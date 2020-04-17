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Все про:МВС (1679) пожежа (2161) буря (10) Геращенко Антон (537) ДСНС (2400)

 Вчора до пилової бурі додалися клуби диму від лісових пожеж на Житомирщині, супутникові знімки це підтверджують, - Антон Геращенко. ФОТО

Вчора Київ і область опинилися під впливом пилової бурі і диму від лісових пожеж у Житомирській області. Це сталося через сильний вітер.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора Київ опинився під ударом рідкісної для наших місць стихії – пилової бурі. Вона стала можливою через сильні пориви північно-західного вітру, які досягали часом швидкості більш ніж у 30 метрів на секунду.Пориви вітру піднімали в повітря дрібні частки пилу з висушених безсніжною зимою поораних полів навколо столиці, піднімали їх на висоту в кілька кілометрів і обрушували на житлові мікрорайони, створюючи на тлі триваючого більше місяця карантину тяжкі психологічні відчуття у сотень тисяч городян.

До пилової бурі додалися клуби диму і гару, які піднялися від масштабних лісових пожеж, роздутих вітром у Житомирській області. Пожежі ці почалися під впливом сильного вітру в районі сіл Виступовичі, Нижня Рудня, Ігнатопіль, Гладковичі. В основному горить лісова підстилка, трава, сухе торішнє листя, бурелом на площі до 1 000 гектарів", - написав Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для гасіння пожеж на Житомирщині планують залучити авіацію ДСНС, - МВС

Заступник міністра зазначив, що ситуація з пожежею контролюється, хоча і ускладнюється поривами сильного вітру.

"Рятувальники в першу чергу займаються захистом населених пунктів і об'єктів інженерної інфраструктури, проробляючи важкою технікою просіки і мінералізовані смуги для зупинки поширення пожеж.Там, де дозволяють погодні умови і є достатня видимість, задіюється пожежна авіація", - підкреслив чиновник.

За словами Геращенка сьогодні вранці, керівник ДСНС Микола Чечоткін звернувся до ЗСУ з проханням надати рятувальникам допомогу у вигляді задіяння важкої військової інженерної техніки типу машин "БАТ-2", здатних прокладати дороги у важкодоступній лісистій місцевості, для полегшення доступу легкої пожежної техніки.

Для спростування чуток про те, що дим лісових пожеж принесений з Чорнобильської зони відчуження і того, що дим цей радіоактивний, заступник міністра МВС опублікував фото, зроблене Національним Космічним агентством, яке було зроблено сьогодні вранці.

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"На супутниковому знімку чітко видно, що дим лісових пожеж принесений з Житомирської області, а не із зони Чорнобильської АЕС, де пожежі були зупинені до вівторка. Ніякого підвищення радіоактивного фону в Києві і його околицях не спостерігається", - підкреслив Геращенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189862
 
 
 Топ коментарі
 
антоша сегодня климатолог
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антон подскажи как повлияет тень юпитера на надои в полтавской области?
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Он как волк из "Ну погоди!". И на тракторе умеет ездить и на катере и крановщик и матрос и скалолаз и штангист. В общем на все руки мастер.
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Порывы ветра поднимали в воздух мельчайшие частицы пыли с иссушенных бесснежной земли вспаханных полей вокруг Столицы, поднимали их на высоту в несколько километров и обрушивали на жилые микрорайоны, создавая на фоне длящегося больше месяца карантина тягостные психологические впечатления у сотен тысяч горожан.

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"Хорошо излагает,собака,учитесь " (О.Бендер) Вчора до пилової бурі додалися клуби диму від лісових пожеж на Житомирщині, супутникові знімки це підтверджують, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 8321
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Ну нет же тут политики, чего вы пристали к Тохе. Все нормально сказал. Или давайте обвинять ЗЕ в поджогах на Житомирщине, а типа пот при пете ничего не горело, он "святой дух".
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У соєвого бариги все взривалось, у зебариги все горить.
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В нього, схоже, весняне загострення "проносу слів і закрепу думок"
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Тоха стал затычкой во всех дырках?
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Так а куди ж радіоактивний дим з Чорнобиля понесло?
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Я вночі теж мав можливість вдихати цей сморід на Черкащині.
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На Київське море... Якщо не встигло там осісти, то треба сліди шукать у Козелецькому районі Чернігівщини...
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Радиоактивный дым был в 1986 году. Куда понесло - погугли. А сейчас радиации на поверхности, которую можно разнести уже практически нет. Рыжий лес давно срубили и закопали. То, что выросло не радиоактивно.
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Лесные пожары с детским хором: https://spac1.com/musicat/track/gennadij-trofimov-i-detskij-hor/lesnye-pozhary-3705441/
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«17 апреля 2020В Белоруссии ввели госрегулирование цен на туалетную бумагу.»

