 "Слуга народу" Дубінський хоче скасувати "антиконституційні" зміни до Регламенту ВР: зареєстрував постанову. ДОКУМЕНТ

Про це він написав у себе в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Зареєстрував постанову про скасування антиконституційних змін до Регламенту ВР, ухвалених за вказівкою зовнішньої ліквідаційної комісії України", - написав він.

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