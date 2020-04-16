 Воїна Сил спецоперацій Ігоря Вівчаренка, який загинув на навчаннях від вибуху міни в мінометі, поховали в Кропивницькому. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті підрозділу.

Вівчаренко Ігор Вікторович, оператор групи спеціального призначення, старший солдат, загинув 14 квітня в зоні проведення ООС при виконанні обов’язків служби під час час проведення занять з вогневої підготовки внаслідок вибуху міни в 82-мм у мінометі.

Вівчаренко Ігор Володимирович народився в с. Коробчине Новомиргородського району Кіровоградської області 23 вересня 1996 року. У 2013 році закінчив місцеву школу, а у 2017 – здобув ступінь бакалавра за спеціальністю фізичне виховання, завершивши навчання в КДПУ ім. Винниченка. 1 квітня 2019 року підписав контракт та проходив службу в лавах 3-го окремого полку спецпризначення на посаді оператора групи спеціального призначення.

Поховали Ігоря Вівчаренка на Алеї Слави Рівнянського кладовища у Кропивницькому.

У Ігоря залишились батьки, четверо братів та сестра.

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