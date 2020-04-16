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Все про:боєприпаси (986) вибух (1873) Херсонщина (532) ДБР (1061)

 У полі Херсонщини вибухнули боєприпаси в кузові вантажівки, - ДБР. ФОТОрепортаж

Військова вантажівка везла боєприпаси до місця дислокації. Машина загорілася, і боєприпаси в кузові здетонували і злетіли в повітря.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"16 квітня 2020 року близько 12 години у Херсонській області під час руху військової техніки до місця дислокації  сталося загорання військового автомобіля марки "КрАЗ" під керуванням військовослужбовця Збройних сил України.
У кузові військового автомобіля були боєприпаси, які здетонували та спричинили вибух.

Ніхто з особового складу військовослужбовців та цивільного населення не постраждав.

Наразі слідчі ДБР проводять огляд місця події та встановлюють причини загорання", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовця, який торгував гранатами і патронами, затримали в Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Покарання за цією статтею - штраф до 850 грн, службове обмеження на строк до 2 років або утримання в дисциплінарному батальйоні на строк до 1 року.

У полі Херсонщини вибухнули боєприпаси в кузові вантажівки, - ДБР 01
У полі Херсонщини вибухнули боєприпаси в кузові вантажівки, - ДБР 02
У полі Херсонщини вибухнули боєприпаси в кузові вантажівки, - ДБР 03
У полі Херсонщини вибухнули боєприпаси в кузові вантажівки, - ДБР 04
У полі Херсонщини вибухнули боєприпаси в кузові вантажівки, - ДБР 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189629
 
 
 Топ коментарі
 
Добре, що ніхто не постраждав.
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Головне люди..а заліза ще зробим!
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хрен с ним !!!

вопрос ПОЧЕМУ ?

диверсия ?
или раздолбайство ?
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возможно от одной крайности до другой, но понятно одно зампотех в этом подразделении ещё тот пень, если с авто такое происходит!!
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Не-не, Зеленский поработал, однозначно!!
Порох и Муженко - то горелые воен-складыв течении всей Войны.
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але, боприпас в холодное время года без взрывателя аж никак не может сдетонировать !!!!

здесь должна работать контрразведка - или халатность(боеприпас с взрыватетем) или диверсия
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Ящики убитые...в результате смещения от тряски при езде по пахоте гильза стукнулась капсулем о металлическую поверхность с выступом (что очень маловероятно) и произошло срабатывание заряда...как следствие общий пожар который уже не потушить ...и уже потом 3-5 минут детонация
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вы же сами понимаете, что это практически невероятно

на срочке работал на базе боеприпасов.
так мы молодые и веселые ленились спускть ящики с танковыми снарядами в вагоне, а просто сбрасывали их.
и ничего, живой и не кашляю В поле на Херсонщине взорвались боеприпасы в кузове грузовика, - ГБР - Цензор.НЕТ 9335

правда на этой базе такого насмотрелся по части т.н. "хранения" снарядов и ракет к Градам, что теперь, когда взрывались наши склады уже ничему не удивлялся
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вот именно так, как на фото
и это на поле 2 Х 2 км - просто капец
дело было не в Украине - "Кызыл Орда" она везде одинаковая
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Не совсем...там еще могут по пьяне выгрузить боеприпасы вокруг молниеприемника..а потом не уложить в место хранения в грозовой период...
А еще были случае что что-бы не косить поджигали траву пьяные...правда за это прапоров сразу увольняли по п.Ж, а офицеров разжаловали до младшего лейтенанта
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кстати о птичках...я когда инструктировал личный состав по пожарной безопасности задал простой вопрос..."как вы думаете как может загореться сырое имущество на складе?" ..на что солдат срочник ответил "нужно взять блюдце, налить в него керосин, поставить свечку в него...закрыть, опечатать, сдать под охрану...и пожар повесят на караул"
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За пожар внутри объекта караул не в ответе. Он не имеет права вскрывать опечатанную дверь.
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Не имеет...и пока вскроют комиссионно пройдет куча времени...тушить уже будет нечего да и сил и средств не хватит не только своих, но и привлеченных из города мчсников
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При пожаре внутри объекта, часовой должен вызвать начальника караула и далее следовать его инструкциям.

