 Першу смерть від COVID-19 зареєстрували на Харківщині, підтвердили 11 нових випадків, - голова ОДА Кучер. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомив голова обладміністрації Олексій Кучер, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ХОДА.

"Серед тих, хто захворіли - 5 підтверджених підозр і 6 випадків дослідженої пневмонії. Зараз лабцентр опрацював близько 80% зразків хворих на пневмонію, які надійшли з лікарень", - зазначив керівник області.

За інформацією Олексія Кучера, більшість із 11 підтверджених захворілих - жителі Харкова. Також COVID-19 виявлено у мешканців Балаклійського, Валківського, Дергачівського та Харківського районів. 1 хворий - військовослужбовець. ⠀

"1 особа одужала - перший хворий. І, на жаль, одна людина померла", - повідомив голова ХОДА.

З 25 підтверджених випадків (23 - хворих на даний момент), 21 особу госпіталізовано, 2 - на самоізоляції. Серед підозр - 18 осіб госпіталізовано, 10 - на самоізоляції.

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Таким чином, за весь період реєстрації в області зафіксовано 79 випадків підозри на COVID-19 (+9 нових підозр за останню добу), з них:

- 25 випадків підтверджено;

- 26 спростовано;

- 1 хворий видужав

- 1 хвора померла.

Кучер також повідомив, що 71-річна жінка, яка померла на Валківщині з підтвердженим діагнозом СOVID-19, могла контактувати з великою кількістю людей, передає Суспільне.

"Цей населений пункт на сьогодні перекрито. Чому? Тому що ми знаємо, що ця бабуся була на вихідних у церкві і продавала церковні свічки. Тому кількість людей, з якими вона контактувала, може бути ймовірно дуже великою", - сказав Кучер.

"Зараз встановлюється всіх осіб, відправлено відповідні бригади, які контактують, відбирають зразки для того, щоб ми перевірили їх на наявність хвороби", - додав він.

За словами заступника голови Харківської ОДА Тараса Пастуха, всі органи самоврядування поінформовані, як має відбуватися поховання померлих від СOVID-19.

Нагадаємо, на ранок 15 квітня зафіксовано 392 нові випадки COVID-19 в Україні, всього - 3764, померло 108 осіб, 143 - одужали.