 Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Глава держави ознайомиться зі станом будівництва військового містечка для розміщення підрозділів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
Також Володимир Зеленський спостерігатиме за проведенням ротного тактичного навчання з ротно-тактичними групами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.
жОП іхтось читае коменти. Отже, якщо часто тикати паличкою (ржати в коментах) в це гівно, то з нього зліпеться пуля. Хоча навряд, "Скільки з гівна не ліпи завжди півень виходить" (якутський скульптор)
Остальные мероприятия были запланированы заранее, он из аэропорта сразу на них и поехал
а у гео лероса такої можливості нема...
і хто після цього злісний корупціонер?
спільного у них всіх, що вони задністров,я
він - до прута, вона - на пруту, а воно - без прута
він - то буджак, вона - буковина, а воно - ?...здогадайся з трьох разів...
підказка:про воно - ця тема
это очень грубо и приблизительно. Бессарабия входила в рассеянскую империю, Буковина, западная часть Черновицкой области, никогда, там все перемешано.
к Бессарабии можно отнести Хотинский и Новоселицкий район, а эти районы, если точно говорить не совсем Буковина. Т.е. строго говоря, исторически Северная Буковина - это современная Черновицкая область без Новоселицкого, Сокирянского, Герцаевского, Хотинского и Кельменецкого районов.
впрочем, не важно, сейчас это все украинские земли с преобладающим украинским населением и только в Герцаевском районе преобладают румыны.
Южная Буковина, которая в составе Румынии, когда то была в этническом отношении тоже в значительной мере украинской, но румыны почти всех ассимилировали и превратили в "румын".
Это все уже не столь важно в объединенной Европе, границы государств условны, а Европа состоит из разных регионов, которые в разные периоды были в разных странах. важно гражданство. И я верю, что рано или поздно Украина будет в ЕС.
Зло берет, что придурковатые украинские керманычи в 90-ые ничего для евроинтеграции не делали, а только прожирали и делили совковое наследство, а могли бы быть не хуже Польши сейчас. сраные совки...
там перераховані народи, які проживають в Бесарабії,захопленій кацапо-ординською сраною недоімперією, всі є, крім українців.
Зате там звідкись взялись рюзьге, ага вОнюшки зі сранєй-рязанєй)) у свинособак, все, як завжди...
http://www.bessarabia.ru/1883.jpg
В X-XI вв.Бессарабия входила в Киевскую Русь, с XII по XIII в. - в составе Галицко-Волынского княжества, с сер. XIV в. - Молдавского княжества.
C XVI по XVIII в. Молдавия под властью Турции и выплачивает ей дань.
В 1711 началась русско-турецкая война, заключен Договор о переходе Молдавии в русское подданство между господарем Д. Кантемиром и Петром I.
Реально в состав Российской империи Молдавия вошла только в к. XVIII в., а Бессарабия - в 1812 году (по Бухарестскому миру).
В 1818 году образована Бессарабская область, разделенная на уезды: Бендерский, Гречанский, Кодрский, Оргеевский (или Кишиневский), Сорокский, Хотарничанский, Хотинский, Тамаровский (или Измаильский), Ясский (или Фалештский).
В 1828 году по "Положению об управлении Бессарабской областью" разделена на уезды: Аккерманский, Бендерский, Кишиневский, Леовский (позже Кагульский), Оргеевский, Сорокский, Хотинский, Ясский (позже Белецкий), а также Измаильское градоначальство (позже уезд).
В 1829 году по Адрианопольскому миру в состав области включена дельта Дуная.
В 1856 году по Парижскому миру (после Крымской войны 1853-1856 гг.) от Бессарабской области отторгнуты Измаильский уезд (отошел к Молдавскому княжеству) и дельта Дуная.
В 1873 году Бессарабская область преобразована в одноименную губернию, состоящую из девяти уездов: Аккерманский, Белецкий, Бендерский, Измаильский, Кишиневский, Оргеевский, Сорокский, Хотинский.
В 1878 году по Берлинскому трактату Измаильский уезд вновь отошел к Российской империи.
В состав Бессарабской губернии в 1897 году входили следующие уезды: Кишиневский, Аккерманский, Бендерский, Белецкий, Измаильский, Оргеевский, Сорокский, Хотинский
ще раз, вибачаюсь, нет украинской раскладки сейчас, в ЕС один и тот же регион может быть в разных странах, это не имеет значение, ведь границ нет.
Важно, чтобы сама Украина была в ЕС и постепенно... вновь освоим и южную Буковину и ******.))
в Украине так приветствуют....
но впрочем, приветствовать дезертира тоже как для военного западло...
а должности. В данном случае Президенту. А Бубочка перед ним или просто
шлимазл это уже военного не касается.
до этого он на фронт в белой приехал..
издеваются над Бубочкой...
впрочем, у дурака все дурацкое и убогое.
Посмотрите на цвет его маски!
Совпадение? Не думаю.....
а приехав в армию, эти два *****, если так уж предохраняются, могли бы быть и в респираторах. но им мозгов на это не хватило, они же зебилы, дебилы то есть.
и оба рашистские консервы.
Николас МаДУРа водитель трамвая,тоже презедент Кокаина,а не Венесуэлы...
Дети зараженные КоронвиРУСом в Италии получили неожиданные симптомы,сыпь красного цвета на руках и ногах....