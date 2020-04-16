 Вантажівка і легковик зіткнулися в Києві: обидва водії виявилися п'яними, - патрульна поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби патрульної поліції Києва в Facebook.

За даними відомства, вчора патрульні отримали виклик на проспект Відрадний з приводу ДТП. Водій автомобіля Peugeot скоїв наїзд на вантажівку Scania, водій якого зупинився для телефонної розмови.

Як зазначили поліцейські, звичайним протоколом за недотримання безпечного інтервалу не обійшлося. Під час спілкування з водієм вантажівки патрульні помітили у нього явні ознаки сп'яніння. Крім того, у водія Peugeot інспектори також виявили ознаки сп'яніння.

Фото: патрульна поліція / Facebook

Патрульні, які оформляли адміністративні матеріали, зізналися, що вперше за історію роботи зіткнулися з таким випадком.

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Інспектори склали на обох чоловіків протоколи за ч.1 ст.130 (керування у стані сп'яніння), а на водія Peugeot ще протокол по ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) і постанову по ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою без відповідних документів) КпАП.