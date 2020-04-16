 Поліцейські патрулі й оточення: Києво-Печерська лавра на карантині. ФОТОрепортаж

Фотокореспондент Цензор.НЕТ показав, як дотримуються карантину в Лаврі.
Києво-Печерська лавра оточена кордоном правоохоронців на входах на територію Лаври. Печерський район Києва, де розташована Лавра, доволі безлюдний.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
И если с населением китая миру не разобраться, это будет продолжаться вечно.Нужно ввести налог за переизбыток населения на один кв км.Кто не может платить,отлавливать и резать яйца всем поголовно.Брешь цивилизации, которую открыли кетайцы нужно закрыть.Или садить ублюдков в челноки и отправлять на марс, пусть там приспосабливаются к марсу.Нужен резерв цивилизации.
Раз китай играется в супердержаву, то и отвечать он должен по взрослому. А не прятать руки и мычать как лживая парашка, что не он или ничего нет или что- то в этом роде.
Этих пиаров столько наплодилось, что половина стран мира в долгах по уши, чтобы прокормить этих пиарасов. Потому китай виновен дважды. И спрашивать с него по двойному тарифу. И ограничить количество населения в 300млн, как земному в 10 раз перенаселенному рецидивисту.
ТАкже как распространителю коррупции в вооз, изза чего произошел выток инфекции. Через КОРРУПЦИЮ китая в вооз и лживую дезинформацию. Если не поможет. Наложить санкции как кндр.
в списки на обмен этих тридварасов(в хорошем и плохом смыслах)
На знак "стоп" прилепили писульку на рос. языке - можно 2 штрафа впаять ко всему прочему, наверное.
Ублюдков заварить бы там всех, пусть их Кетцалькоатль лечит.
нехай духами питаются.
Православные нелегалы.
рпц мп как сталинский спецпроект без томоса есть сатанинско-вертухайский установа по несению руцкого мира дураков. Должен быть ЗАКРЫТ в украине. Чекистов под видом попов разогнать в парашку. Пусть там строят кроваво-вертухайский мир руцдурака и держат чекистких рабов в стойле.Попы-чекисты это оружие против украины. Для принесения голодоморов, крови, воен, огромного вертухайства и прочих прелестей дураков. Это все дерьмо должно быть запрещено в украине. На уровне "хай гитляр" в германии. К богу оно никакого отношения не имеет.
Давая бабкам дополнительные грн, нужно иметь ввиду, что в селе у них все свое, кроме сахара и чая. Все дополнительные выплаты пойдут попам мацковского патриархата. Тоесть все прибавк и тут же самым токсичным способом уйдут косвенно на патроны для убийства воинов на востоке.
Плюс образуется токсичная дыра с бюджете, потому что деньги уже не вернутся косвенно в бюджет.
Потому что бабки за эти деньги ПОКУПАЮТ СЕБЕ МЕСТА В РАЮ кацапского патриархата, который нелегитимен, потому что не имеет духовной связи с христом через наложение рук от христа и всей цепочки апостолов до нашего времени. Или другими словами не имеют томоса, потому создана чекистами и сталиным, тоесть духовная связь силы от христа и через его помазанников разорвана. Эту чертовую имитацию православной церкви мацпатриархата нужно закрыть.Это косит до 3-10% доходов украины и создает дефицит бюджета.
Пусть берет с бабок обещания, что они не будут за эти деньги покупать себе места в раю мацков партриархата.А вернут в экономику, покупая украинские товары(а не китайфоны).Итак украину зебил заложил в ломбард с продажей и ее рабов земель латифундам.Ситуация без них тяжелая по причине недоразвитости больного на понты ублюдочного артиста.Который и продал украину ломбарду.