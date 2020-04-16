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 Події, Суспільство
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 Денісова про обмін утримуваними особами: Серед осіб, яких звільняють, - військовослужбовець ЗСУ Віктор Шайдов, що потрапив у полон у 2019 році. ФОТО

У межах сьогоднішнього обміну утримуваними особами на підконтрольну уряду України територію будуть повернуті 19 громадян України, 9 із яких з тимчасово окупованої території Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала український омбудсмен Людмила Денісова.

"В ці хвилини розпочався третій етап взаємного звільнення громадян за формулою "всіх на всіх" у першій локації - КПВВ Майорськ. Загалом сьогодні на підконтрольну територію Уряду України будуть повернуті 19 громадян України, які незаконно утримувалися на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей", - йдеться в повідомленні.

За словами Денісової, карантинні обмеження суттєво вплинули на переговорний процес: "Він був важким. Але, як бачимо, спільні зусилля всіх, хто був залучений до цієї важливої роботи, дали свій результат".

"Наші громадяни пройдуть обов’язкову обсервацію у спеціально визначеному для цього місці. Вони будуть забезпечені всім необхідним, зокрема медичним контролем, харчуванням, одягом і засобами зв'язку", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпочався етап обміну полоненими, 19 українців, які перебувають у полоні ОРДЛО, повертаються, - ОП. ФОТОрепортаж

Водночас вона наголосила, що пріоритетом залишається звільнення всіх громадян України, які поки що залишаються незаконно утримуватися на території РФ, тимчасово окупованих територіях Криму, Луганської та Донецької областей: "Робимо все можливе, використовуємо всі наявні механізми задля звільнення кожного українця".

Також вона додала, що з тимчасово окупованої території Донецької області буде повернуто 9 громадян України: "Зокрема, серед них - Віктор Шайдов. Він військовослужбовець ЗСУ. Потрапив у полон та незаконно утримувався на тимчасово окупованій території Донецької області з 2019 року".

Пізніше Денісова опублікувала фото з дев'ятьма вже звільненими українцями:

Денісова про обмін утримуваними особами: Серед осіб, яких звільняють, - військовослужбовець ЗСУ Віктор Шайдов, що потрапив у полон у 2019 році 01
Фото: Денісова/Facebook

Денісова про обмін утримуваними особами: Серед осіб, яких звільняють, - військовослужбовець ЗСУ Віктор Шайдов, що потрапив у полон у 2019 році 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189414
 
 
 Топ коментарі
 
1 военный?????? а остальные кто?????????
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ніхто.
привід віддати кацапам їхніх агентів.
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Бубачка не придурок, він ворог.
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Владимир Александрович посчитал, что менять меньше одного военного нецелесообразно.
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ніхто.
привід віддати кацапам їхніх агентів.
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Зеля, таку твою наліво !
Де наші добровольці ???
Де військові ?
Кого ти, *****, наміняв ? І що віддав ***** за наміняних сепарів ?
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Без погон и кубарей но с петлицами? Не сильна? Всё правильно?
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Одно скажу Зеленский у власти это на долго,привыкайте,просто украинскому народу свыше послано ещё одно испытание Как станете единым народом,так вас/нас перестанут испытывать .
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У нас де 2 українця, там 3 гетьмани. Карма.
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возле трудяг украинцев всегда "гетманы" разной национальности крутятся.а если возникать начнут то их называют националистами
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А вы уже стали единым народом? Как прозываетесь?
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Мы нет ,просто рядом крутятся много потомков кочевников московской Орды и этим стадом управляют с Московии
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Вы одним военным прикрываете всех-на-всех. Паскудство да и только.
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Как только попался хенерал, так сразу активировался обмен. Зюсволочи.
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Блин, мы так всех проживающих в ОРДЛО будем менять на их шпионов и диверсантов?
Денисова об обмене удерживаемыми лицами: Среди освобождаемых - военнослужащий ВСУ Виктор Шайдов, попавший в плен в 2019 году - Цензор.НЕТ 5189
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Віктор Шайдов. Він військовослужбовець ЗСУ. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3189414
один!? один військовий! та невже не зрозуміло, що військовим в полоні найгірше й саме їхнє звільнення є приорітетним.

***, до кого ми тут всі звертаємось...
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всього один війсковий??? А тоді кто інші??
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9 чітко написано - з дири, мабуть хтось вирішив отримати від України безкоштовне утримання і заодно агентурну сітку нову розвинути.
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"Обмін був анонсований вчора за підсумками зустрічі ТКГ, але він більш схожий на політичну акцію, ніж на справжнє визволення, заявив Станіслав Асєєв в ефірі програми «Коментар з Христиною Шкудор».
За словами журналіста, у списку людей, яких планується визволити з полону, немає тих, кого, на думку Асєєва, треба врятувати якомога скоріше.
«Жодної людини з цих списків, які зараз в мережі продемонстрували бойовики, я не знаю, - заявив експолонений. - Там немає тих прізвищ, яких я передав президенту. Я передав 81 людину».

Джерело: ІА «Вчасно» - https://vchasnoua.com/donbass/64833-politychna-aktsiia-a-ne-spravzhnie-vyzvolennia-asieiev-pro-nastupnyi-obmin-polonenymy
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Ну нет рычагов давления на ОРДЛО (Москва здесь не при чём (по их мнению)). Поэтому приходится отдавать кого требуют и брать кого дают. Или будет по ихнему или не будет никак.
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при Порошенко вернули более 3 тысяч
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а при Порохе это тоже была добрая воля сепаров ?
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Да. Плюс маленькие рычаги давления. Потом они начали отпадать, как покупка угля, электроэнергия, вода санкции. Те же соц выплаты. Уже месяц как Украина вообще перекрыла сообщение, и этого не осталось. Выбор прост: 19 из них 1 военный, или никого.
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Я теж саме написав. Хоча саме Асеєв є радником і він подавав списки кого потрібно обмінювати. Шмаркля просто відводить увагу людей від того дурдому що він накоїв в країні.
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это и следовало ожидать, что рыгозебилы будут отдавать кого-угодно кацапам, но в замен они не будут возвращать воинов ВСУ. по факту 1 защитник - это епаный стыд.
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ЗЕ-ОРДА ЦЕ ГАНЬБА УКРАЇНИ. ЗНОВУ ГРАЮТЬ НА СТОРОНІ ВОРОГА І СПРИЯЮТЬ ЗВІЛЬНЕННЮ ТЕРОРИСТІВ. ЗЕПРИЗИДЕНТЕ, ТИ НЕ МІЙ ПРИЗЕДЕНТ, АЛЕ ЧОМУ В ОБМІНІ НЕМАЄ ЗАХИСНИКІВ БАТЬКІВЩИНИ, ВОЇНІВ ЗСУ А НЕВІДОМО ХТО. ЗНОВУ МІНЯЄШ ТЕРОРИСТІВ ВБИВЦЬ ЗАХИСНИКІВ БАТЬКІВЩИНИ НА ТАКСИСТІВ, СТАТИСТІВ ТА ІНШИХ НЕВІДОМО КОГО. ДЕ В ОБМІНІ ВОЇНИ?! ЧОМУ ТАК МАЛО ЇХ СЕРЕД ІНШИХ?! ЗЕБІЛ, ТИ ЗРАДНИК УКРАЇНИ.
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А тех военных, что сидят в тюрьмах и на подвалах в дырляндии с 2014 года, что не надо возвращать? Пусть загибаются там, если не от болезни, то от отчаяния?!! Какая падла эти списки стряпает??? Какой-нибудь ермачок?
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Єсеєв вже давно писав, що у списку на обмін він не побачив ЖОДНОГО прізвища тих, які дійсно є політичними в'язнями донецьких терористів.
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А взамін кого? Шайтанова? Чи це державна таємниця.
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Да не скажут вам, кого на кого меняют!
Важен не результат, важен процесс!
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