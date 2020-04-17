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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Одеса (2438) СБУ (5519) тероризм (2234)

 СБУ в Одесі затримала колишнього учасника терористичної організації "ДНР". ФОТОрепортаж

В ході проведення розшукових заходів оперативники Служби безпеки України затримали колишнього найманця незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР", який брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Досудовим слідством встановлено, що мешканець Донецька у 2014 році добровільно приєднався до одного з розвідувально-диверсійних підрозділів батальйону "Шум" Козачого союзу "Область війська Донського". Згодом у складі вогневої групи підтримки так званої "1-ї Слов’янської бригади 1 Армійського Корпусу МО ДНР" здійснював активний опір українським військовослужбовцям та силам АТО в районі Вуглегірська, Дебальцевого, Пісків, Спартака, Логвінового, Донецького аеропорту.

У 2018 році зловмисник покинув лави бойовиків та виїхав на підконтрольну територію України. Переховувався в Харкові й Києві. Згодом переїхав до Одеси, де отримав нові документи. Весь цей час ретельно приховував свою участь у НЗФ "ДНР".

Також дивіться: "Міністру ДНР" заочно повідомили про підозру в організації перевезення озброєння найманців РФ на Донбасі, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ затримали колишнього учасника НЗФ в Одесі. Під час затримання зловмисник надав про себе неправдиві установчі дані та чинив фізичний опір. В ході санкціонованого обшуку за місцем проживання бойовика вилучено комп’ютерну техніку, мобільний термінал та сім-картки, які можуть містити підтвердження його участі в терористичній організації "ДНР".

Наразі фігуранту провадження оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

СБУ в Одесі затримала колишнього учасника терористичної організації ДНР 01
СБУ в Одесі затримала колишнього учасника терористичної організації ДНР 02
СБУ в Одесі затримала колишнього учасника терористичної організації ДНР 03
СБУ в Одесі затримала колишнього учасника терористичної організації ДНР 04
СБУ в Одесі затримала колишнього учасника терористичної організації ДНР 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189809
 
   
 Топ коментарі
 
Нафіга фотки, коли на них всі пики запіксельовані?
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На фига сепарам лица закрыли?
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Отдадут в парашу- к гадалке не ходи...
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Нафіга фотки, коли на них всі пики запіксельовані?
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Отдадут в парашу- к гадалке не ходи...
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еще бы накрыли при попытке к бегству...
ото дело было бы..
корми его теперь
единственное может выменяем на 10 таких 1 бойцв нашего
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***** бубочке по обмену наших воинов не отдаёт. Ограничивается таксистами. А тот и так доволен.
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Шестерок садят , а истинные адепты русського мира гуляют на свободе : я имею ввиду всех обсолютно всех олигархов Украины.
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Сиди за поребриком на своей помойке со своим нацистским узким миром. Нехай щастить
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Отмажут,он же воевал против клятого Порошенки.
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Труханова с титушнёй в упор не видят?
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Ты знаешь, реалии Одессы таковы, что уйдет Труханов - придет Рабинович. Так что пусть лучше Труханов будет.
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Скоро с него снимут все обвинения и "обменяют" на такого же.
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Что значит "бывшего участника террористической организации "ДНР"? Это уже выяснили , что он бывший ? Какая преступная наивность...
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Их тысячи бродит по украине еще в 16 звонил в сбу перенаправили ра 10 по факту хер кто приехал
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Очень скоро по требованию партнеров товарища Ермака по переговорам появится в списке кандидатов на обмен. Для этого получит в Украине амнистию или помилование как "процессуальную очистку". Потом при передаче откажется от возвращения в Лугандон, как те хитрожопые орлы на опубликованном Цензором видео. Опа, и остается в Украине без возможности каких-либо к нему правовых претензий! Еще бы, его сам президент помиловал. Вопрос "а шо, так можно было?" при величайшем президенте воюющей страны пане Зеленском, даже не стоит.
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а мне интересно. Кто ему новые документы выдал?
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Очередной фейк сбу. ФОТО где? я могу сотни выложить фото коллаборационистов с оружием в руках которые спокойно перемещаются по всей Украине.
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И опять свободно получил украинский паспорт.
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багато питань до наших правоохоронних ОРГАНІВ як він проїхав що не провірили?
2 роки жив спокійно (чим занімався)?
чому немає провірки тих хто перетинає лінію між днр і лнр і контролю?
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Очередная ДЕЗА от СБУ. В других интернет изданиях фотографии "вояк" с открытыми лицами. Парня, которого задержали для видимости работы СБУ, выдернули из его обычной жизни. Молодого человека нарядили в форму боевика и дали в руки автомат Калашникова повеселиться, поприкалываться, провести время весело. Двое мужиков подперли пацана с двух сторон, что б не сбежал. Затем "веселуху" сфотографировали и подали под соусом деятельности СБУ. Сотрудники СБУ получают больше денег от ФСБ и разных частных заинтересованных лиц чем от государства Украины. Служба Безпекы давно просится на реорганизацию, переподчинение и главное - разогнать всех бывших КГБэшников. Сегодня СБУ смело можно назвать СЛУЖБОЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ УКРАИНЫ.
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Нужно было эту &лядь пристрелить при задержании
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Без лиц.это не фоторепортаж,а без фамилий даже не статья.Очередной фейк от СБУ..
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И зачем он вернулся из светлого будущего в хмурое прошлое?
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Очередная ДЕЗА от СБУ. В других интернет изданиях фотографии "вояк" с открытыми лицами. Парня, которого задержали для видимости работы СБУ, выдернули из его обычной жизни. Молодого человека нарядили в форму боевика и дали в руки автомат Калашникова повеселиться, поприкалываться, провести время весело. Двое мужиков подперли пацана с двух сторон, что б не сбежал. Затем "веселуху" сфотографировали и подали под соусом деятельности СБУ. Сотрудники СБУ получают больше денег от ФСБ и разных частных заинтересованных лиц чем от государства Украины. Служба Безпекы давно просится на реорганизацию, переподчинение и главное - разогнать всех бывших КГБэшников. Сегодня СБУ смело можно назвать СЛУЖБОЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ УКРАИНЫ.
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