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Все про:Краматорськ (141) тортури в міліції (8) ДБР (1061)

 Трьом співробітникам кримінальної поліції Краматорська повідомили про підозру у справі про тортури, - ДБР. ФОТО

Слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Краматорську, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру трьом оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Краматорського відділу поліції ГУ Нацполіції в Донецькій області. Правоохоронці підозрюють в катуванні, скоєному за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК).

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці ДБР.

У повідомленні зазначається: "Слідством встановлено, що в грудні 2019 року один з оперуповноважених отримав доручення слідчого на проведення допиту особи у рамках розслідування кримінального провадження за фактом вчинення шахрайських дій. Після того, як 18-річний потерпілий з’явився на виклик, поліцейський провів його до службового кабінету, де на них вже чекали ще двоє оперуповноважених. Без висунення будь-яких вимог один з підозрюваних наніс декілька ударів по голові чоловіка, вимагаючи визнати вину у скоєнні злочину, до якого той не причетний.

З метою здобуття зізнання, підозрювані примушували громадянина ставати лицем до стіни та били гумовим кийком, погрожували електрошокером, зв’язували йому руки та ноги клейкою стрічкою, позбавляли можливості дихати, притискаючи поліетиленовий пакет до обличчя потерпілого. Катування тривало майже 4 години та не призвели до бажаного для підозрюваних результату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Департамент ГПУ, що розслідує катування в правоохоронних органах, відкриє перше провадження через 2 тижні, - глава департаменту Бєлоусов

Трьом співробітникам кримінальної поліції Краматорська повідомили про підозру у справі про тортури, - ДБР 01
Трьом співробітникам кримінальної поліції Краматорська повідомили про підозру у справі про тортури, - ДБР 02
Трьом співробітникам кримінальної поліції Краматорська повідомили про підозру у справі про тортури, - ДБР 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189565
 
   
 Топ коментарі
 
так это всем известно, как работает милиция.
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Вся реформа пилиции от сабакова в одной статье.
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потомственные альтруисты знущалысь?
яка дывна брэхня...ну мож не желали поделиться порцией эскимо в жару,но не более...
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Блін! А то саме ГБР таким не займається?
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Gal, та чого там, нехай катують, ГБР теж таким займається. Ви таке мали на увазі?
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не фига им не будет. ибо только такие "ценные кадры" готовы защищать режим зелёной плесени.
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показатель превыше всего ...И не важно кто виноват у них до сих пор-признание царица доказательств! и не важно как они получены....Ну пусть посидят лет пять..желательно не на спецзоне..а как в США...на общей..и пылу сразу поубавится
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подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Источник: https://censor.net.ua/p3189565\\\\\\\\\

лучше бы от сорока девяти до пятидесяти, с правом продолжения.
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кстати, технически очень сильно затруднить применение пыток не так уж сложно. но мусарам с пытками сподручней. Полицейские четыре часа пытали 18-летнего парня, выбивая признание в преступлении, которое он не совершал - ГБР - Цензор.НЕТ 7266
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так это всем известно, как работает милиция.
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бандиты в законе вся суть,
вот почему в Японии их в 100 раз меньше!
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Вся реформа пилиции от сабакова в одной статье.
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На пожизненное уродов а Авакова пинками гнать ...
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Цих полiцаiв, видно, не досить потужно вiдреформували. Може навть недореформували.
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К чему новость? Кто-то думает что уродов в полицейской форме привлекут? Езжайте в Ананьев Одесской области,там мусора забили до смерти подследственного.,Узнайте чем закончилась история в украинских судах.
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Таку мусарню тільки відстрілювати, або виловлювати по одному і забивати ломом, щоб все життя жрало і ссяло через трубку.
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Обычная история для ментов ! Меня тоже в 14-17 лет и пытали и держали . Дети НКВД .ущербные дегенераты .Мусор - есть говно ! Ментов не бывает нормальных , это люди с глубоко раненой психикой в детсве и юношестве .
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Стойкий пацан оказался,не пошел на сотрудничество с ментами, в законники на сходке надо выдвигать.
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Вероятнее пацан не из рабочих и крестьян иначе факт пыток вряд ли был бы доказан.
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вот бы детей этих ублюдков поубивали и расчленили на мусорке, что бы боль утраты прочувствовали
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от 5 до 10 грозит в случае..ахахах какая дикая ванильность((
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Самое страшное для них это отбывание наказания на общей зоне..а не элитной для ментов Отдельная зона должна быть только для водителей...все!
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Треба цих ментів на зону до паханів, вони там їх виховають в такий же спосіб. Поки не буде суворого покарання, нічого не зміниться. Хто йде в ментівку? Йдуть ті, що схильні до садізму, це для них таке місце, де можна розважитись і отримати від знущання над жертвою задоволення, а головне, що жертва не може дати відповідь кату і за це садист-ментяра не отримає ніякого покарання
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Этих тварей-ментов, точно такими же способами надо пытать, но только лишь в три раза больше. Твари авокяновские, совсем оборзели и страх потеряли. Трьом співробітникам кримінальної поліції Краматорська повідомили про підозру у справі про тортури, - ДБР - Цензор.НЕТ 1753
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