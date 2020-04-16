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 Київські новини, Фоторепортаж
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 Поліцейські патрулі й оточення: Києво-Печерська лавра на карантині. ФОТОрепортаж

Києво-Печерську лавру за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій Києва закрито на карантин.

Фотокореспондент Цензор.НЕТ показав, як дотримуються карантину в Лаврі.

Києво-Печерська лавра оточена кордоном правоохоронців на входах на територію Лаври. Печерський район Києва, де розташована Лавра, доволі безлюдний.

Також читайте: Розглядається питання закриття Іонинського монастиря на карантин, ще 32 служителі Лаври перевіряються на COVID-19, - Кличко

Поліцейські патрулі й оточення: Києво-Печерська лавра на карантині 01
Поліцейські патрулі й оточення: Києво-Печерська лавра на карантині 02
Поліцейські патрулі й оточення: Києво-Печерська лавра на карантині 03
Поліцейські патрулі й оточення: Києво-Печерська лавра на карантині 04
Поліцейські патрулі й оточення: Києво-Печерська лавра на карантині 05
Поліцейські патрулі й оточення: Києво-Печерська лавра на карантині 06
Поліцейські патрулі й оточення: Києво-Печерська лавра на карантині 07
Поліцейські патрулі й оточення: Києво-Печерська лавра на карантині 08
Поліцейські патрулі й оточення: Києво-Печерська лавра на карантині 09
Поліцейські патрулі й оточення: Києво-Печерська лавра на карантині 10

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189482
 
   
 Топ коментарі
 
А хто друкував оголошення? Чому не китайською написано?
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Не відкривати, пока там лишиться хоч один мосоковсьпий піп
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А хто друкував оголошення? Чому не китайською написано?
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Я так зрозумів шо то попи самі вивісили. Про що нижче й написав)
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тому шо Українську святиню зараз окупували мацкаляцькі біси. Давно пора очистити Український монастир від кацапської хвороби!
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Тепер пасхальні богослужіння в Києво-Печерській Лаврі будуть проходити без прихожан.
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Та похер.Возьмем 3 литра,пасок,крашанок,пойдем на природу.
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Не відкривати, пока там лишиться хоч один мосоковсьпий піп
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В вечноголодном кетае кетайцы жрут все что шевелится. Кетайсы жрут всяких змей и жуков и через это заражают всю планету.И вся планета время от времени до 50% вымирает через вечноголодных китайцев.На китайскую испанку(потому что испания первая забила в набат) в 1918-20 переболело до 30% населения планеты, сдохло 50млн. Тоесть есть куда еще расти.
И если с населением китая миру не разобраться, это будет продолжаться вечно.Нужно ввести налог за переизбыток населения на один кв км.Кто не может платить,отлавливать и резать яйца всем поголовно.Брешь цивилизации, которую открыли кетайцы нужно закрыть.Или садить ублюдков в челноки и отправлять на марс, пусть там приспосабливаются к марсу.Нужен резерв цивилизации.
Раз китай играется в супердержаву, то и отвечать он должен по взрослому. А не прятать руки и мычать как лживая парашка, что не он или ничего нет или что- то в этом роде.
Этих пиаров столько наплодилось, что половина стран мира в долгах по уши, чтобы прокормить этих пиарасов. Потому китай виновен дважды. И спрашивать с него по двойному тарифу. И ограничить количество населения в 300млн, как земному в 10 раз перенаселенному рецидивисту.
ТАкже как распространителю коррупции в вооз, изза чего произошел выток инфекции. Через КОРРУПЦИЮ китая в вооз и лживую дезинформацию. Если не поможет. Наложить санкции как кндр.
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этих тварей-биотеррористов еще и охранять?
в списки на обмен этих тридварасов(в хорошем и плохом смыслах)
На знак "стоп" прилепили писульку на рос. языке - можно 2 штрафа впаять ко всему прочему, наверное.
Ублюдков заварить бы там всех, пусть их Кетцалькоатль лечит.
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чертов московитских надо и после карантина не выпускать.и подвоз продовольствия прекратить.
нехай духами питаются.
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Гнездо чекистов лавра должна быть передана украинским религийным установам.Потому что рпц мп ничего общего с этим не имеет. Это денежно-антиукраинский проект. РПЦ мп - основная часть дохода гундяева. БОЛЬШЕ денег приносят, чем рпц в парашке. Вымывая их с экономики украины. По сути половина пенсий по селам идет в москву. И потом дыра в бюджете на много миллиардов, потому что они не возвращаются в экономику украины. А кормят парашку. На войны в том числе, деньги из которых идут на убийства украинцев. Потому этот сатан-проект должен быть закрыт в украине.
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А остальные притоны МП почему не закрыли?
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силенский в обмен на грех против народа должен закрыть упц мп, лавру в первую очередь. Иначе он украине НЕ НУЖОН.

