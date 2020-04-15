 Першу смерть від COVID-19 зареєстрували на Харківщині, підтвердили 11 нових випадків, - голова ОДА Кучер. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомив голова обладміністрації Олексій Кучер, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ХОДА.
"Серед тих, хто захворіли - 5 підтверджених підозр і 6 випадків дослідженої пневмонії. Зараз лабцентр опрацював близько 80% зразків хворих на пневмонію, які надійшли з лікарень", - зазначив керівник області.
За інформацією Олексія Кучера, більшість із 11 підтверджених захворілих - жителі Харкова. Також COVID-19 виявлено у мешканців Балаклійського, Валківського, Дергачівського та Харківського районів. 1 хворий - військовослужбовець. ⠀
"1 особа одужала - перший хворий. І, на жаль, одна людина померла", - повідомив голова ХОДА.
З 25 підтверджених випадків (23 - хворих на даний момент), 21 особу госпіталізовано, 2 - на самоізоляції. Серед підозр - 18 осіб госпіталізовано, 10 - на самоізоляції.
Таким чином, за весь період реєстрації в області зафіксовано 79 випадків підозри на COVID-19 (+9 нових підозр за останню добу), з них:
- 25 випадків підтверджено;
- 26 спростовано;
- 1 хворий видужав
- 1 хвора померла.
Кучер також повідомив, що 71-річна жінка, яка померла на Валківщині з підтвердженим діагнозом СOVID-19, могла контактувати з великою кількістю людей, передає Суспільне.
"Цей населений пункт на сьогодні перекрито. Чому? Тому що ми знаємо, що ця бабуся була на вихідних у церкві і продавала церковні свічки. Тому кількість людей, з якими вона контактувала, може бути ймовірно дуже великою", - сказав Кучер.
"Зараз встановлюється всіх осіб, відправлено відповідні бригади, які контактують, відбирають зразки для того, щоб ми перевірили їх на наявність хвороби", - додав він.
За словами заступника голови Харківської ОДА Тараса Пастуха, всі органи самоврядування поінформовані, як має відбуватися поховання померлих від СOVID-19.
Нагадаємо, на ранок 15 квітня зафіксовано 392 нові випадки COVID-19 в Україні, всього - 3764, померло 108 осіб, 143 - одужали.
Решают паханы в договорняке ..даже у избранных 73 полные разногласия
Представники компанії-виробника напою вирішили доставити старенькій кілька ящиків пива. У понеділок, 13 квітня, представник фірми привіз до будинку жінки 150 банок алкогольного напою. «Мені було приємно порадувати когось небудь в цей непростий час. Ми подарували цій старенькій десять ящиків нашого пива в знак подяки за те, що вона обирає наш продукт», - розповів він. Воронезі так зраділа доставці, що вирішила не відкладати задоволення і відкрила одну з банок прямо на ганку будинку. «Я п'ю пиво щовечора, воно дуже смачне, і в ньому багато вітамінів. Я вважаю, що в невеликих кількостях воно навіть корисне для організму », - зізналася жінка."
Но и Украине жопа...
Если в стране останется хотя бы 1 % населения с трезвым умом и горячим сердцем,народ ВЫЖИВЕТ...