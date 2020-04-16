 Начальник відділу Держприкордонслужби вимагав $1,1 тис. за безперешкодне проходження підлеглим військової служби на Буковині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентрСБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що підполковник вимагав 1,8 тисячі доларів США за безперешкодне проходження підлеглим військової служби. За цю суму він, зокрема, гарантував не притягувати військовослужбовця до відповідальності за невжиття відповідних заходів при передачі вилученого на кордоні майна органам фіскальної служби.

Тривають невідкладні слідчі дії та обшук за місцем проходження військової служби підполковника. За результатами їх проведення буде прийняте рішення щодо повідомлення офіцеру про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 та ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

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