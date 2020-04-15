 Спецкапсулу для транспортування заражених COVID-19 винайшли в Україні. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", ідея належить доктору Ростиславу Валіхновському.
Зазначається, що за допомогою цього герметичного пристрою медики і реанімобіль будуть захищені від інфікування.
Як розповів один з ініціаторів створення капсули Олексій Борсало, перший зразок створили за сім днів на заводі в Кременчуці. Після цього його віддали до Полтавської лікарні. Там лікарі протестували його в кареті "швидкої допомоги". Уже сьогодні капсулу привезуть до Києва, випробовувати її будуть у клініці Валіхновського.
Одна така капсула важить 16 кілограмів. Вона виготовлена з герметичного матеріалу. Має маску, прилади для подачі кисню, компресор і фільтри для знезараження повітря. За допомогою вмонтованих рукавичок-манжетів медики зможуть проводити будь-які процедури без контакту з пацієнтом. Вартість одного пристрою - близько 45 тисяч гривень.
привет чукчам)
Ох уж китайцы, воруют изобретение за пять лет до того, как оно изобретено!
Или суть изобретения - другой цвет???
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Ось історія, як це 20 років тому робилося в Україні.
https://www.facebook.com/shilovalisa/posts/1135500226786272?__tn__=K-R
Нічого смішного там нема, подається збагачене киснем повітря. а то і кисень. Така штука врятувала не одне життя.
Теперь, нужно уволить разработчиков или, как минимум, заморозить им зарплаты!
https://www.delfi.lv/news/national/politics/foto-nmpd-noperk-ipasu-aprikojumu-smagi-slimu-covid-19-pacientu-transportesanai.d?id=52057327
Šādas "kapsulas", kas speciāli radītas citu bīstamu infekcijas slimnieku transportēšanai, Covid-19 saslimšanas dēļ šobrīd noteiktās situācijās tiek lietotas daudzviet pasaulē.
Такие «капсулы», специально предназначенные для перевозки пациентов других опасных инфекционных болезней , в настоящее время используются во многих ситуациях по всему миру из-за болезни Ковид-19.
Есть сомнения - если бы в этой штуке был смысл, то Китай завалил бы ими весь мир по 50 баксов....
Поэтому, покупаем китайский транспортировочный бокс за $1000, меняем наклейки, называем себя "Изобретатели" и впариваем его за $1700 украинцам. С одного бокса - $700 в карман! Бинго!