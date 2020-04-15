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 Суспільство, Здоров'я
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 Спецкапсулу для транспортування заражених COVID-19 винайшли в Україні. ФОТО

В Україні виготовили спеціальну капсулу, в якій зможуть перевозити хворих на коронавірус, не наражаючи на загрозу зараження медперсонал.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", ідея належить доктору Ростиславу Валіхновському.

Зазначається, що за допомогою цього герметичного пристрою медики і реанімобіль будуть захищені від інфікування.

Як розповів один з ініціаторів створення капсули Олексій Борсало, перший зразок створили за сім днів на заводі в Кременчуці. Після цього його віддали до Полтавської лікарні. Там лікарі протестували його в кареті "швидкої допомоги". Уже сьогодні капсулу привезуть до Києва, випробовувати її будуть у клініці Валіхновського.

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Одна така капсула важить 16 кілограмів. Вона виготовлена ​​з герметичного матеріалу. Має маску, прилади для подачі кисню, компресор і фільтри для знезараження повітря. За допомогою вмонтованих рукавичок-манжетів медики зможуть проводити будь-які процедури без контакту з пацієнтом. Вартість одного пристрою - близько 45 тисяч гривень.

Спецкапсулу для транспортування заражених COVID-19 винайшли в Україні 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189236
 
   
 Топ коментарі
 
В этой поделке которая наверное стоит 10млн гривен, больного будут бросать прямиком в крематорий. И деньги освоены и больной "вылечен".
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Для одноразового как-то многовато получается. О том как его использовать второй раз мне рассказывать не надо.
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Редактор , знаете разницу между "изобрели" и "изготовили" ? Далеко вам до редактора...
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А паковать...а потом распаковывать больного кто будет? И дезинфецировать сею поделку потом где ..как...и кто??
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В этой поделке которая наверное стоит 10млн гривен, больного будут бросать прямиком в крематорий. И деньги освоены и больной "вылечен".
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Стоимость одного устройства - около 45 тысяч гривен. Источник: https://censor.net.ua/p3189236\\\\\\\\\\

привет чукчам)
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Для одноразового как-то многовато получается. О том как его использовать второй раз мне рассказывать не надо.
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Аваков точно таким, но красньім приобретением хвастался. а єто "пан сам склепав", а не купив за бугром.
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Какой ты блин юморной. Петросян научил?
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Хитрые Китайцы наше изобретение еще 5 лет назад начали серийно производить и даже колесики приделали!
Ох уж китайцы, воруют изобретение за пять лет до того, как оно изобретено!
Или суть изобретения - другой цвет???
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Спецкапсулу для транспортування заражених COVID-19 винайшли в Україні - Цензор.НЕТ 5291
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Это имеет право на жизнь при единичных случаях заболевания какой то особо опасной болезнью...при массовости сея вещь бесполезна...
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дело в том что: когда в не засовьівают - еще в квартире? или больной перед подьездом в нее сам залазит? потому что из квартирьі его вьінести - єто надо бьіть гераклом.
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Зачем это? Подзаработать? Это не чумные и не с Эболой.
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Сразу бы в деревьяную ложили бы да и все че время терять
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О так можна і вдома лікуватися! Нащо тоді лікарі з лікарнями?
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Та, в 90-ты багато хто так лікувався. Кллеєм Момент. Чи то була рання профілактика коронавірусних захворювань? Спецкапсулу для транспортировки зараженных COVID-19 изобрели в Украине - Цензор.НЕТ 240
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Тоді вже можна о-де-кольонь вовнутрь. Теж рецепт з тих буремних років. І запах пріятний😊
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О-де-кольонь з однієї дози не працює, треба принаймні три. Він так і називався - тройной. Спецкапсулу для транспортування заражених COVID-19 винайшли в Україні - Цензор.НЕТ 2497
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Горлечко вузьке невдобне. Зато на травах. Пили за нєімєнієм традиційних напоїв точно так само як лікувати кульком на голову за ніімєнієм адекватних ліків😊
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Насправді таке лікування є - Bubble CPAP.

