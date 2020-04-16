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 Події, Фоторепортаж
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Все про:зброя (1477) СБУ (5519) Чернігів (167)

 Угруповання, яке торгувало зброєю, викрито в Чернігові, також у них виявлено наркотики, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Управління Служби безпеки України в Чернігівській області блокували діяльність організованої групи, яка спеціалізувалася на нелегальному збуті бойових засобів ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр управління СБУ в Чернігівській області.

За даними слідства, троє мешканців обласного центру незаконно зберігали у власних помешканнях вогнепальну зброю та боєприпаси для продажу. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки у кримінальних колах на території регіону.

У межах контролю за вчиненням злочину оперативники спецслужби задокументували реалізацію фігурантами револьвера системи "Наган".

Співробітники СБУ затримали учасників угруповання на одній з вулиць обласного центру під час спроби збуту автомата АКС-74 з пристроєм для безшумової стрільби та майже 300 набоїв до нього. За цей товар зловмисники планували отримати 36 000 гривень.

У ході проведення обшуків за місцями проживання та у транспортних засобах фігурантів правоохоронці виявили холодну зброю, амфетамін та гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом. Вилучені засоби ураження та психотропи направлено на експертизу.

Наразі одному з учасників злочинної групи оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Перевіряється інформація щодо нелегального переправлення вилученої зброї та боєприпасів з району проведення операції Об'єднаних сил та причетність затриманих до контрабанди зброї і вибухових речовин через державний кордон України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ блокувала збут вогнепальної зброї та боєприпасів у Закарпатській області. ФОТОрепортаж

Угруповання, яке торгувало зброєю, викрито в Чернігові, також у них виявлено наркотики, - СБУ 01
Угруповання, яке торгувало зброєю, викрито в Чернігові, також у них виявлено наркотики, - СБУ 02
Угруповання, яке торгувало зброєю, викрито в Чернігові, також у них виявлено наркотики, - СБУ 03
Угруповання, яке торгувало зброєю, викрито в Чернігові, також у них виявлено наркотики, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189568
 
 
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По такой цене понятно шо кроме ментов нихто не купив бы. Жадность фраэров сгубила...
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Бесшумно пострелять из АКС-74 не получиццо.
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Угу, пулька сверхзвуковая..
Кстати, крахоборы, по такой цене!!!
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