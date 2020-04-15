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 Першу смерть від COVID-19 зареєстрували на Харківщині, підтвердили 11 нових випадків, - голова ОДА Кучер. ІНФОГРАФІКА

Станом на 15 квітня в Харківській області 25 підтверджених випадків коронавірусної інфекції, 18 із них - в обласному центрі.

Про це повідомив голова обладміністрації Олексій Кучер, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ХОДА.

"Серед тих, хто захворіли - 5 підтверджених підозр і 6 випадків дослідженої пневмонії. Зараз лабцентр опрацював близько 80% зразків хворих на пневмонію, які надійшли з лікарень", - зазначив керівник області.

За інформацією Олексія Кучера, більшість із 11 підтверджених захворілих - жителі Харкова. Також COVID-19 виявлено у мешканців Балаклійського, Валківського, Дергачівського та Харківського районів. 1 хворий - військовослужбовець. ⠀

"1 особа одужала - перший хворий. І, на жаль, одна людина померла", - повідомив голова ХОДА.

З 25 підтверджених випадків (23 - хворих на даний момент), 21 особу госпіталізовано, 2 - на самоізоляції. Серед підозр - 18 осіб госпіталізовано, 10 - на самоізоляції.

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Таким чином, за весь період реєстрації в області зафіксовано 79 випадків підозри на COVID-19 (+9 нових підозр за останню добу), з них:

- 25 випадків підтверджено;

- 26 спростовано;

- 1 хворий видужав

- 1 хвора померла.

Першу смерть від COVID-19 зареєстрували на Харківщині, підтвердили 11 нових випадків, - голова ОДА Кучер 01

Кучер також повідомив, що 71-річна жінка, яка померла на Валківщині з підтвердженим діагнозом СOVID-19, могла контактувати з великою кількістю людей, передає Суспільне.

"Цей населений пункт на сьогодні перекрито. Чому? Тому що ми знаємо, що ця бабуся була на вихідних у церкві і продавала церковні свічки. Тому кількість людей, з якими вона контактувала, може бути ймовірно дуже великою", - сказав Кучер.

"Зараз встановлюється всіх осіб, відправлено відповідні бригади, які контактують, відбирають зразки для того, щоб ми перевірили їх на наявність хвороби", - додав він.

За словами заступника голови Харківської ОДА Тараса Пастуха, всі органи самоврядування поінформовані, як має відбуватися поховання померлих від СOVID-19.

Нагадаємо, на ранок 15 квітня зафіксовано 392 нові випадки COVID-19 в Україні, всього - 3764, померло 108 осіб, 143 - одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189352
 
 
 Топ коментарі
 
Раиса Богатырева Королева Трамадола,ее так и называли Рая трамадол Первую смерть от COVID-19 зарегистрировали на Харьковщине, подтвердили 11 новых случаев, - глава ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 5159Украина
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Подивимось , проаналізуємо , і зробимо висновки . Паникёров никогда и нигде не жаловали .
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Умер чел от ОРВИ или воспаления легких или Кори,все равно коронвирус
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Сколько от орви умерло в прошлом году?
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Продавала свечки.....Т.е. вручала каждому покупателю комплект вирусов. А на дворе 21 век ,электричество. Ладно бы свечки для ануса....
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Ну шо вы хотите страной правит шут одного из финансово-криминальных кланов и где тоже паханы не сойдутся во мнениях....чучело которое ничего не решает..((((
Решают паханы в договорняке ..даже у избранных 73 полные разногласия
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Для тупеньких: маски не захищают від вірусу.
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"Умненький", если способен не только на высер, объясни, почему в Тайване низкий уровень?
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Раиса Богатырева Королева Трамадола,ее так и называли Рая трамадол Первую смерть от COVID-19 зарегистрировали на Харьковщине, подтвердили 11 новых случаев, - глава ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 5159Украина
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Подтверждаю.гнида из ОПГ ЛЮКС Бывший главврач ясиноватской больницы особа приблеженная к РеЛе
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" Пенсіонерка з США, 93-річна бабуся в самоізоляції захотіла пива і отримала 150 банок в подарунок від фірми-виробника пива.
Представники компанії-виробника напою вирішили доставити старенькій кілька ящиків пива. У понеділок, 13 квітня, представник фірми привіз до будинку жінки 150 банок алкогольного напою. «Мені було приємно порадувати когось небудь в цей непростий час. Ми подарували цій старенькій десять ящиків нашого пива в знак подяки за те, що вона обирає наш продукт», - розповів він. Воронезі так зраділа доставці, що вирішила не відкладати задоволення і відкрила одну з банок прямо на ганку будинку. «Я п'ю пиво щовечора, воно дуже смачне, і в ньому багато вітамінів. Я вважаю, що в невеликих кількостях воно навіть корисне для організму », - зізналася жінка."

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Ага. І, «Во врємя пєрєпісиванія ФІО поліцейскіх, упал, і получіл тєлєсниє поврєждєнія срєднєй стєпєні тяжесті, состояніє стабільноє...»
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Якщо короновірус такий небезпечний,чому не одна падлюка з влади не здохла? Первую смерть от COVID-19 зарегистрировали на Харьковщине, подтвердили 11 новых случаев, - глава ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 473
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Старший сын Богатыревой сталь миллиардером на Трамадоле,учитесь жить.Это вам не кокаин из Венеуэлы от водителя трамвая Коли МаДУРЫ.Ничего личного только бизнес
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Понты КоронвиРУС ные надо побольш рекламироватьь
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Меж тем бочка нефти упала до 28,Вопрос?когда Путлер застрелится?
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Та паРаше уже жопа - немного ей осталось.
Но и Украине жопа...
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Как Украине - жопа, если рашке - жопа? Нереально.
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болеет - зе-гниды и сопли урода доконают...
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От бабулька, і з ким та від кого вона могла підхватити цю заразу?? (
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Да уж , как тут не вспомнить цитату из фильма : " гражданин , - вы заражены " .
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Поза всяким сумнівом, церква, де ця бабця свічки продавала, кацапська
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Не помню кто из классиков сказал,но процитирую по памяти...
Если в стране останется хотя бы 1 % населения с трезвым умом и горячим сердцем,народ ВЫЖИВЕТ...
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Скільки там у Гепи було хворих 25 днів тому?
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Ось так забивається "громадський транспорт", з такими керівниками через 2 тижні тут буде пік епідемії.
Першу смерть від COVID-19 зареєстрували на Харківщині, підтвердили 11 нових випадків, - голова ОДА Кучер - Цензор.НЕТ 2647
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Це Харків, якщо хтось не зрозумів, всім байдуже на кількість пасажирів.
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Фейк, за это сейчас уголовная ответственность.
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Это может быть и фейк, но в маршрутках по утрам народу прилично. А про 2 недели мы уже месяц назад слышали.
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в Харькове в час пик троллейбусы и трамваи полные. Это факт, а не фейк.
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Кому суждено жить, тот будет жить./Закон природы/
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