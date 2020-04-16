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Все про:контррозвідка (233) СБУ (5512) Шайтанов (10)

 Затримано фігуранта у справі генерал-майора СБУ Шайтанова, у нього знайшли зброю і боєприпаси, - контррозвідка. ФОТОрепортаж

Контррозвідники СБУ затримали в Києві фігуранта справи генерала Шайтанова, колишнього співробітника Центру спецоперацій "А" СБУ, який також підтримував контакти з полковником ФСБ РФ Єгоровим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ виявили великий арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів. Правоохоронці вилучили ручний протитанковий гранатомет РПГ-26, підствольний гранатомет та 2 гранати до нього, пістолет STEYR 1914 з глушником, гвинтівку типу карабін, рушницю Mauser-Werks, саморобну гвинтівку з глушником, 3 гранати РГД-5 та запали до них, схожий на пластид матеріал, 12 капсулів-детонаторів та понад 9 тисяч набоїв різного калібру. 

Також читайте: Повідомлення про викриття "української розвідгрупи" в Криму - провокаційна відповідь ФСБ на затримання генерал-майора СБУ Шайтанова, - представник розвідки МОУ Черняк

Вилучені зразки озброєння та боєприпасів долучено до кримінального провадження як докази та направлено на експертизу. Наразі фігуранту провадження повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.

З'ясовуються всі обставини і характер зв'язків підозрюваного з російською спецслужбою.

Нагадаємо, 14 квітня контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, з підозрою у державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Шевченківський районний суд Києва наступного дня обрав запобіжний захід для викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Шайтанова - утримання під вартою строком 60 діб.

15 квітня російські ЗМІ повідомили про нібито затримання у Криму співробітниками ФСБ Росії громадянина України за обвинувачення у шпигунстві та спробі організації теракту.

Затримано фігуранта у справі генерал-майора СБУ Шайтанова, у нього знайшли зброю і боєприпаси, - контррозвідка 01
Затримано фігуранта у справі генерал-майора СБУ Шайтанова, у нього знайшли зброю і боєприпаси, - контррозвідка 02
Затримано фігуранта у справі генерал-майора СБУ Шайтанова, у нього знайшли зброю і боєприпаси, - контррозвідка 03
Затримано фігуранта у справі генерал-майора СБУ Шайтанова, у нього знайшли зброю і боєприпаси, - контррозвідка 04
Затримано фігуранта у справі генерал-майора СБУ Шайтанова, у нього знайшли зброю і боєприпаси, - контррозвідка 05
Затримано фігуранта у справі генерал-майора СБУ Шайтанова, у нього знайшли зброю і боєприпаси, - контррозвідка 06
Затримано фігуранта у справі генерал-майора СБУ Шайтанова, у нього знайшли зброю і боєприпаси, - контррозвідка 07
Затримано фігуранта у справі генерал-майора СБУ Шайтанова, у нього знайшли зброю і боєприпаси, - контррозвідка 08
Затримано фігуранта у справі генерал-майора СБУ Шайтанова, у нього знайшли зброю і боєприпаси, - контррозвідка 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189560
 
   
 Топ коментарі
 
Это прекрасно! Будет спасен еще один донецкий таксист, которого бросили на кичу за кривой взгляд на русского попучленца, которого подвозил.
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Ну й що? Йому дадуть пожиттєве?
Обіняють на вимогу хуйла, як цемаха.
(доречі, де ті, що тут розказували, про «страшну» долю цемаха, зараз нароссіі...)
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О предательстве Шайтанова было известно еще в 2014-м, но его покрывал Порошенко - Бутусов.
https://www.economics-prorok.com/2020/04/о-предательстве-шайтанова-было-извес.html#more-100756

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Ну й що? Йому дадуть пожиттєве?
Обіняють на вимогу *****, як цемаха.
(доречі, де ті, що тут розказували, про «страшну» долю цемаха, зараз нароссіі...)
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Стане сенсацією якщо їх взагалі посадять... відпустять. Так "заточені" кремлівські агенти-судді в Україні ...
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це не той шо пірамідками гендлює?..