При возникновении пожара на технической территории охраняемого объекта или на объекте, имеющем внешнее и внутреннее ограждения, а также вблизи него начальник караула докладывает о случившемся дежурному по гарнизону (военной комендатуре, воинской части) и действует по его указанию.

Часовым, жизни которых угрожает опасность (пожар или стихийное бедствие), начальник караула приказывает переместиться в безопасные места, откуда они могли бы продолжать наблюдение за охраняемыми объектами, а когда минует опасность, выставляет их на прежние места.


Начальник караула больше отвечает за жизнь личного состава караула, чем за сам объект. Так что склады всегда быстрее сгорают сами, чем их успеют потушить.
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При этом в случае пожара на складах боеприпасов взрыву начинаются от 3 до 11 мин после возгорания.... за это время потушить возгорание как в хранилище, так и в штабеле невозможно....
В конце совка когда укупорки было еще много провели учения по тушению пожара на арсенале 2-го разряда...в пожарном депо было 3 автомобиля зил-131 АЦ-40 и ГПМ-54
Был выложен штабель высотой 3 м и площадбю примерно 10Х10м...
Его подожгли ну и далее типа часовой увидел дым и далее по инструкции табеля постам...
Так вот ни пожарки наши ни ГПМ-54 потушить не смогли...ГПМ разбила штабель бульдозерным ножом, а гореть стало еще сильней, не помогла ни вода ни пена...а горела просто гнилая укупорка
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а мені здалось що не такий вже і старічок
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Краз-ік..років 40 має мабуть...машина-старічок.
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850 грн - штрафа (и свечечка св. Николаю-чудотворцу)
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Много много миллионов гривен псу под хвост
Хорошо хоть без жертв
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Что это за штраф такой до 850 грн за уничтожение военного имущества в особо крупных размерах.
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Столько удерживают за прое анные берцы
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ДБР? венедиктовой? проводит расследование?
Что-то завоняло кварталом95. Только гораздо смешнее, чем делало квартальное быдло. И целых 850 грн. штрафа налогоплательщику смешно видеть... Это на том же КрАЗе сколько км можно проехать при нынешней цене солярки?
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может напомнишь о штрафах за сгоревшие складыво времена Порося?
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зельц и парашенка - близнецы-братья. И до 2019 и после я одинаково негативно высказываюсь об обоих детях уголовника кучмы.
Ни за кого из этих скотов я не голосовал.
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срочник-идиот? зачем ехал через поле а не по дороге - вопрос риторический
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він що вільний козак? куди сказали - туди їде.
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По полю нельзя. Не зона боевых действий и поле арендованное.
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тоже правильно - согласен. А там - полигон. наверно..
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Может бычок выкинул и задуло.
Или даже могли с беспилотника сбросить "зажигалку".
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Даже если и дымчатый грибок...все равно сомневаюсь...скорее ********* что краз без искрогасителя
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Судя по этой фотке- сначала загорелась резина колеса, водила снял колесо и пытался потушить его огнетушителем. Огонь перекинулся на кузов. Водила успел отбежать подальше. Такая версия- явный бред, но от взрыва колесо бы в это место не отбросило...
В поле на Херсонщине взорвались боеприпасы в кузове грузовика, - ГБР - Цензор.НЕТ 5445
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Снял колесо и начал его тушить, прикольно.))
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Я не могу по-другому объяснить сгоревшие остатки колеса на переднем плане. Попробуйте. В поле на Херсонщине взорвались боеприпасы в кузове грузовика, - ГБР - Цензор.НЕТ 569
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Есть такой способ накачки колес или разбортировки при помощи бкнзина, но если не уметь скат можен и рвануть больше нужного, барана что делал видать отбросило и контузило, куски могли и а кузов залететь. Нет защиты от идиотов.
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Ясли яи водиле не оторвало, зажмут в дбр дверью и сознается зачем снарядом бил по запаске.
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"водила снял колесо" - колесо в сборе весит 150 кг. В одного это сделать невозможно.
