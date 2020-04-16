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 Політика України
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Все про:Зеленський (5078) 80 окрема десантно-штурмова бригада (25)

 Зеленський відвідав навчання ротно-тактичних груп 80-ї ОДШБ на Закарпатті. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський перевірив хід ротних тактичних навчань 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє фейсбук Офісу президента.

У повідомленні зазначається: "Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Закарпатську область перевірив хід ротних тактичних навчань з ротно-тактичними групами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади".

Зеленський відвідав навчання ротно-тактичних груп 80-ї ОДШБ на Закарпатті 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вирушив із робочим візитом на Закарпаття, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП. ФОТО


Зеленський відвідав навчання ротно-тактичних груп 80-ї ОДШБ на Закарпатті 02
Зеленський відвідав навчання ротно-тактичних груп 80-ї ОДШБ на Закарпатті 03
Зеленський відвідав навчання ротно-тактичних груп 80-ї ОДШБ на Закарпатті 04
Зеленський відвідав навчання ротно-тактичних груп 80-ї ОДШБ на Закарпатті 05
Зеленський відвідав навчання ротно-тактичних груп 80-ї ОДШБ на Закарпатті 06
Зеленський відвідав навчання ротно-тактичних груп 80-ї ОДШБ на Закарпатті 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189579
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем этого малоросийского подхуйловника подпустили к нашим войскам? Зеленский посетил учения ротно-тактических групп 80-й ОДШБ в Закарпатье - Цензор.НЕТ 9058
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Зеленський судорожно піднімає свій рейтинг, який обнулився після Єрмакгейту - катастрофи з плівками Єрмака. Ось терміново поміняв полоненних, забрав з ОРДЛО невідомо кого, або отримати привід для піару. Постійно показується серед військових, то показушно відвідав постановочний польовий шпиталь без єдиного хворого, тепер от відвідує постановочні навчання, які були організовані спеціально для приїзду і фотосесії Зеленського! То по окопам на нулі побігав, спеціально виритим для приїзду Президента поза межами зони обстрілів. Вова, тобі самому не противно все це говношоу? Я дуже рідко дивився 95 квартал, але там була краща режисура, а тут все якось по-дебільному написано, неприродньо.
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Пипець Буковині та лемкам.
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Зеленський судорожно піднімає свій рейтинг, який обнулився після Єрмакгейту - катастрофи з плівками Єрмака. Ось терміново поміняв полоненних, забрав з ОРДЛО невідомо кого, або отримати привід для піару. Постійно показується серед військових, то показушно відвідав постановочний польовий шпиталь без єдиного хворого, тепер от відвідує постановочні навчання, які були організовані спеціально для приїзду і фотосесії Зеленського! То по окопам на нулі побігав, спеціально виритим для приїзду Президента поза межами зони обстрілів. Вова, тобі самому не противно все це говношоу? Я дуже рідко дивився 95 квартал, але там була краща режисура, а тут все якось по-дебільному написано, неприродньо.
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І руки постійно в кишенях, перед ким би не стояв; чи то пам'ятник бійцям, чи то журналісти, чи то генерали. Гопота *****!
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Головне, щоб бабахнуло в той бік,що треба.
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Зачем этого малоросийского ************* подпустили к нашим войскам? Зеленский посетил учения ротно-тактических групп 80-й ОДШБ в Закарпатье - Цензор.НЕТ 9058
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Может потому что он Верховный Главнокомандующий ВСУ?
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Если какие-то дебилы выбрали Зеленского президентом это не значит что его нужно подпускать к армии Зеленский посетил учения ротно-тактических групп 80-й ОДШБ в Закарпатье - Цензор.НЕТ 1745 По такой логике нужно ещё и Медведчука с Бойко подпускать к армии так как они заняли второе место в парламенте
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Так що, кажуть Зеленський загубився на полігоні - не знайшли.
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нещодавно президент владимир підписав указ про проходження служби офіцерами запасу до 43 років...чому такий дивний граничний вік?
у нього вже є офіцерське звання, як і у кума дане за посадою, і він проходить службу з навчаннями на полігоні..
Зеленський завершить термін полковником...чим він хуже Діми Табачника.... та й Януковича
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В Зе такая маска модная, парень на стиле.
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А у Евглены Зеленой теперь бюстгальтер только на одну грудь. Или у Мендельши.
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а может кто-то трусиков- стрингов лишился
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ЗЕторчёк свою маску коксовым раствором дезинфицирует
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Военизированный театр для дезертира и предателя.
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А дистанция в 1.5м? НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА !!!!
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Всем штраф по 34 тыс, нет должностным лицам по 340 тыс.!
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и никто не подарил дыхательную маску из целлофана...
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Вован, Ермак тебя, дурака, под цугундер подведет! Думай-те, если есть чем, - потом будет поздно, когда на фонарь потащат
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Уже пора. Там пленок Геруса и обвинений Уманского хватит не на один импичмент и уголовное дело.

Зеленський відвідав навчання ротно-тактичних груп 80-ї ОДШБ на Закарпатті - Цензор.НЕТ 2937
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масштаб учений просто потрясающий ...целая рота , капець
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Почему ермак бродит на учениях,а не на прогулке в СИЗО? Риторический вопрос.
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Должность для генерала освободилась, покупателей ищет.
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************** шпигун на учении. воно ж в армії не служило, що воно розуміе в воєнній справі?
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владимир зеленский проверил ход учений - чем проверил - дирижёрской палочкой и нотой до в своём стиле игры на музыкальных инструментах.
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Чем больше зелиных памперсов, тем выше рэйтинх!) А эрмак, тем временем,шифровки в фбэшный Цэнтр *уйлу шльоть о раположении ВСУ вместо ленки-сепарши.
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жаль миномет разорвался не в том месте и не в то время...
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Бубочке антирессно посмотреть на настоящих мужчин,а то в кывартале постоянно с коллегами клоунами общался,на рояле хреном играл. Хотя бы со стороны посмотрит ,как действуют настоящие мужчины.
.которые защищают Украину ,народ и его Карманыча.
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Опекун Ермак всюду за клованом. Формирует ауру и нужную атмосферу.
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У Карманыча понтовитая маска,уже не голубая,у одного,как положено под цвет формы,остальным наверное охрана зеленкина привезла,чтобы Бубочку КВ не заразили.Значит армия не обеспечена нормальными масками,а в голубых в атаку не ходят.
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А вообще прикольно, когда товарищ интенсивно скрывавшийся от призыва (4 раза) на действительную воинскую службу приезжает и инспектирует воинское подразделение (неважно какой численности) и даете ЦУ. И военные его слушают и не только кивают головой. Не находите, это какой-то оксюмороном. Порох хоть служил, а это точно "Вовка в тридевятом царстве"..во-первых пирожные, во-вторых, мороженое и т.д.
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Igor Geller Ну саме цього і населення хотіло,в тому числі і армія.Бо половина армія за нього голосувала.
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Надеюсь граница на замке, и мадяры могут спать спокойно.
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Нашему ЗЕ больше роты и командовать нельзя. Пусть пока на роте учится.
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Ему в лучшем случае отделением можно командовать. Роту дают только после взвода. Да и то если себя покажет хорошо во всех отношениях. А этот ныкался от призыва.
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Отделение, для осла оманского много.
Максимум гранатомётный расчёт, где два человека.
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Поддерживаю полностью. Но дополню...подносчиком патронов
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