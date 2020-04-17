 Вчора до пилової бурі додалися клуби диму від лісових пожеж на Житомирщині, супутникові знімки це підтверджують, - Антон Геращенко. ФОТО

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора Київ опинився під ударом рідкісної для наших місць стихії – пилової бурі. Вона стала можливою через сильні пориви північно-західного вітру, які досягали часом швидкості більш ніж у 30 метрів на секунду.Пориви вітру піднімали в повітря дрібні частки пилу з висушених безсніжною зимою поораних полів навколо столиці, піднімали їх на висоту в кілька кілометрів і обрушували на житлові мікрорайони, створюючи на тлі триваючого більше місяця карантину тяжкі психологічні відчуття у сотень тисяч городян.
До пилової бурі додалися клуби диму і гару, які піднялися від масштабних лісових пожеж, роздутих вітром у Житомирській області. Пожежі ці почалися під впливом сильного вітру в районі сіл Виступовичі, Нижня Рудня, Ігнатопіль, Гладковичі. В основному горить лісова підстилка, трава, сухе торішнє листя, бурелом на площі до 1 000 гектарів", - написав Геращенко.
Заступник міністра зазначив, що ситуація з пожежею контролюється, хоча і ускладнюється поривами сильного вітру.
"Рятувальники в першу чергу займаються захистом населених пунктів і об'єктів інженерної інфраструктури, проробляючи важкою технікою просіки і мінералізовані смуги для зупинки поширення пожеж.Там, де дозволяють погодні умови і є достатня видимість, задіюється пожежна авіація", - підкреслив чиновник.
За словами Геращенка сьогодні вранці, керівник ДСНС Микола Чечоткін звернувся до ЗСУ з проханням надати рятувальникам допомогу у вигляді задіяння важкої військової інженерної техніки типу машин "БАТ-2", здатних прокладати дороги у важкодоступній лісистій місцевості, для полегшення доступу легкої пожежної техніки.
Для спростування чуток про те, що дим лісових пожеж принесений з Чорнобильської зони відчуження і того, що дим цей радіоактивний, заступник міністра МВС опублікував фото, зроблене Національним Космічним агентством, яке було зроблено сьогодні вранці.
"На супутниковому знімку чітко видно, що дим лісових пожеж принесений з Житомирської області, а не із зони Чорнобильської АЕС, де пожежі були зупинені до вівторка. Ніякого підвищення радіоактивного фону в Києві і його околицях не спостерігається", - підкреслив Геращенко.
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"Хорошо излагает,собака,учитесь " (О.Бендер)
Лукашенка, мімімі пєрзєдєнт !
Антон, де держава? чи ви здатні лише фіксувати і пояснювати?
https://www.iqair.com/air-quality-map
Сбежавший с семьей из Киева Зеленский, знавший, что Киев скоро накроет перемещение остатков горения с зоны ЧАЭС и по должности являющийся главой органа непосредственно отвечающего на национальную безопасность - это приговор и ему и его трусливому, коррумпированному режиму. В верхах просто истерика. Не успел глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Чечеткин, заявить что пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, как городской голова Киева Кличко сообщил что "В воздухе Киева зафиксированы продукты горения из Зоны отчуждения ЧАЭС - специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу" и вывел на улицы моечно-поливочную технику.
(Мамочка стол уже накрыла), слюнявчик приготовила.
Герой ты наш.
Думки Голови ОП/Мысли Главы ОП
@golovaOPU
·52 мин
Далі буде список країн які запропонували Україні допомогу у гасінні потенційно небезпечних пожеж у Чорнобильській зоні. - - - - Упс...