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 Події, Київські новини, Фоторепортаж
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 Вантажівка і легковик зіткнулися в Києві: обидва водії виявилися п'яними, - патрульна поліція. ФОТО

Під час оформлення ДТП у Святошинському районі, патрульні виявили ознаки сп'яніння у обох учасників події.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби патрульної поліції Києва в Facebook.

За даними відомства, вчора патрульні отримали виклик на проспект Відрадний з приводу ДТП. Водій автомобіля Peugeot скоїв наїзд на вантажівку Scania, водій якого зупинився для телефонної розмови.

Як зазначили поліцейські, звичайним протоколом за недотримання безпечного інтервалу не обійшлося. Під час спілкування з водієм вантажівки патрульні помітили у нього явні ознаки сп'яніння. Крім того, у водія Peugeot інспектори також виявили ознаки сп'яніння.

Вантажівка і легковик зіткнулися в Києві: обидва водії виявилися пяними, - патрульна поліція 01

Фото: патрульна поліція / Facebook

Патрульні, які оформляли адміністративні матеріали, зізналися, що вперше за історію роботи зіткнулися з таким випадком.

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Інспектори склали на обох чоловіків протоколи за ч.1 ст.130 (керування у стані сп'яніння), а на водія Peugeot ще протокол по ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) і постанову по ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою без відповідних документів) КпАП.

Вантажівка і легковик зіткнулися в Києві: обидва водії виявилися пяними, - патрульна поліція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189503
 
   
 Топ коментарі
 
Надо было и полицаев проверить. Вдруг и они тоже.
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Каждый имеет право на ошибку! (с)
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радуются наверное... неношение маски дороже бы обошлось
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Возвращается пьяный мужик домой и видит на ступеньках сидит кот и загадочно улыбается. Забегает мужик в дом и кричит:
- Жена, там на ступеньках кот сидит и лыбится так подозрительно!
Жена:
- Ну всё - "белочка".
Мужик:
- Да что я кота от белки не могу отличить, говорю же КОТ сидит!!!
)))
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по теории вероятности это почти невозможно, если каждый 10й водитель не бухой за рулем
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Теория "относительности" Энштейна,так и осталась теорией.Ее еще никто не доказал.
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радуются наверное... неношение маски дороже бы обошлось
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Да трезвые они были,без масок-корона мутирует,а менты-мудируют...
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Надо было и полицаев проверить. Вдруг и они тоже.
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Во время общения с водителем грузовика, патрульные с признаками опьянения заметили у него явные признаки опьянения. Кроме того, у водителя Peugeot инспекторы также обнаружили признаки опьянения.
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А ви хочете, щоб люди одночасно і на карантині сиділи і були тверезі? Між іншим, шкідливість алкоголю при коронавірусі не підтверджена!
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Да то дезенфектором горло пополаскали от короновируса.
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трезвый за рулем в этой реальности в скором будущем будет дикостъю....))
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Скоро будут трезвых водителей штрафовать на 34 тыс за дезертирство от борьбы с коронавирусом! Вантажівка і легковик зіткнулися в Києві: обидва водії виявилися п'яними, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 6508
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А опыт не пропьешь...остановился для телефонного разговора...Это не маршрутка в состоянии наркотического опьянения говорить по телефону, давать сдачу и при этом продолжать движение...
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А, может, это они, после ДТП, "мировую" распили? Как раз перед приездом полиции?... Были подобные истории, в работе ГАИ...
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Ну да.
Владимир Мунтян демонстративно достал бутылку коньяка и выдул с горла.
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Сейчас лучше вообще а дорогу без надобности не выезжать. Половина бухими всю неделю ездить будет. Как обычно впрочем. Какой там коронавирус.Сейчас и по трезвяку как попало ездят. Не думал что когда-тот это скажу, но жалею что ГАИ расформировали. Те по кустам прятались, но водилы хотя бы немного побаивались, чтоб на бабло не влететь. Сейчас вообще всем все пох.
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