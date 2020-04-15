EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Події
  3925  37
Все про:НАБУ (2338) КМДА (842) обшук (894) Нацполіція (9315) СБУ (5512) Бутусов Юрій (1324) Поворозник (57)

 Чому СБУ фальсифікує інформацію? Мета - дискредитувати мерію Києва, - Поворозник. ДОКУМЕНТ

Першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Києва Миколи Поворозника не затримували і не висували жодних звинувачень.

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ, пише в Facebook головний редактор видання Юрій Бутусов.

"Проти мене правоохоронці вчинили провокацію. Мета - дискредитувати мерію Києва. Я вимагаю передати мою справу в Національне антикорупційне бюро, так має бути за законом. Бачу, що замість справедливості нова влада робить таке саме свавілля, як завжди", - зазначив чиновник.

Він розповів, що знайомий "ще з армійських часів" попросив його вислухати. "Поки не називатиму його імені, це не публічна особа. Через два тижні я знайшов час, відразу сказав, що буде кілька хвилин. Я постійно веду прийом громадян, до мене не проблема зайти, вистачить подивитися журнал відвідувань, все це фіксується, всі зустрічі я проводжу в службовому кабінеті. 14 квітня приблизно о 14 годині ця людина до мене зайшла, сказала, що є проблеми з якимось будівництвом. Я викликав головного архітектора Києва Олександра Свистунова, попросив розібратися з питанням. Чоловік сказав, що всі документи у справі він передає у двох пакетах. Я сказав, що Свистунов розбереться, і ми відповімо. Все. Зустріч закінчилася. Що там у цих пакетах, я не дивився і не цікавився. Приблизно о 17 годині до мене зайшли працівники СБУ, повідомили про цю ситуацію, сказали, що в пакетах були гроші. Мене не затримали, не висунули підозри, нічого не було. Мене викликали на допит як свідка. При цьому під час огляду в тих папках виявлено виключно документи - що співробітники СБУ спільно зі слідчими Нацполіції зафіксували в протоколах обшуку. На додаток до протоколів вони зробили відповідні фото в моєму кабінеті і швидко його залишили", - описав Поворозник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ обшукувала мій кабінет 2 години. Я перший, хто зацікавлений, щоб ця справа була розслідувана, - перший заступник голови КМДА Поворозник

Він планує вимагати розслідування справи.

"На сайті одного з телеканалів з'являється інформація, ніби мене затримали на одержанні хабаря. Так от - мене ніхто не затримував. Сьогодні я продовжую працювати в мерії. І тепер я сам разом із мером вимагаю - чому СБУ відмовилася від продовження цієї справи? Чому замість того, щоб передати матеріали в НАБУ, справу передали в Нацполіцію? Чому я тільки свідок? Чому СБУ робить фото і бере участь у дискредитації, підробляє інформацію? Скажіть мені, хіба це правоохоронна діяльність? Вимагаю проведення об'єктивного і швидкого розслідування, готовий до будь-яких слідчих дій і публічного інформування суспільства про результати розслідування", - підкреслив заступник голови КМДА.

Чому СБУ фальсифікує інформацію? Мета - дискредитувати мерію Києва, - Поворозник 01
Чому СБУ фальсифікує інформацію? Мета - дискредитувати мерію Києва, - Поворозник 02
Чому СБУ фальсифікує інформацію? Мета - дискредитувати мерію Києва, - Поворозник 03
Фото: Юрій Бутусов

Нагадаємо, 14 квітня ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, а в мерії Києва тривають обшуки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189374
 
 
 Топ коментарі
 
Кто в этой стране поверит чиновнику,который говорит ,что он честный?Отзовитесь.С СБУ тоже все понятно.
 показати весь коментар
 
Мера обирають мешканці міста. Схоже що віслюк оманський цього не знає.
 показати весь коментар
 
"Я постоянно веду прием граждан, ко мне не проблема зайти, достаточно посмотреть журнал посещений."

