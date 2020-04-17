 Невідомі облили фарбою адресні таблички на майдані Героїв Небесної Сотні в Харкові. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua
Зазначимо, що майдан Героїв Небесної Сотні в Харкові з'явився в межах декомунізації 2015 року. Раніше це була площа Руднєва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua
Зазначимо, що майдан Героїв Небесної Сотні в Харкові з'явився в межах декомунізації 2015 року. Раніше це була площа Руднєва.
А вообще забавно наблюдать как мельчает паРашная "узкая весна", про "исконнаузкие земли" и "адиннарот" еще, что-то там вскукарекивают, а на деле таблички улиц краской обливают, победа достойная дидов)