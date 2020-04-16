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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Фоторепортаж
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 У Чорнобильській зоні гасять осередки тління в 4 лісництвах, радіація - в нормі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Зоні відчуження станом на 12:00 16 квітня відкритого вогню немає, підрозділами ДСНС здійснюється ліквідація осередків на тліючих пнях і залишках деревини. Радіаційний фон у межах норми і не перевищує природних фонових значень.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 12:00 16 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення відкритого вогню немає, підрозділами ДСНС здійснюється проливка та гасіння тліючих пеньків та залишків деревини в осередках Корогодського, Дитятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв", - йдеться в повідомленні.

На боротьбу з пожежею залучено 530 осіб та 103 од. техніки, з них від ДСНС 425 осіб і 90 од. техніки, в тому числі 2 вертольоти.

Також читайте: Осередки пожеж у Зоні відчуження ЧАЕС повністю ліквідовано, - ДСНС

Зазначається, що радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,023 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).

У Чорнобильській зоні гасять осередки тління в 4 лісництвах, радіація - в нормі, - ДСНС 01
У Чорнобильській зоні гасять осередки тління в 4 лісництвах, радіація - в нормі, - ДСНС 02
У Чорнобильській зоні гасять осередки тління в 4 лісництвах, радіація - в нормі, - ДСНС 03

Нагадаємо, пожежа в Чорнобильській зоні розпочалася 4 квітня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189534
 
 
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Угу, выглянул в окно - видимость 500 метров.
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в зданице она а не внорме, весь Киев в дыме. Поймать эту с#ку которая подпалила и казнить! В Чернобыльской зоне тушат очаги тления в 4 лесничествах, радиация - в норме, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7741 В Чернобыльской зоне тушат очаги тления в 4 лесничествах, радиация - в норме, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4645
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В Києві пилова буря. Все сухе без дощу і сильний вітер. Правда казали, що підалік щоденно десь поливає хоча б дороги. Ні одної на Оболоні не бачили.
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Увага! Усі переможні реляції типу "радіоактивний фон в нормі" стосуються гамма-випромінювання, яке міряє навіть тупий дешевий прилад.
Але ніхто не ще не написав у відкритих джерелах що пил та аерозолі від пожежі розносять вітром мікрочасточки - джерела "альфа-часток". Якщо кілька молекул сполук, які гонять "альфу", потрапить із диханням або їжею в організм - все, "віники".
Інфа від профільного фахівця.
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ну всё ***** пришла снова такой ветер поднялся опять сейчас запалает. Киев в дыму
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