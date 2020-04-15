 Чому СБУ фальсифікує інформацію? Мета - дискредитувати мерію Києва, - Поворозник. ДОКУМЕНТ

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ, пише в Facebook головний редактор видання Юрій Бутусов.
"Проти мене правоохоронці вчинили провокацію. Мета - дискредитувати мерію Києва. Я вимагаю передати мою справу в Національне антикорупційне бюро, так має бути за законом. Бачу, що замість справедливості нова влада робить таке саме свавілля, як завжди", - зазначив чиновник.
Він розповів, що знайомий "ще з армійських часів" попросив його вислухати. "Поки не називатиму його імені, це не публічна особа. Через два тижні я знайшов час, відразу сказав, що буде кілька хвилин. Я постійно веду прийом громадян, до мене не проблема зайти, вистачить подивитися журнал відвідувань, все це фіксується, всі зустрічі я проводжу в службовому кабінеті. 14 квітня приблизно о 14 годині ця людина до мене зайшла, сказала, що є проблеми з якимось будівництвом. Я викликав головного архітектора Києва Олександра Свистунова, попросив розібратися з питанням. Чоловік сказав, що всі документи у справі він передає у двох пакетах. Я сказав, що Свистунов розбереться, і ми відповімо. Все. Зустріч закінчилася. Що там у цих пакетах, я не дивився і не цікавився. Приблизно о 17 годині до мене зайшли працівники СБУ, повідомили про цю ситуацію, сказали, що в пакетах були гроші. Мене не затримали, не висунули підозри, нічого не було. Мене викликали на допит як свідка. При цьому під час огляду в тих папках виявлено виключно документи - що співробітники СБУ спільно зі слідчими Нацполіції зафіксували в протоколах обшуку. На додаток до протоколів вони зробили відповідні фото в моєму кабінеті і швидко його залишили", - описав Поворозник.
Він планує вимагати розслідування справи.
"На сайті одного з телеканалів з'являється інформація, ніби мене затримали на одержанні хабаря. Так от - мене ніхто не затримував. Сьогодні я продовжую працювати в мерії. І тепер я сам разом із мером вимагаю - чому СБУ відмовилася від продовження цієї справи? Чому замість того, щоб передати матеріали в НАБУ, справу передали в Нацполіцію? Чому я тільки свідок? Чому СБУ робить фото і бере участь у дискредитації, підробляє інформацію? Скажіть мені, хіба це правоохоронна діяльність? Вимагаю проведення об'єктивного і швидкого розслідування, готовий до будь-яких слідчих дій і публічного інформування суспільства про результати розслідування", - підкреслив заступник голови КМДА.
Нагадаємо, 14 квітня ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, а в мерії Києва тривають обшуки.
Ігор, ви не знаєте, той посередник доніс до нього гроші чи ні?
Щоб маячню не поров
https://censor.net.ua/video_news/3186570/kandidaturu_alekseya_kuleby_na_doljnost_glavy_departamenta_gorodskogo_blagoustroyistva_kgga_rekomendoval
а уж ЧЕГО только не наобещал всем подряд... замаешься перечислять
Да и вспоминать не охота
Это наглая ложь! Попасть на прием к нему, Пантелееву или к Непопу в КМДА не возможно. Они назначили себе кучу замов, а себя считают свитой и даже слушать не хотят о каких-то проблемах горожан.
Попробуйте записаться к кому-нибудь из них на личный приём. В их приемных даже трубку телефона не поднимают. Этот успешный управленец ещё у Черновецкого успел поработал.
Комментарии мера в этом видео говорят сами за себя
https://censor.net.ua/video_news/3186570/kandidaturu_alekseya_kuleby_na_doljnost_glavy_departamenta_gorodskogo_blagoustroyistva_kgga_rekomendoval
Вы про Ермака забыли - такая позорная элита офиса ЗЕ
А с застройщиков всегда качали деньги при любой власти
Вон дом на Грушевского , где Бубочка квартиру арендует - превысил этажность по проекту , но откупился.
Тара для документів вибрана неправильно.
Отже в Києві Кличко випереджає Бубочку, а це для пісюаніста як серпом по тому місці де у нього мали бути яйця. І надумав ЗеБе шоу про корупцію в КМДА розіграти.
Та мало йому то що дєрмак барижить, так він свої загребущі лапи ще й до бюджету Києва простягає. А не подавишся?
Оптом дешевле.
Усе дуже схоже на замовлення
Державна аудиторська служба України перевірила закупівлю відеокамер і виявила порушення законодавства
2 квітня Київська міська держадміністрація уклала договір на закупівлю 400 камер, що вимірюють температуру людей та розпізнають обличчя, на суму 64,9 млн грн. 8 квітня, КМДА цю закупівлю скасувала. Про це повідомила керівник відділу комунікацій і маркетингу в ProZorro Олена Шкарпова у Facebook.
Вона розповіла, що зазвичай для таких сум проводять тендер на ProZorro. Але цього разу його не було. «КМДА просто заключила договір з фірмою. Закупівля пройшла з позначкою Covid-19 - це ті закупівлі, які Кабмін увів нещодавно для боротьби з вірусом. Такі закупівлі означають, що державний орган (замовник) може купити товар без тендеру на будь-яку суму, але обов'язково повісити договір в системі ProZorro і позначити закупівлю Covid-19 - аби всі все бачили. Одна деталь: закуповувати таким чином можна тільки товари зі спеціального переліку, а це: ліки, медичне обладнання, медичні товари і тд. Перелік великий, але дуже конкретний», - повідомила Шкарпова.
Вона зазначила, що камер в переліку Кабміну немає.
Після повідомлень у ЗМІ про скандальну закупівлю Державна аудиторська служба України почала перевірку цієї закупівлі і виявила порушення законодавства.
«Сьогодні цю закупівлю КМДА відмінила. Таким чином бюджет столиці не витратив 65 млн грн коштів платників податків на якісь камери, користь від яких, на мій особистий погляд, дуже сумнівна», - зазначила Шкарпова. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/stolichna-vlada-skasuvala-skandalnu-zakupivlyu-videokamer-na-65-mln-grn-671846.html