 Невідомі облили фарбою адресні таблички на майдані Героїв Небесної Сотні в Харкові. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua

Зазначимо, що майдан Героїв Небесної Сотні в Харкові з'явився в межах декомунізації 2015 року. Раніше це була площа Руднєва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шість років тому припинила своє існування проголошена в Харкові російськими терористами "ХНР": "На все треба було 17 хвилин. Хлопці з "Ягуара" провели операцію". ВIДЕО





