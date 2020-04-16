 У полі Херсонщини вибухнули боєприпаси в кузові вантажівки, - ДБР. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"16 квітня 2020 року близько 12 години у Херсонській області під час руху військової техніки до місця дислокації сталося загорання військового автомобіля марки "КрАЗ" під керуванням військовослужбовця Збройних сил України.

У кузові військового автомобіля були боєприпаси, які здетонували та спричинили вибух.

Ніхто з особового складу військовослужбовців та цивільного населення не постраждав.

Наразі слідчі ДБР проводять огляд місця події та встановлюють причини загорання", - йдеться у повідомленні.

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Покарання за цією статтею - штраф до 850 грн, службове обмеження на строк до 2 років або утримання в дисциплінарному батальйоні на строк до 1 року.









