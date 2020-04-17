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 У регіональних прокуратурах два етапи атестації пройшли 75% прокурорів, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

Регіональні прокурори пройшли два етапи атестації в рамках реформування відомства.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Кадрові комісії з атестації прокурорів регіональних прокуратур завершили опрацювання протоколів проходження двох етапів тестування. 2383 прокурори, тобто понад 75%, успішно пройшли два етапи атестації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прокурори, які не з'явилися на тестування або набрали низькі бали, будуть звільнені.

Також комісії розглянули близько тисячі заяв прокурорів щодо перенесення строків тестування, поданих як напередодні, так і після дня проходження атестації. Члени комісій ухвалили рішення про призначення додаткового дня для складання тестів.

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У прокуратурі нагадали, що перші два етапи атестації прокурорів регіональних прокуратур відбулись на початку березня. Вони передбачали перевірку рівня знань законодавства та вмінь його застосування, а також загальних здібностей та навичок. Прокурори, які успішно пройшли обидва тестування, допускаються до третього етапу атестації, який включає виконання практичного завдання та проходження співбесіди.

У регіональних прокуратурах два етапи атестації пройшли 75% прокурорів, - Офіс Генпрокурора 01

Дати третього етапу атестації та додаткового тестування в рамках перших двох етапів будуть визначені комісіями після зняття обмежувальних карантинних заходів, введених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" з подальшими змінами та доповненнями.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189715
 
 
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