Это наглая ложь! Попасть на прием к нему, Пантелееву или к Непопу в КМДА не возможно. Они назначили себе кучу замов, а себя считают свитой и даже слушать не хотят о каких-то проблемах горожан.
Попробуйте записаться к кому-нибудь из них на личный приём. В их приемных даже трубку телефона не поднимают. Этот успешный управленец ещё у Черновецкого успел поработал.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кто в этой стране поверит чиновнику,который говорит ,что он честный?Отзовитесь.С СБУ тоже все понятно.
 показати весь коментар
 
 
Хоче щоб НАБУ його розслідувало, хай розслідує. Там все одно 15 років з конфіскацією!
 показати весь коментар
 
От тобі легко жити. Все для тебе просто і понятно.
 показати весь коментар
 
так може він невинуватий.
Ігор, ви не знаєте, той посередник доніс до нього гроші чи ні?
 показати весь коментар
 
Він доніс на нього, а гроші вкрадуть по дорозі, як з грошима Альперіна, потім поміняють на фальшиві.
 показати весь коментар
 
 
треба тобі під двері труп підкинути та посадити за вбивство років на 15 з конфіскацією
Щоб маячню не поров
 показати весь коментар
 
 
Та харе вже ту маячню про "чесного" Поровозника ліпити. Можливо його й замовили, але взяли за справній злочин, бо він - хабарник.
 показати весь коментар
 
Тут стук в дверь. Входит какой то мужик в капюшоне и блюдо с крышкой несёт. Поставил на стол перед молодыми. Те крышку открыли и видят - это дембельская голова отрубленная. - Ты кто!? - крикнул прапор незнакомцу. А голова ему: - Я - Чёрный Дембель, твою мать.. Тут свет погас, а когда его включили, то в доме все мёртвые лежат.
 показати весь коментар
 
 
Подейкують що Зеленський пообіцяв крісло мера Києва Пальчевському.
 показати весь коментар
 
 
Мера обирають мешканці міста. Схоже що віслюк оманський цього не знає.
 показати весь коментар
 
 
Ці підроблять що завгодно. Демократія скінчилася.
 показати весь коментар
 
 
Та уже КОМУ только зеля не пообещал...
а уж ЧЕГО только не наобещал всем подряд... замаешься перечислять
Да и вспоминать не охота
 показати весь коментар
 
 
Кловун решил сделать хитрый ход против Кличко с чертом бакановым? А-ха-ха!! Поржать с фишечками?
 показати весь коментар
 
 
"Я постоянно веду прием граждан, ко мне не проблема зайти, достаточно посмотреть журнал посещений."

Это наглая ложь! Попасть на прием к нему, Пантелееву или к Непопу в КМДА не возможно. Они назначили себе кучу замов, а себя считают свитой и даже слушать не хотят о каких-то проблемах горожан.
Попробуйте записаться к кому-нибудь из них на личный приём. В их приемных даже трубку телефона не поднимают. Этот успешный управленец ещё у Черновецкого успел поработал.
 показати весь коментар
 
 
Та не гони. По вопросу сыграть пуем на пианино? Так это звони в ОПу к Бубочке.
 показати весь коментар
 
 
Этот олень - дурной тролль. Он сразу переходит на личности, уходя от сути вопроса. Он же тролль - ему мозгов не полагается.
 показати весь коментар
 
 
Г-н Поворозник думает, что о его делишках и проделках никому в Киеве не известно? Думает, что можно стричь сотни тысяч долларов (!) в месяц и это все незаметно? Была бы политическая воля, этих подонков можно было уничтожить и вывести, как чуму за месяц. Но дело у нас в Украине и вправду - дрянь. Воры, казнокрады, взяточники и жулики у нас - в почете, "уважаемые люди"; они неприкосновенны. Все эти тищенко, вавриши, поворозники - гниль и плесень на теле Украины, а никакая не элита нации.
 показати весь коментар
 
 
А хто элита? Ты шо ли? Бубочка элита и Юзик. Лысый с квартала 95. Вот она элита! А-ха-ха!!
 показати весь коментар
 
 
Дурной олень, а при чем тут я? речь о поворознике!
 показати весь коментар
 
 
😀😀😀
Вы про Ермака забыли - такая позорная элита офиса ЗЕ
А с застройщиков всегда качали деньги при любой власти
Вон дом на Грушевского , где Бубочка квартиру арендует - превысил этажность по проекту , но откупился.
 показати весь коментар
 
 
Це реванш i полiтичнi репресii.Патрiоту Поворознику волю.
 показати весь коментар
 
 
Чоловік сказав, що всі документи у справі він передає у двох пакетах.Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3189374

Тара для документів вибрана неправильно.
 показати весь коментар
 
 
Казочка занадто примітивна, але якщо її розказують, значить, ще йдуть переговори.
 показати весь коментар
 
