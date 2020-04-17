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 Події, Фоторепортаж
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Все про:ліс (295) Запорізька область (466) ДБР (1078)

 Директор лісового господарства вимагав 360 тис. грн за продаж ділової деревини як паливної в Запорізькій області, - ДБР. ФОТОрепортаж

До суду скеровано обвинувальний акт щодо директора державного підприємства одного з лісових господарств, розташованих на території Запорізької області. Посадовець обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі, а також складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що директор лісового господарства, до складу якого входять 3 лісово-мисливських господарств, вимагав від приватного підприємця неправомірну вигоду у сумі 360 000 гривень за продаж ділової деревини, яка утримується на балансі підприємства, під виглядом паливної деревини.

Слідчі ДБР затримали правоохоронця у порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України під час отримання чергової частини неправомірної вигоди.

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У разі доведення провини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Директор лісового господарства вимагав 360 тис. грн за продаж ділової деревини як паливної в Запорізькій області, - ДБР 01
Директор лісового господарства вимагав 360 тис. грн за продаж ділової деревини як паливної в Запорізькій області, - ДБР 02
Директор лісового господарства вимагав 360 тис. грн за продаж ділової деревини як паливної в Запорізькій області, - ДБР 03
Директор лісового господарства вимагав 360 тис. грн за продаж ділової деревини як паливної в Запорізькій області, - ДБР 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189830
 
 
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ну вот, и везде так, директор мясокомбината деловую колбасу толкает как ливерку
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Чурочки кривые, на дрова даже такие не берут.
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