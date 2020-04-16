 У полі Херсонщини вибухнули боєприпаси в кузові вантажівки, - ДБР. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"16 квітня 2020 року близько 12 години у Херсонській області під час руху військової техніки до місця дислокації сталося загорання військового автомобіля марки "КрАЗ" під керуванням військовослужбовця Збройних сил України.
У кузові військового автомобіля були боєприпаси, які здетонували та спричинили вибух.
Ніхто з особового складу військовослужбовців та цивільного населення не постраждав.
Наразі слідчі ДБР проводять огляд місця події та встановлюють причини загорання", - йдеться у повідомленні.
Покарання за цією статтею - штраф до 850 грн, службове обмеження на строк до 2 років або утримання в дисциплінарному батальйоні на строк до 1 року.
вопрос ПОЧЕМУ ?
диверсия ?
или раздолбайство ?
Порох и Муженко - то горелые воен-складыв течении всей Войны.
здесь должна работать контрразведка - или халатность(боеприпас с взрыватетем) или диверсия
на срочке работал на базе боеприпасов.
так мы молодые и веселые ленились спускть ящики с танковыми снарядами в вагоне, а просто сбрасывали их.
и ничего, живой и не кашляю
правда на этой базе такого насмотрелся по части т.н. "хранения" снарядов и ракет к Градам, что теперь, когда взрывались наши склады уже ничему не удивлялся
и это на поле 2 Х 2 км - просто капец
дело было не в Украине - "Кызыл Орда" она везде одинаковая
А еще были случае что что-бы не косить поджигали траву пьяные...правда за это прапоров сразу увольняли по п.Ж, а офицеров разжаловали до младшего лейтенанта
При возникновении пожара на технической территории охраняемого объекта или на объекте, имеющем внешнее и внутреннее ограждения, а также вблизи него начальник караула докладывает о случившемся дежурному по гарнизону (военной комендатуре, воинской части) и действует по его указанию.
Часовым, жизни которых угрожает опасность (пожар или стихийное бедствие), начальник караула приказывает переместиться в безопасные места, откуда они могли бы продолжать наблюдение за охраняемыми объектами, а когда минует опасность, выставляет их на прежние места.
Начальник караула больше отвечает за жизнь личного состава караула, чем за сам объект. Так что склады всегда быстрее сгорают сами, чем их успеют потушить.
В конце совка когда укупорки было еще много провели учения по тушению пожара на арсенале 2-го разряда...в пожарном депо было 3 автомобиля зил-131 АЦ-40 и ГПМ-54
Был выложен штабель высотой 3 м и площадбю примерно 10Х10м...
Его подожгли ну и далее типа часовой увидел дым и далее по инструкции табеля постам...
Так вот ни пожарки наши ни ГПМ-54 потушить не смогли...ГПМ разбила штабель бульдозерным ножом, а гореть стало еще сильней, не помогла ни вода ни пена...а горела просто гнилая укупорка
Хорошо хоть без жертв
Что-то завоняло кварталом95. Только гораздо смешнее, чем делало квартальное быдло. И целых 850 грн. штрафа налогоплательщику смешно видеть... Это на том же КрАЗе сколько км можно проехать при нынешней цене солярки?
Ни за кого из этих скотов я не голосовал.
Или даже могли с беспилотника сбросить "зажигалку".
Скоро хаты будут отнимать.
И по правилам отдельно надо от взрывателей возить боеприпасы.
Тут явно на 99% подстроено для отмывки. К тому же и военного запросто подкупить. Штраф 850 грн (не странно как то что у нас ввели материальную ответственность в армии? Ну один потерял прицел на учении и должник на всю жизнь, более 100 тысяч должен вроде). А тут боеприпасов на кучу денег, так ещё и машинка такая грузовая и военная на полмиллиона точно затянет). Они может новую не купят а деньги потребуют с бюджета.
Ну где то слыхано, что машины горели сами? Так ещё и та которая боеприпасы перевозит.
Там дороги и близко нет. Он специально отъехал сюда и спалил машину и боеприпасы. Никаких объяснений. Машина простите не с бумаги. И что загорелось? Металл?
Хоспаде.. Кода-же Бутусов этих безграмотных кретинов повыгоняет из редакторов? Читаешь и уши вянут....