 Спецкапсулу для транспортування заражених COVID-19 винайшли в Україні. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", ідея належить доктору Ростиславу Валіхновському.

Зазначається, що за допомогою цього герметичного пристрою медики і реанімобіль будуть захищені від інфікування.

Як розповів один з ініціаторів створення капсули Олексій Борсало, перший зразок створили за сім днів на заводі в Кременчуці. Після цього його віддали до Полтавської лікарні. Там лікарі протестували його в кареті "швидкої допомоги". Уже сьогодні капсулу привезуть до Києва, випробовувати її будуть у клініці Валіхновського.

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Одна така капсула важить 16 кілограмів. Вона виготовлена ​​з герметичного матеріалу. Має маску, прилади для подачі кисню, компресор і фільтри для знезараження повітря. За допомогою вмонтованих рукавичок-манжетів медики зможуть проводити будь-які процедури без контакту з пацієнтом. Вартість одного пристрою - близько 45 тисяч гривень.