Православные нелегалы.
рпц мп как сталинский спецпроект без томоса есть сатанинско-вертухайский установа по несению руцкого мира дураков. Должен быть ЗАКРЫТ в украине. Чекистов под видом попов разогнать в парашку. Пусть там строят кроваво-вертухайский мир руцдурака и держат чекистких рабов в стойле.Попы-чекисты это оружие против украины. Для принесения голодоморов, крови, воен, огромного вертухайства и прочих прелестей дураков. Это все дерьмо должно быть запрещено в украине. На уровне "хай гитляр" в германии. К богу оно никакого отношения не имеет.
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Зебот дает бабкам на места в раю в обмен на свои понты самыми токсичными против украины выплатами.
Давая бабкам дополнительные грн, нужно иметь ввиду, что в селе у них все свое, кроме сахара и чая. Все дополнительные выплаты пойдут попам мацковского патриархата. Тоесть все прибавк и тут же самым токсичным способом уйдут косвенно на патроны для убийства воинов на востоке.
Плюс образуется токсичная дыра с бюджете, потому что деньги уже не вернутся косвенно в бюджет.
Потому что бабки за эти деньги ПОКУПАЮТ СЕБЕ МЕСТА В РАЮ кацапского патриархата, который нелегитимен, потому что не имеет духовной связи с христом через наложение рук от христа и всей цепочки апостолов до нашего времени. Или другими словами не имеют томоса, потому создана чекистами и сталиным, тоесть духовная связь силы от христа и через его помазанников разорвана. Эту чертовую имитацию православной церкви мацпатриархата нужно закрыть.Это косит до 3-10% доходов украины и создает дефицит бюджета.
Пусть берет с бабок обещания, что они не будут за эти деньги покупать себе места в раю мацков партриархата.А вернут в экономику, покупая украинские товары(а не китайфоны).Итак украину зебил заложил в ломбард с продажей и ее рабов земель латифундам.Ситуация без них тяжелая по причине недоразвитости больного на понты ублюдочного артиста.Который и продал украину ломбарду.
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Если бы хотели сразу бы прикрыли после первых зараженных. Но быдлу сначала нужно было рассказать что болезнь это все это происки врагов.
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а почаївську ще не оточили чи всі молдавани вже звідти виїхали?
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Щоби монахам було веселіше, тре підігнати фургон з аудіоустановкою і цілодобово крутити оперу Jesus Christ Superstar.
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Донедавна такий аудіофургон з дизель-генератором стояв біля офісу Рабіновича. Печерський район, метро "Кловська". Зараз чомусь його там нема. Може готуються?
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чи то ригівська апаратура чи проти ригів ??? Бо якщо іхня то уявляю собі якого Кабздона вони крутитимуть на свята
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И на Троещине, борщаге, в городе и пригородах позакрывайте
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Цензор.НЕТФотоКиївські новини
 
 
 
 
 
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