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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Харків (1718) вандалізм (291) декомунізація (302) Небесна Сотня (291)

 Невідомі облили фарбою адресні таблички на майдані Героїв Небесної Сотні в Харкові. ФОТОрепортаж

У Харкові невідомі особи облили фарбою адресні таблички на майдані Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua

Зазначимо, що майдан Героїв Небесної Сотні в Харкові з'явився в межах декомунізації 2015 року. Раніше це була площа Руднєва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шість років тому припинила своє існування проголошена в Харкові російськими терористами "ХНР": "На все треба було 17 хвилин. Хлопці з "Ягуара" провели операцію". ВIДЕО

Невідомі облили фарбою адресні таблички на майдані Героїв Небесної Сотні в Харкові 01
Невідомі облили фарбою адресні таблички на майдані Героїв Небесної Сотні в Харкові 02
Невідомі облили фарбою адресні таблички на майдані Героїв Небесної Сотні в Харкові 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189794
 
 
 Топ коментарі
 
Есть тоскующие по Масковии. Надо ловить, и помогать осуществить мечту - выдворять из Украины без права въезда. Очень благодарные твари - жрут украинский хлеб, но мечтают, что б к ним пришла Рассея.
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Паку Кернеса не повесим , толку не будет !
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На московію їх за папірцями з двоголовою куркою! І най не повертаються... Ще б сотні 3 депутан туди ж на таких самих умовах разом з найвеличнішим до травневих свят - ото б свято було б!
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г. Гепово, фуле... я тут ничему не удивляюсь... если провинциальный городишко за оманского ишака проголосовал, он никогда из этого статуса не выкарабкается. Вон, на 9 следующего месяца палки дедам в жопу повтыкают и на балконах выставят. Уж лучше б аутодафе...
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это бесполезно. память- краской не зальешь ! Невідомі облили фарбою адресні таблички на майдані Героїв Небесної Сотні в Харкові - Цензор.НЕТ 3041
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Кернес выиграл выборы мэра Харькова в 2015-м с результатом 65,8%. До Майдана он набирал только 30%.
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Есть тоскующие по Масковии. Надо ловить, и помогать осуществить мечту - выдворять из Украины без права въезда. Очень благодарные твари - жрут украинский хлеб, но мечтают, что б к ним пришла Рассея.
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Мне кажется это кацапы просто ватного бомжа какого-то наняли за 100$ и все.
А вообще забавно наблюдать как мельчает паРашная "узкая весна", про "исконнаузкие земли" и "адиннарот" еще, что-то там вскукарекивают, а на деле таблички улиц краской обливают, победа достойная дидов)
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споймать и руки повыдергивать и сказать что так и было
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Почему неизвестные… это были москаляки. А внутренней сортировке они не подлежат.
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Значит все правильно сделали. Враги бесятся и пакостят. Слава Украине!
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Біснуються козлорилі гопники за пів літра шмурдяка або за разову ширку...
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Линия правящей партии такова, что данный перформанс полностью вписывается в её идеалы.
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