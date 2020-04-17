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 Події, Суспільство
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Все про:Київська область (1203) пожежа (2161) звалище (135)

 У селі Гора на Київщині горіло звалище, місцеві жителі кажуть, що сміття туди вивозить сільський голова незаконно. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У селі Гора, розташованому в Бориспільському районі Київської області, горіло звалище. Зараз воно тліє.

Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ місцева мешканка, координаторка місцевого еко-патруля Наталія Лютікова.

За її словами, пожежа почалася ще вчора в обід. Сьогодні звалище вже тліє.

Лютікова розповіла, що в селі незаконно організував звалище сільський голова, а пожежі на ньому відбуваються періодично.

"Сільська рада уклала угоду з комунальним підприємством, що вони будуть вивозити це сміття на полігон, куди дозволено. Ми заплатили за три роки близько 1,5 млн гривень за те, що вивозиться і утилізується сміття, а фактично вони вивозять на цю ділянку, яка розташовується на території села", - розповіла місцева мешканка.

У селі Гора на Київщині горіло звалище, місцеві жителі кажуть, що сміття туди вивозить сільський голова незаконно 01
У селі Гора на Київщині горіло звалище, місцеві жителі кажуть, що сміття туди вивозить сільський голова незаконно 02

Жінка також розповіла, що сільський голова сьогодні вранці привів до поліції чоловіка, який нібито причетний до підпалу.

"Він їм заявив, що він його впіймав нібито на підпалі. Але це не так, бо є людина, яка бачила, що його просто привели. Безпритульний почав чинити опір, що він тут ні до чого, а поліція почала його бити просто в неї на очах", - розповіла Лютікова.

Також читайте: Для гасіння пожеж на Житомирщині планують залучити авіацію ДСНС, - МВС

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189789
 
   
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Что за напасть, пожары со всех сторон!
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И кто же выбрал голову? Неужели десантировали с соседней Галактики?
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Старый прием: зачиститься, или чем-то обзавестись, воспользовавшим пожаром или наводнением - великая сила ПРИРОДЫ, опять же force majeure неподсудный...
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1,5 миллионов за 3 года на 1.5 тыщи дворов = 2 куба твёрдых отходов в год\двор.
330 грн в год за вывоз мусора - за такие деньги его дальше самой ближайшей свалки не повезут.
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Кличко уже в Центре Киева свалки создал и ничего не делает несмотря на протесты. Свалки уже с трупами, но Кличко наплевать, не убирает и всё.

https://golos.ua/i/743123
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вот занялась бы расчисткой мусора в своем селе танюха безумная. была бы польза
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Я ж казав в 90х що цих селюків-бандюків треба було.....ще тоді. А зараз вже нічого не зробишь. Вони повсюди.
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