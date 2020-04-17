 СБУ в Одесі затримала колишнього учасника терористичної організації "ДНР". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Досудовим слідством встановлено, що мешканець Донецька у 2014 році добровільно приєднався до одного з розвідувально-диверсійних підрозділів батальйону "Шум" Козачого союзу "Область війська Донського". Згодом у складі вогневої групи підтримки так званої "1-ї Слов’янської бригади 1 Армійського Корпусу МО ДНР" здійснював активний опір українським військовослужбовцям та силам АТО в районі Вуглегірська, Дебальцевого, Пісків, Спартака, Логвінового, Донецького аеропорту.
У 2018 році зловмисник покинув лави бойовиків та виїхав на підконтрольну територію України. Переховувався в Харкові й Києві. Згодом переїхав до Одеси, де отримав нові документи. Весь цей час ретельно приховував свою участь у НЗФ "ДНР".
Співробітники СБУ затримали колишнього учасника НЗФ в Одесі. Під час затримання зловмисник надав про себе неправдиві установчі дані та чинив фізичний опір. В ході санкціонованого обшуку за місцем проживання бойовика вилучено комп’ютерну техніку, мобільний термінал та сім-картки, які можуть містити підтвердження його участі в терористичній організації "ДНР".
Наразі фігуранту провадження оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.
ото дело было бы..
корми его теперь
единственное может выменяем на 10 таких 1 бойцв нашего
2 роки жив спокійно (чим занімався)?
чому немає провірки тих хто перетинає лінію між днр і лнр і контролю?