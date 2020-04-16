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Все про:Закарпаття (927) Зеленський (5078) вишкіл (1370) 80 окрема десантно-штурмова бригада (25)

 Зеленський вирушив із робочим візитом на Закарпаття, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Закарпатської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави ознайомиться зі станом будівництва військового містечка для розміщення підрозділів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Також Володимир Зеленський спостерігатиме за проведенням ротного тактичного навчання з ротно-тактичними групами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленському потрібно збирати голоси для змін до Регламенту ВР, необхідних для ухвалення "антиКоломойського" законопроєкту, - Бутусов

Зеленський вирушив із робочим візитом на Закарпаття, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189466
 
 
 Топ коментарі
 
Честь отдают на снимке дезертиру по сути...,анекдот.... Зеленский отправился с рабочим визитом на Закарпатье, где посетит учения 80-й ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 7319 Зеленский отправился с рабочим визитом на Закарпатье, где посетит учения 80-й ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 7319
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Пожалуйста,не сравнивайте бубочку с мужчиной и воином Тирионом Ланистером.
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Ну хоч це недолуге руки з кишеней витягло і маску на чорну змінило. Мабуть у ноьго в жОПі хтось читае коменти. Отже, якщо часто тикати паличкою (ржати в коментах) в це гівно, то з нього зліпеться пуля. Хоча навряд, "Скільки з гівна не ліпи завжди півень виходить" (якутський скульптор)
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Жалкая никчемность иммитирует деятельность.
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попытка поднять уверенно висящий рейтинг.. возможно засветит какую-нибудь военную игрушку..
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Хіба шо гвіздок-"сороковку" до того "рейтингу" запхати.Та, мабуть, і теє не допоможе.
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А возможно ли найти смысл в метаниях напуганного труса?
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Гроші пропив і поїхав на Закарпаття похмелятись. Бо там даром наливають. Отаке тяжке життя.
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А чого Зе їде на Закарпаття, якщо загроза на Сході України?
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Должен был нового главу ОДА представить, а после ареста шайтана назначение отменили. Претендент был замом у шайтана.
Остальные мероприятия были запланированы заранее, он из аэропорта сразу на них и поехал
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і всюди возить із собою єрмака....єрмак - не рюкзак і буде мати слово, щоб привселюдно виступати...
а у гео лероса такої можливості нема...
і хто після цього злісний корупціонер?
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За несколько дней до второго тура выборов Нелох заявил, что продаст как минимум два из трех имеющихся в парке АП самолетов. Интересно....... на чем он сейчас летает? Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 889 И почему сейчас не ведут такой тщательный подсчет обещаний Нелоха, как это делалось при пАпереднике? Интересно же посмотреть - за год кол-во томов уже сравнялось?
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Дорогу на Зах1д пров1ряе,але драпати прийдеться на сх1д
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буковина и была частью бессарабии Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 336.только вот закарпатье тут ни до чого
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і буджак - частина бесарабії...
спільного у них всіх, що вони задністров,я
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точнее междуречье днестра и прута-дуная
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це не спільне для них трьох, а окремішнє лише для буджака
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а буджак что не между днестром и дунаем? Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 9049
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)))....вони всі втрьох між дністром і дунаєм, але
він - до прута, вона - на пруту, а воно - без прута
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бачу, не догадливий ти якийсь(((
він - то буджак, вона - буковина, а воно - ?...здогадайся з трьох разів...
підказка:про воно - ця тема
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Потому и написал ))) В Закарпатье живу, повеселило ))
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буковина и была частью бессарабии


это очень грубо и приблизительно. Бессарабия входила в рассеянскую империю, Буковина, западная часть Черновицкой области, никогда, там все перемешано.
к Бессарабии можно отнести Хотинский и Новоселицкий район, а эти районы, если точно говорить не совсем Буковина. Т.е. строго говоря, исторически Северная Буковина - это современная Черновицкая область без Новоселицкого, Сокирянского, Герцаевского, Хотинского и Кельменецкого районов.
впрочем, не важно, сейчас это все украинские земли с преобладающим украинским населением и только в Герцаевском районе преобладают румыны.
Южная Буковина, которая в составе Румынии, когда то была в этническом отношении тоже в значительной мере украинской, но румыны почти всех ассимилировали и превратили в "румын".
Это все уже не столь важно в объединенной Европе, границы государств условны, а Европа состоит из разных регионов, которые в разные периоды были в разных странах. важно гражданство. И я верю, что рано или поздно Украина будет в ЕС.
Зло берет, что придурковатые украинские керманычи в 90-ые ничего для евроинтеграции не делали, а только прожирали и делили совковое наследство, а могли бы быть не хуже Польши сейчас. сраные совки...
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согласен почти со всем Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 2598.но до расейской бассарабия входила в состав османской империи,отсюда и название беш арабия,пятая арабия
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панове, прошу звернути увагу на цю кацапську марку!
там перераховані народи, які проживають в Бесарабії,захопленій кацапо-ординською сраною недоімперією, всі є, крім українців.
Зате там звідкись взялись рюзьге, ага вОнюшки зі сранєй-рязанєй)) у свинособак, все, як завжди...

Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 5803
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Під цифрою два на кацапській марці якраз і є Хотин, це хоч зараз і Чернівецька область, але не Буковина, а Бесарабія.
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Бессарабия - область между реками Днестр и Прут.
В X-XI вв.Бессарабия входила в Киевскую Русь, с XII по XIII в. - в составе Галицко-Волынского княжества, с сер. XIV в. - Молдавского княжества.
C XVI по XVIII в. Молдавия под властью Турции и выплачивает ей дань.
В 1711 началась русско-турецкая война, заключен Договор о переходе Молдавии в русское подданство между господарем Д. Кантемиром и Петром I.
Реально в состав Российской империи Молдавия вошла только в к. XVIII в., а Бессарабия - в 1812 году (по Бухарестскому миру).
В 1818 году образована Бессарабская область, разделенная на уезды: Бендерский, Гречанский, Кодрский, Оргеевский (или Кишиневский), Сорокский, Хотарничанский, Хотинский, Тамаровский (или Измаильский), Ясский (или Фалештский).
В 1828 году по "Положению об управлении Бессарабской областью" разделена на уезды: Аккерманский, Бендерский, Кишиневский, Леовский (позже Кагульский), Оргеевский, Сорокский, Хотинский, Ясский (позже Белецкий), а также Измаильское градоначальство (позже уезд).
В 1829 году по Адрианопольскому миру в состав области включена дельта Дуная.
В 1856 году по Парижскому миру (после Крымской войны 1853-1856 гг.) от Бессарабской области отторгнуты Измаильский уезд (отошел к Молдавскому княжеству) и дельта Дуная.
В 1873 году Бессарабская область преобразована в одноименную губернию, состоящую из девяти уездов: Аккерманский, Белецкий, Бендерский, Измаильский, Кишиневский, Оргеевский, Сорокский, Хотинский.
В 1878 году по Берлинскому трактату Измаильский уезд вновь отошел к Российской империи.
В состав Бессарабской губернии в 1897 году входили следующие уезды: Кишиневский, Аккерманский, Бендерский, Белецкий, Измаильский, Оргеевский, Сорокский, Хотинский
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не потрiбно нiчого дiлити, ми ж не срана рашка. своє б зберегти.

ще раз, вибачаюсь, нет украинской раскладки сейчас, в ЕС один и тот же регион может быть в разных странах, это не имеет значение, ведь границ нет.
Важно, чтобы сама Украина была в ЕС и постепенно... вновь освоим и южную Буковину и ******.))
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Честь отдают на снимке дезертиру по сути...,анекдот....
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свою честь военные кому попало в рашке отдают...., да и нет ее там..
в Украине так приветствуют....
но впрочем, приветствовать дезертира тоже как для военного западло...
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Выглядит безобразно, но воинское приветствие отдают не конкретной личности,
а должности. В данном случае Президенту. А Бубочка перед ним или просто
шлимазл это уже военного не касается.
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И ни на какую вырубку леса не заглянет? Зеленский отправился с рабочим визитом на Закарпатье, где посетит учения 80-й ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 9819
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опять где-то в горах заблудится а всплывет опосля в омане....
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А наш маленький Наполеон уже і при формі, і шеврони начепив.
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А почему руки не в карманах? А рядом не Ермак стоит? Что он там делает, дела в офисе все закончились или Зеля без его подсказок никакой?
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Це однаково шо заслать ворога в тил шо там зрадник досліджує коннтролює очима ******
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Наполеон после того как разгромил рюсскую армию под Смоленском,Бородино и Москвой заходит на красную площадь и говорит : и какого хренна я приперся в это болото,а не пошел на Питирбург.сталицу этоого рюсскава говна... Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 5425 Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 5425
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опять на него одели какую то чмошную маску синего цвета похожую на плавки для геев.... Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 5227
до этого он на фронт в белой приехал..
издеваются над Бубочкой...
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Куди б Зеленський не поїхав - кругом якесь лихо. Чи церква згорить, чи епідемія. Вже б пора кудись ізолювати. Ото б під Карпатами нору вирити й його туди засунути, але так, щоб з румунського боку, а то ще якийсь вулкан вибухне чи ліси згорять.
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Не треба бути таким агресивним - поверніть Бубочку в квартал і катаклізми закінчаться. Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 5349
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Лучше в ЛуганДон на недельку. Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 8661 Пожалейте Карпаты.
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Там вже в горах тунель прорили. Порошенко підготовив.
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против всех законов жисти. когда даже не солдат, по сути стал генералом. о таком он даже и не мечтал.
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справжній головнокомандувач.. одразу видно.. нє? Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 2183
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Найсмішніший коментарій сьогодні.Дякую.
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Четырежды уклонист-СцЫкун в дурацком наморднике на учениях...занятно))