Лукашенка, мімімі пєрзєдєнт !
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"Просто кто-то слишком много .... ест!"
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антон подскажи как повлияет тень юпитера на надои в полтавской области?
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Да, и когда земля налетит на небесную ось?
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панические настроения горожан еще усиливает угасание Солнца через несколько миллиардов лет,а также возможное появление Черной Дыры в нашей солнечной системе.Страхи горожан также усиленны возможным падением крупного астероида на поверхность киевской области.Ходят неподтвержденные слухи на на фоне длящегося больше месяца карантина что рептилоиды с Нибиру готовятся к вторжению в Житомирскую область что подтверждено спутниковыми снимками
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Беларусь не горит,наверное там подлесок не той системы..
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Кроме того, с 10 апреля по 1 июля власти Белоруссии, ограничили продажу лекарств и защитных средств. Аптечные сети будут отпускать не более 10 медицинских масок и 40 таблеток парацетамола в одни руки. Также ограничен отпуск хирургических перчаток и антисептических средств.
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Ты две недели был в запое и вдруг узнал?
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А у вас по сколько дают масок в одни руки?
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Херово,....выгорает западный след 4го реактора
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причина : вирізання захисних лісосмуг на полях та лісів.
Антон, де держава? чи ви здатні лише фіксувати і пояснювати?
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Раньше наш "не лох", хоть по заграницам ездил и там всякая фигня случалась... А теперь границы закрыты, сидит в Украине и у нас начались всякие беды. То пожары, то бури, скоро наверное наводнения будут...
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Верно. Забыли уже, что наш Писюанист вестник беды. Куда не поедет, везде катаклизм.
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Геращенко во все дырки затычка. Уже и синоптиком стал.
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по состоянию на сейчас Киев имеет 5-й в мире грязный воздух
https://www.iqair.com/air-quality-map
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уверен,что Президент сейчас не отходит от телефонов,карт и мониторов в кабинете на Банковой и что всё это неправда :
Сбежавший с семьей из Киева Зеленский, знавший, что Киев скоро накроет перемещение остатков горения с зоны ЧАЭС и по должности являющийся главой органа непосредственно отвечающего на национальную безопасность - это приговор и ему и его трусливому, коррумпированному режиму. В верхах просто истерика. Не успел глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Чечеткин, заявить что пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, как городской голова Киева Кличко сообщил что "В воздухе Киева зафиксированы продукты горения из Зоны отчуждения ЧАЭС - специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу" и вывел на улицы моечно-поливочную технику.
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Антошка, Антошка, иди глотай картошку !
(Мамочка стол уже накрыла), слюнявчик приготовила.
Герой ты наш.
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Під Народичами священник палив на кладовищі вінки, вигоріло два села, ура томасу!
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В последнее время у Антохи Геращенки дела идут не ахти - пальму первенства как самого упитанного пупса МВД уверенно отобрал жиртрест Крищенко, как самого лучшего лизуна дупы шефа - Герасимов из Порохатой кодлы.
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Вчера к пыльной буре добавились клубы дыма от лесных пожаров на Житомирщине, спутниковые снимки это подтверждают, и радиация полезна. - сказал Антон Геращенко, почёсывая правой клешнёй левое щупальце.
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Радиация полезна только рептилоидам - у них растёт аппетит.
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шота жирного тохи дофига стало, хряк что-то знает..?
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Думки Голови ОП/Мысли Главы ОП

@golovaOPU

·52 мин

Далі буде список країн які запропонували Україні допомогу у гасінні потенційно небезпечних пожеж у Чорнобильській зоні. - - - - Упс...
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