Затриманий генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов отримав з Росії завдання вбити не тільки українського добровольця чеченського походження Адама Осмаєва. А й міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Інформацію повідомив журналіст гендляр пірамідками і країною, посилаючись на джерела в керівництві СБУ.
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хмельницкого бакланову с за мужество первой степени...
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Задолбали эти Рембо!! Хоть бы один родил Человека на сет! Убивать вам в кайф!! Идиоты!
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Арсенал терориста. Можна було б заворушку невелику влаштувати.
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Это прекрасно! Будет спасен еще один донецкий таксист, которого бросили на кичу за кривой взгляд на русского попучленца, которого подвозил.
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У него награды от предыдыщего президента есть? Он участник Ато? Послабление должно быть!
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сомневаюсь я в том, что взяли агента ФСБ. Зеля вжись не будет паковать людей *****. Тут подстава якась
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О предательстве Шайтанова было известно еще в 2014-м, но его покрывал Порошенко - Бутусов.
https://www.economics-prorok.com/2020/04/о-предательстве-шайтанова-было-извес.html#more-100756

Якщо не відкривається - виділіть, та Гуглити.🤗
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наскільки треба бути тупим, щоб на Цензорі давати посилання на лівий сайт, який передрукував статтю з цього ж Цензоа
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Судя по Вашему хамству, заметно что Вас в угол не ставили.Вас об него били, кацапчику!!
Бояра в помощщщь!
😁😁
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Раз знал Порошенко, значит знал и начальник СБУ Грицак
Что же тогда получается?
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Классно, что у него ни имени, ни физиономии нет
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Всё забрали.Нажито непосильным трудом за многие годы.Новый Президент его наградит и повысит
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наступний на обмін на лярв, які вийшли в тираж на ордло
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На самом деле ничего криминального фигурант дела Шайтанова не совершал ни совместно с Шайтановым, ни контактируя с Егоровым, потому как обвинения ему по этим связям никакого нет, а только лишь по результатам обыска. Вот не нашли бы оружия у "фигуранта" и предъявить нечего было бы.
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може за це Порошенко йому генерала присвоїв...
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Нема війни всередині російсько-українського олігархічного клану. Не воює Путін і Порошенко. Вони синхронно кричать ""Я найпатріотичніший патріот" і синхронно набивають кишені. Війна це самий прибутковий бізнес. Не потребує вкладень. Лише використовуй кілька десятків мільйонів ідіотів і бюджет країн твій. А цей виродок пішак і є ще багато. Головний - Порошенко. Тільки Порошенко може здати весь ланцюг. Без його арешту всі данні про ВСУ будуть продовжувати надходити росіянам, а війна не закінчиться. Треба просто співпідставити всі його дії - Ілловайськ, Дебальцеве, Мінська угода на умовах Росії, знищення добробатів і переслідування їх бійців,відсутність покараних за знищення складів,тотальна корупція в оборонці... Головне його статки і фракція. Перефарбоване падло Гончаренко розколеться зразу. Але треба колоти, а не водити хороводи.
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Ну ти і довбоклюй))) Якби не Порох, чистив би ти касабам сапоги на Хрещатику, або гнив би на підвалі.
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Якби не добровольці та волонтери з бабусями що з своєі жабрацькою пенсіі давали гроші хлопцям на фронт то смоктав би твій Порошенко . Не робить з нього спаситиля атечества , не получиться ! ПиСи . Зеленого блазня не поважаю також
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Задержанный за госизмену, генерал СБУ Валерий Шаманов, при Порошенко был первым заместителем начальника Центра специальных операций,а также руководил группами армейского спецназа. Когда мародера задерживать будете?
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А что нашли у зама Кличко ,которого на днях СБУ поймало на взятке??Может и обиск у него дома ещё не провели,или Аваков уже всё замял?
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Что СБУ смогло у себя найти на складах вещдоков, то и выложило.
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А коли затримають державного зрадника Порошенка та Свинарчуків та їх друзів з ОПЗЖ.
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Вчера стало известно, что шайтанова разрабатывали первыми американцы.
Если б не они , наверное, эта скотина ещё бы долго стучала путлеру и потом получала бы повышенную пенсию до конца своих паганых лет.
Знания добавляют много печали. А особенно знания о бездействии правоохранительных органов длиной в шесть лет.
Если знал бутусов, турчинов- как его можно было ещё и награждать?
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у него нашли оружие и боеприпасы..

Его случайно не Гадя зовут?
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