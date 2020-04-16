 "Слуга народу" Дубінський хоче скасувати "антиконституційні" зміни до Регламенту ВР: зареєстрував постанову. ДОКУМЕНТ

Про це він написав у себе в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Зареєстрував постанову про скасування антиконституційних змін до Регламенту ВР, ухвалених за вказівкою зовнішньої ліквідаційної комісії України", - написав він.
Про це він написав у себе в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Зареєстрував постанову про скасування антиконституційних змін до Регламенту ВР, ухвалених за вказівкою зовнішньої ліквідаційної комісії України", - написав він.
Але що не кажіть в нього є чітка позиція, і він не змінює її як шльодра - серед депутатів та українців це рідкість.
'народный депутат' как за такое чмо можно было голосовать!