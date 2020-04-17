 У селі Гора на Київщині горіло звалище, місцеві жителі кажуть, що сміття туди вивозить сільський голова незаконно. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ місцева мешканка, координаторка місцевого еко-патруля Наталія Лютікова.

За її словами, пожежа почалася ще вчора в обід. Сьогодні звалище вже тліє.

Лютікова розповіла, що в селі незаконно організував звалище сільський голова, а пожежі на ньому відбуваються періодично.

"Сільська рада уклала угоду з комунальним підприємством, що вони будуть вивозити це сміття на полігон, куди дозволено. Ми заплатили за три роки близько 1,5 млн гривень за те, що вивозиться і утилізується сміття, а фактично вони вивозять на цю ділянку, яка розташовується на території села", - розповіла місцева мешканка.





Жінка також розповіла, що сільський голова сьогодні вранці привів до поліції чоловіка, який нібито причетний до підпалу.

"Він їм заявив, що він його впіймав нібито на підпалі. Але це не так, бо є людина, яка бачила, що його просто привели. Безпритульний почав чинити опір, що він тут ні до чого, а поліція почала його бити просто в неї на очах", - розповіла Лютікова.

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