Ось історія, як це 20 років тому робилося в Україні.

https://www.facebook.com/shilovalisa/posts/1135500226786272?__tn__=K-R
Нічого смішного там нема, подається збагачене киснем повітря. а то і кисень. Така штука врятувала не одне життя.
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Не ломіться у відкриті двері. Та тут майже всі це знають. Була про це стаття на цензорі.
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В лихих 90-х была в арсенале у братков такая пытка...
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Если такое одеть на этапе средней тяжести протекания болезни, то тяжелая может и не начаться.
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Не смейтесь, такие пакеты, только подороже, уже давно используются в практике, в том числе и с больными короной.
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Скоро ждём в победителях на прозоро)))А заграницей капсул значит до этого не было.
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Ізабрєлі віласіпед! Гарне заняття. Зараз багато винаходять велосипеди за ціною б.у. автівки
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Ну вот, молодцы!
Теперь, нужно уволить разработчиков или, как минимум, заморозить им зарплаты!
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Клёво. Только сдаётся мне, что каждый раз дезинфицировать этот мегадевайс вместе с сопутствующими прибамбасами вроде компрессора, фильтра и проч. после КАЖДОГО использования - тот еще гемор, кто этим займется? Сколько будет стОить станция обработки? Этого доктор Ростислав Валихновский пока не продумал?
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Изобрели? А раньше такой в других странах не было? Мне кажется цена завышена.
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Такими боксами давно вже користуються у всьому світі. А ці все "ізобрєтают" велосипед. )))
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Очень пригодятся после Пасхи, когда километровые очереди скорых часами будут стоять в окрестностях больниц, как в мацкве. Хоть как-то обезопасят медиков, если власть не в состоянии остановить гэбнявую секту. Спецкапсулу для транспортировки зараженных COVID-19 изобрели в Украине - Цензор.НЕТ 3138
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Редактор , знаете разницу между "изобрели" и "изготовили" ? Далеко вам до редактора...
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идея принадлежит доктору Ростиславу Валихновскому - chitai v tekste, izgotovili jakobi drugije, nu da zholtovo cveta.
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ОФИГЕТЬ!!! И никто в мире не додумался до такого.. Прямо гении... ИЗОБРЕЛИ!!! Не просто придумали, а изобрели... Наверное патент на изобретение получили... Если так пойдет дальше, то скоро шприц изобретут и колесо...
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Aha i vam ne stidno, vot vopros, vi chto v bochke virosli, i privet vashemu samozvancu peredaite, v Latvije ispolzujet no ne ukrainskogo proizvodstva, kstati vo vsem mire ispolzujet - nepozortes hotj s takimi prokolami.
Спецкапсулу для транспортування заражених COVID-19 винайшли в Україні - Цензор.НЕТ 6253

Спецкапсулу для транспортування заражених COVID-19 винайшли в Україні - Цензор.НЕТ 101
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Bolshe foto tut:
https://www.delfi.lv/news/national/politics/foto-nmpd-noperk-ipasu-aprikojumu-smagi-slimu-covid-19-pacientu-transportesanai.d?id=52057327

Šādas "kapsulas", kas speciāli radītas citu bīstamu infekcijas slimnieku transportēšanai, Covid-19 saslimšanas dēļ šobrīd noteiktās situācijās tiek lietotas daudzviet pasaulē.

Такие «капсулы», специально предназначенные для перевозки пациентов других опасных инфекционных болезней , в настоящее время используются во многих ситуациях по всему миру из-за болезни Ковид-19.





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идея принадлежит доктору Ростиславу Валихновскому - da on prosto samozvanec hrenova, vot takije vashi doktori i pozorit Ukrainu po vsemu miru, ptu na nevo, pozorishche i merzavec.
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А нельзя просто за 45 тысяч вылечить больного?
Есть сомнения - если бы в этой штуке был смысл, то Китай завалил бы ими весь мир по 50 баксов....
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ну конечно не за 50 баксов, но более продвинутые уже использует во всем свободном мире, а тут поднесли как будто вдруг один воришка из таиги вылез и заявляет - я во сне увидел и создал чудо капсулу.

Спецкапсулу для транспортування заражених COVID-19 винайшли в Україні - Цензор.НЕТ 9131
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Да, я это уже понял по вашим фото.Наверное они просто хотели приободрить народ,вселить надежду. Это не наказуемо) Но 45 тысяч...??? Я вижу, что эта труба проще надувной лодки и сделана наверняка из ПВХ... Что там ещё на 44 тысячи не совсем понятно. Может это цена с больным?)

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Тут задача стоит у "изобретателей" карманы набить, а не вылечить. Поэтому лечить за 45 тыс - совсем не вариант.
Поэтому, покупаем китайский транспортировочный бокс за $1000, меняем наклейки, называем себя "Изобретатели" и впариваем его за $1700 украинцам. С одного бокса - $700 в карман! Бинго!

Спецкапсулу для транспортування заражених COVID-19 винайшли в Україні - Цензор.НЕТ 3483
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Фильм "День, когда Земля остановилась" 2008 год с Киану Ривз : пришельца несут в контейнере (24 минута), вчера смотрел . Не думаю , что наши производители заявили , что они изобрели контейнер. Редактор , вы редиска и провокатор...
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