 Зеленський відвідав навчання ротно-тактичних груп 80-ї ОДШБ на Закарпатті. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє фейсбук Офісу президента.
У повідомленні зазначається: "Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Закарпатську область перевірив хід ротних тактичних навчань з ротно-тактичними групами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади".
у нього вже є офіцерське звання, як і у кума дане за посадою, і він проходить службу з навчаннями на полігоні..
Зеленський завершить термін полковником...чим він хуже Діми Табачника.... та й Януковича
.которые защищают Украину ,народ и его Карманыча.
Максимум гранатомётный расчёт, где два человека.