впрочем, у дурака все дурацкое и убогое.
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Самый крутой ход Зеля сделал совсем недавно,отобрал 7 миллиардов жилищных Субсидий из бюджета Украины предназначеные были для платежей которые получают нищеброды за отопление.Интересно в пользу кого эти баблосы пойдут? Коломойскому или Суркису? Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 547
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Всё тайное стало явным!
Посмотрите на цвет его маски!
Совпадение? Не думаю..... Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 9290
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Порошенко назначил Субсидии, Зеля забрал упешно.Это радует.... Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 2726РехВОРматор
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Не принимал он воинской присяги....был на репетиции. Оттого наш гавнокомандующий не настоящий.Артистам же позволено все ! (в смысле : все ,что в пьесе написано.)
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обратите внимание, какое сцикло этот квартальный клоун. вместо того, чтобы ездить по больницам, проверять их готовность лечить больных, этот идиот поперся не на пердовую, а в далекую закарпатскую область. ****, ну и дебила выбрали 73%
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Властям не удаётся сдержать распространение коронавируса , страна на грани дефолта ,а Зеленский поехал развеятся ? Зачем нам гражданам содержать этого дармоеда который самоустранился от решения важнейших государственных задач ?
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Надо быть справедливыми. Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 7618 Сдержать распространение коронавируса пока удается. Пусть корявыми путями, но это факт. Не знаю что бы было - не начни Кличко бить во все колокола в Киеве, но это уже другой вопрос.
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С каждым днем увеличивается количество заболевших , каждый день в Украину въезжают тысячи потенциально зараженных людей без обязательной обсервации .И в чем успехи властей ?
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Количество заболевших увеличивается, но не имеет той прогрессии, какая могла бы быть без принимаемых мер. А не впускать в страну своих граждан.... ну извините.
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такие намордники из тканей для трусов и садо-мазо носят разносчики пиццы и всякие убогие.
а приехав в армию, эти два *****, если так уж предохраняются, могли бы быть и в респираторах. но им мозгов на это не хватило, они же зебилы, дебилы то есть.
и оба рашистские консервы.

Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 9517
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Яке позорище. І оце недорозуміння є верховний головнокомандувач збройними силами України??? Пояснив би хто цьому дебілу що не можна стояти з руками в кармані коли тобі доповідає командуючий дивізією. Це є проявом не поваги до своїх військових в кого він є верховним. Хай хоч військовий устав почитає. Позорище. Яке позорище. Більше слів нема
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Смылся из киева когда зрада будет здвать Украину бене а кгб судить Черновол
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Витьку Индюковича спецназ РАБссии вывез в Ростов по указу Хмыря РАБссии,куда повезут Зелю? Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 1477
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Воровство президента другой страны,это Киднепинг Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 1470
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Лучше бы поехал и проинспектировал больницы, да с медиками пообщался, а учения и без него пройдут. Пиарщик хренов!
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пане Президент, не піддавайтесь на провокації, РТУ як і інші навчання це не Ваш рівень, це все рівно що бути присутнім на операції на серці у Тодурова. Ви чули, щоб Брежнєв, чи фон дер Ляєн, чи Трамп, або Макрон були на таких навчаннях, це навчання досить низького рівня, керівник таких навчань командир батальйону, також там є різного роду командири та командувачі, вони за це відповідають як за підготовку військ, там буде купа недоліків які ви не побачите, а Ваша присутність на таких заходах, повірте це підстава, всі недоліки будуть списані словами - був присутній Президент, йому сподобалось. Це самий гірший показушний захід з радянського минулого, повірте я в цьому дещо знаю і мені боляче дивитись на усе це.
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та який з криворізької шмарклі пан...так, хамчик з Привозу.
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Зеля презедент,анекдот.но не Шут...
Николас МаДУРа водитель трамвая,тоже презедент Кокаина,а не Венесуэлы... Зеленський вирушив з робочим візитом на Закарпатті, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП - Цензор.НЕТ 589
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Плохая новость из Италии.
Дети зараженные КоронвиРУСом в Италии получили неожиданные симптомы,сыпь красного цвета на руках и ногах....
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Визит 100 РАБссиянских Штирлицов в Италию с губазакаточным камвоем Путлера ...,Бошировы Петровы блин...
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Надлишкове майно? А все це побудовано за часів Порошенка та Бірюкова...
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Обрезаний как фюрер в форме но без пагон
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