У жовтні 2020 повинні пройти вибори до місцевих рад. Зеко-***** провела опитування і отримала від киян величезну дулю з маком та ще й без опію. Віталій Кличко впевнено випереджає конкурента від слуги. Кличко набирає 47%, слуга Ткаченко 18%. 59% киян вважають, що Кличко в умовах загрози коронавірусу діяв ефективно. А тут Кличко випередив самого преЗЕдента. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3188635
Отже в Києві Кличко випереджає Бубочку, а це для пісюаніста як серпом по тому місці де у нього мали бути яйця. І надумав ЗеБе шоу про корупцію в КМДА розіграти.

Та мало йому то що дєрмак барижить, так він свої загребущі лапи ще й до бюджету Києва простягає. А не подавишся?

Чому СБУ фальсифікує інформацію? Мета - дискредитувати мерію Києва, - Поворозник - Цензор.НЕТ 4597
 показати весь коментар
 
 
Каждый кандидат заказывает свой соцопрос и к нему свой рейтинг.
Оптом дешевле.
 показати весь коментар
 
 
Нє, якщо в державі всі навколо держслужбовці беруть хабарі і присвоюють бюджетні кошти і раптом когось з них хочуть за це притягнути до якоїсь відповідальності, то це ніщо інше як політичні репресії і свавілля. І нарід повинен сказати своє рішуче "ні" такому підлому зведенню рахунків з боку окремих своїх слуг.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Много текста. Если вкратце - майдан, гидность, реванш, репрессии и промосковский режим были приплетены как обычно???
 показати весь коментар
 
 
Поровозник чем сказки рассказывать, пусть объяснит, как он на зп чиновника (а он еще при Омеле в мерии работал) купил 2 квартиры, 2 участка земли под Киевом, машины и тд.
 показати весь коментар
 
 
У цій історії, як на мене, довіри не має ні до кого, але більша недовіра до СБУ. З яких пір СБУ корупцію стала займатися? Що НАБУ не існує?
Усе дуже схоже на замовлення Чому СБУ фальсифікує інформацію? Мета - дискредитувати мерію Києва, - Поворозник - Цензор.НЕТ 9622
 показати весь коментар
 
 
Столична влада скасувала скандальну закупівлю відеокамер на 65 млн грн

Державна аудиторська служба України перевірила закупівлю відеокамер і виявила порушення законодавства
2 квітня Київська міська держадміністрація уклала договір на закупівлю 400 камер, що вимірюють температуру людей та розпізнають обличчя, на суму 64,9 млн грн. 8 квітня, КМДА цю закупівлю скасувала. Про це повідомила керівник відділу комунікацій і маркетингу в ProZorro Олена Шкарпова у Facebook.
Вона розповіла, що зазвичай для таких сум проводять тендер на ProZorro. Але цього разу його не було. «КМДА просто заключила договір з фірмою. Закупівля пройшла з позначкою Covid-19 - це ті закупівлі, які Кабмін увів нещодавно для боротьби з вірусом. Такі закупівлі означають, що державний орган (замовник) може купити товар без тендеру на будь-яку суму, але обов'язково повісити договір в системі ProZorro і позначити закупівлю Covid-19 - аби всі все бачили. Одна деталь: закуповувати таким чином можна тільки товари зі спеціального переліку, а це: ліки, медичне обладнання, медичні товари і тд. Перелік великий, але дуже конкретний», - повідомила Шкарпова.
Вона зазначила, що камер в переліку Кабміну немає.
Після повідомлень у ЗМІ про скандальну закупівлю Державна аудиторська служба України почала перевірку цієї закупівлі і виявила порушення законодавства.
«Сьогодні цю закупівлю КМДА відмінила. Таким чином бюджет столиці не витратив 65 млн грн коштів платників податків на якісь камери, користь від яких, на мій особистий погляд, дуже сумнівна», - зазначила Шкарпова. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/stolichna-vlada-skasuvala-skandalnu-zakupivlyu-videokamer-na-65-mln-grn-671846.html
 показати весь коментар
 
 
п.с. Ось ще одні борці із КМДА за інтереси киян намагалися витягнути з кишень киян 65 млн. грн., прикриваючись боротьбою із коронавірусом. Завдяки вчасному втручанню ЗМІ цю аферу столичних "благодетелей" вдалося зупинити.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору