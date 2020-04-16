 Денісова про обмін утримуваними особами: Серед осіб, яких звільняють, - військовослужбовець ЗСУ Віктор Шайдов, що потрапив у полон у 2019 році. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала український омбудсмен Людмила Денісова.

"В ці хвилини розпочався третій етап взаємного звільнення громадян за формулою "всіх на всіх" у першій локації - КПВВ Майорськ. Загалом сьогодні на підконтрольну територію Уряду України будуть повернуті 19 громадян України, які незаконно утримувалися на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей", - йдеться в повідомленні.



За словами Денісової, карантинні обмеження суттєво вплинули на переговорний процес: "Він був важким. Але, як бачимо, спільні зусилля всіх, хто був залучений до цієї важливої роботи, дали свій результат".



"Наші громадяни пройдуть обов’язкову обсервацію у спеціально визначеному для цього місці. Вони будуть забезпечені всім необхідним, зокрема медичним контролем, харчуванням, одягом і засобами зв'язку", - зазначила вона.

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Водночас вона наголосила, що пріоритетом залишається звільнення всіх громадян України, які поки що залишаються незаконно утримуватися на території РФ, тимчасово окупованих територіях Криму, Луганської та Донецької областей: "Робимо все можливе, використовуємо всі наявні механізми задля звільнення кожного українця".



Також вона додала, що з тимчасово окупованої території Донецької області буде повернуто 9 громадян України: "Зокрема, серед них - Віктор Шайдов. Він військовослужбовець ЗСУ. Потрапив у полон та незаконно утримувався на тимчасово окупованій території Донецької області з 2019 року".

Пізніше Денісова опублікувала фото з дев'ятьма вже звільненими українцями:



Фото: Денісова/Facebook