, перестаньте палити ту траву, нація кінченних ідіотів.
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Это кацапы поджигают , Просто МВД их поймать не может
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Все вірно. Йде планомірне занурення України в хаос.
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Не знаю, как можно тушить неделями пожар травы. Почему не перепахивают землю полосами, это же элементарно и очень быстро тушит пожар. Ладно в лесу там деревья мешают, и то можно их спиливать , а землю перепахивать, а тут что мешает? Ужас.
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Помню когда жил на Житомирщине , там в жаркую погоду бывало земля сама по себе начинала тлеть из-за большого количества торфа. Заливание водой помогает не на долго. Прямо возле моей пятиэтажки такая фигня происходила.
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Ну не везде же торфа много в почве. Все равно нужны защитные полосы, можно их и песком посыпать.
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Якщо десь якийсь заказник, то шукайте там всередині мусарські дачі.
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Та не кацапи тут. То своє бидло тупориле. 73% таких...
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Ох і довбойоби коменти пишуть... Зебіли - одним словом.
Як люди прожили ті тисячі років - невідомо.
А ось з приходом до влади зе-гниди із соплями урода почали палити траву і від того вигорають ліси...
Кончені довбні.
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Раньше трава в таких масштабах не горела !!!!! Это 100% поджоги !!!!
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Я так понимаю, что СЛУЖБОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НИКТО СЕРЬЕЗНО НЕ ЗАНИМАЛСЯ
Потому и тушить нечем
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До прошлого года вроде справлялись.
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Раньше и Израилю с Австралией помогали раньше простой цех больше тушило чем ...
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Да вообще непонятно, что в последнее время происходит.
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Птичек жалко. И это ни шутка и ни стеб. Их-то за что сожгли
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Страхіття.
На фб були фото тваринок, які згоріли ...
Що ви робите, припиняйте палити траву, ненормальні. Сухо, вітер.
В себе в дворі паліть: згорить хата - спатимете на землі.
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Да это уже очевидно, что это не "поджигатели травы", это как бы на систематические провокации похоже. Нас хотят натыкать носом, показывая беспомощность, нелепость нашей власти. Плюс людей лишний раз позлить. О выгодополучателях догадайтесь сами.
Я так думаю.
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Цей момент теж є. Диверсія, провокація.

Але і дебіли траву продовжують палити.
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Ну да.... пару дней не слышно Барыгу. Оказывается - бегает по областям, поджигает. На Тернопольщине сгорел орнитологический заказник, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5079
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Орнітологі́чний зака́зник - природно-заповідна територія, що створюється задля забезпечення охорони місць існування, а також гніздування, міграцій, линьки та зимівлі птахів.Особливо цінними є місця із значною кількістю видів птахів та місця з їх великою кількістю, особливо, якщо види занесено до Червоної книги України чи інших червоних списків.Для орнітологічних заказників характерна територія із порослими очеретом мілководдями, наявність великої кількості дрібних островів.
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Заповідна територія, що створюється задля спокою ментівських дач, які знаходяться в заказнику.
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А может так готовятся к рынку земли? Методом высвобождения.
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Люди спеціально палять очерет та суху траву, це ще пішло зі совкового середньовіччя.
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Їхав на коп через село . Дивлюся трава горить і довбон ходе не далеко що її запалив .Став кажу : нах ти це робиш ? Він : ну стара вигорить , нова зелена буде ( . Кажу затуши -він : та нехай... Дивлюсь на нього -а воно слабоумне , просто кайфує шо кругом трава горить .Кажу : дам пачку цигарок , якщо затушиш , дві якщо по-биріку ...побіг туше -нігуя не виходить , поки з одного боку потушив з другого розгоряється ...каже : та ну його . Ну що з ньго візьмеш , йому під 30 рочків а воно тормознулося на 7. і спички є ...
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Треба було його пикою в цю траву, заодно і курнув би.
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не было такого в УССР, не помню ни разу.
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Бо викошували її влітку усю, до стеблинки, на сіно... Палить не було чого...
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На Волині невідомі підпалили два сміттєзвалища.
На Тернопольщине сгорел орнитологический заказник, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1317 На Тернопольщине сгорел орнитологический заказник, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4109
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Роздильнянский р-н, Одеська обл - мусорные свалки поджигаются сельсоветом намеренно, вонь стоит почти каждый день, дышать не чем
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люди, просто киздите поджигателей, пока не поздно! На Тернопольщине сгорел орнитологический заказник, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9922
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Десять лет мы все требовали что бы поджигателей и любителей сжигать мусор штрафовали и властям было по фигу.Надо было дождаться\ пожара в чернобыльских лесах. Мой дом от Киева за 300 км а поля вокруг в дыму так как ветер западный.А ведь каждую весну и осень все было в дымах и пожарах,так никому за распилом бабла до этого дела не было.
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по сути Зеленский, Порошенко и ублюдок вакарчук
теперь хазява земель, ну и опзж им в помощь,
пусть горит, может до прикормленных киевлян
что то дойдёт, а нет - голосуйте за СН и Сцявіка
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А там дійсно унікальне місце було. І лебеді, і бузьки, і чаплі розмаїті, качки дикі, гуси. Всякої живності було. Якась тварюка собі "порядок" навела.
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Это сделали намеренно чтобы создать дымовую завесу, мешающую проникновению ультрафиолетовых лучей. Ультрафиолетовым лучам нужно 3-4 чтобы уничтожить вирус COVID-19. Но зачем уничтожать вирус, если есть возможность продавать копеечные маски по 20 гривен и выписывать штрафы по 17k и ещё кучу бабла распилить под видом борьбы с пандемией
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Кто в последние годы видел жайворонка?
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Это очередная диверсия. Не могут рогули так конкретно жечь то Чернобыль, то заповедник, то долину нарциссов. Склады берегите!!!!
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Коли таке було? Ну не будуть палити селяни сухостій в таку погоду. Одиниці, недопалком. Це диверсія, з використанням п'яниць, ідіотів та спланованих підпалів. Хаос вигідний кацапні та коломойському. А пташок та тваринок жалко. Попалими малечу живцем, нелюди
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Росіяни мабуть комусь заплатили, от і горить вся Україна. Це ж якими росіянам треба бути покидьками щоб таке творити? Стільки невинних пташенят і тваринок знищити... Доки ху@ло буде в росії при владі, таке робитимиться в Україні постійно.
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Что за вспышка пожаров? Кто палит, кацапы?
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Йде збивання ціни на землі перед розпродажем України ...
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кончился заповедник,а место хорошее,теперича з.******** дачки там построить смогут.
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дурне бидло попалило
сою там хочуть посіяти
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