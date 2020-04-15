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 CБУ затримала на хабарі в 10 тис. майора і капітана поліції Донеччини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі Служби безпеки України викрили та затримали на хабарі двох оперуповноважених Лиманського відділення поліції в Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Поліцейські вимагали 20 тисяч гривень від місцевого жителя за непритягнення до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. Правоохоронці затримали майора і капітана поліції в Лимані біля райвідділу під час одержання частини неправомірної вигоди в розмірі 10 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Наразі затриманим повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди службовою особою, перевіряється можлива причетність до справи інших правоохоронних органів.

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CБУ затримала на хабарі в 10 тис. майора і капітана поліції Донеччини 01
CБУ затримала на хабарі в 10 тис. майора і капітана поліції Донеччини 02
CБУ затримала на хабарі в 10 тис. майора і капітана поліції Донеччини 03
CБУ затримала на хабарі в 10 тис. майора і капітана поліції Донеччини 04
CБУ затримала на хабарі в 10 тис. майора і капітана поліції Донеччини 05
CБУ затримала на хабарі в 10 тис. майора і капітана поліції Донеччини 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189248
 
 
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