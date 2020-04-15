 Чому СБУ фальсифікує інформацію? Мета - дискредитувати мерію Києва, - Поворозник. ДОКУМЕНТ

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ, пише в Facebook головний редактор видання Юрій Бутусов.

"Проти мене правоохоронці вчинили провокацію. Мета - дискредитувати мерію Києва. Я вимагаю передати мою справу в Національне антикорупційне бюро, так має бути за законом. Бачу, що замість справедливості нова влада робить таке саме свавілля, як завжди", - зазначив чиновник.

Він розповів, що знайомий "ще з армійських часів" попросив його вислухати. "Поки не називатиму його імені, це не публічна особа. Через два тижні я знайшов час, відразу сказав, що буде кілька хвилин. Я постійно веду прийом громадян, до мене не проблема зайти, вистачить подивитися журнал відвідувань, все це фіксується, всі зустрічі я проводжу в службовому кабінеті. 14 квітня приблизно о 14 годині ця людина до мене зайшла, сказала, що є проблеми з якимось будівництвом. Я викликав головного архітектора Києва Олександра Свистунова, попросив розібратися з питанням. Чоловік сказав, що всі документи у справі він передає у двох пакетах. Я сказав, що Свистунов розбереться, і ми відповімо. Все. Зустріч закінчилася. Що там у цих пакетах, я не дивився і не цікавився. Приблизно о 17 годині до мене зайшли працівники СБУ, повідомили про цю ситуацію, сказали, що в пакетах були гроші. Мене не затримали, не висунули підозри, нічого не було. Мене викликали на допит як свідка. При цьому під час огляду в тих папках виявлено виключно документи - що співробітники СБУ спільно зі слідчими Нацполіції зафіксували в протоколах обшуку. На додаток до протоколів вони зробили відповідні фото в моєму кабінеті і швидко його залишили", - описав Поворозник.

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Він планує вимагати розслідування справи.

"На сайті одного з телеканалів з'являється інформація, ніби мене затримали на одержанні хабаря. Так от - мене ніхто не затримував. Сьогодні я продовжую працювати в мерії. І тепер я сам разом із мером вимагаю - чому СБУ відмовилася від продовження цієї справи? Чому замість того, щоб передати матеріали в НАБУ, справу передали в Нацполіцію? Чому я тільки свідок? Чому СБУ робить фото і бере участь у дискредитації, підробляє інформацію? Скажіть мені, хіба це правоохоронна діяльність? Вимагаю проведення об'єктивного і швидкого розслідування, готовий до будь-яких слідчих дій і публічного інформування суспільства про результати розслідування", - підкреслив заступник голови КМДА.







Фото: Юрій Бутусов

Нагадаємо, 14 квітня ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, а в мерії Києва тривають обшуки.