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Почему ВСЕ фото только с правого борта? Есть что скрывать или недоговаривают
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Сначала миномет взорвался и ранил людей ,через некоторое время Краз с боеприпасами .Два чп одно за другим в течении нескольких дней это не случайность
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Поле похоже посеянное, видны рядочками зелень. Фермеру теперь проблемы с этим металлоломом. Возможно с дороги Краз водила увел в поле когда загорелось?
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Вот чему я не удевился, так это разгильдяйству. При таком отношении к службе даже враги не нужны
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Штрафануть на всю тыщу, чтоб неповадно было.
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Похоже у него загорелась запаска. Но как???
У полі Херсонщини вибухнули боєприпаси в кузові вантажівки, - ДБР - Цензор.НЕТ 9052
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После взрыва отвалилась и загорелась
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А взрыв был в задней части грузовика... И фото все только с правого блрта...а что ж там с левого?
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По фото видно что он буксовал, могло произойти воспламенение, пол кузова деревянный, а запаска после детонации и пожара отвалилась.
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Застрять в сухом чистом поле на полном приводе и таких шинах может только дебил или пьяный.
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850 грн за уничтоженный автомобиль и боеприпасы!?!?!??? Кто выписал такие законы и какие твари их голосовали? Взрывай не хочу. Надо понимать что и за все взорванные склады, за ущерб в миллионы, был штраф ДО 850 грн? И это государство?
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И пенсионеру за 2000 тыщи, или нищему.
Скоро хаты будут отнимать.
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І КРАЗ відшкодовувати, якщо вина водія. Тут ще багато питань. Водій, з ************ на мирній території, без охорони та супроводу.....це ппц...голів полетить.
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.....в Уккраине ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ много людей которые в глубине души СИМПОТИЗИРУЮТ агрессору росии !!! че .....ять ТЕПЕРЬ мудрить , что случилось с ГРУЗОВИКОМ с Б/К ??? при СТАЛИНЕ во время войны , под ТРЕБУНАЛ и в штрафбат !!! а что Украина сопротивляется АГРЕССИИ и что то делает для деокупации КРЫМА ??? балду гонял порошенко , теперь гоняет не лох !!! я уже ПЕРЕСТАЛ как то на это (войну ) реагировать ((((
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Жесть... Ну слава богу, ніхто не загинув...
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" УкраIнцi - унiкальна нацiя!"(с)В.Ющенко или другими словами: долбодятлом надо родиться.
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Судя по фото.Закоротила проводка кабины. отсюда и пожар,а дальше пошло -поехало.Солдат не виноватМеханик виноват,выпускавший на линию.
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Закоротила проводка кабины а разорвало на тряпки заднюю левую часть грузовика, которую нам не показали?
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Сама загорелась и загорела полностью машина? Это очень странно.
И по правилам отдельно надо от взрывателей возить боеприпасы.
Тут явно на 99% подстроено для отмывки. К тому же и военного запросто подкупить. Штраф 850 грн (не странно как то что у нас ввели материальную ответственность в армии? Ну один потерял прицел на учении и должник на всю жизнь, более 100 тысяч должен вроде). А тут боеприпасов на кучу денег, так ещё и машинка такая грузовая и военная на полмиллиона точно затянет). Они может новую не купят а деньги потребуют с бюджета.
Ну где то слыхано, что машины горели сами? Так ещё и та которая боеприпасы перевозит.
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ДБР - это ниочем - аппендикс в правоохранительной системе Украины - максимум, что они выродят по этому делу, так это курение водителя в машине. А на самом деле самодельное взрывное устройство, замаскированное под штатный боеприпас, был подложен в машину при погрузке на складе отгрузки, очевидно. Но ДБР - это ниочем.
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И кстати. Это прям прям анекдот.
Там дороги и близко нет. Он специально отъехал сюда и спалил машину и боеприпасы. Никаких объяснений. Машина простите не с бумаги. И что загорелось? Металл?
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боеприпасы сдетонировали и взлетели на воздух.

Хоспаде.. Кода-же Бутусов этих безграмотных кретинов повыгоняет из редакторов? Читаешь и уши вянут....
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