 Україна відправила до Італії другий борт із 5 тоннами санітайзерів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"Це друга партія гуманітарної допомоги для італійців. Загальною вагою 5 тонн. Як і раніше, вона містить засоби дезинфекції, які повністю відповідають міжнародним стандартам. Італійська сторона цінує нашу допомогу. А ми сподіваємося, що спільними зусиллями подолаємо епідемію в Україні та світі", - зазначив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.







Зазначається, що гуманітарну допомогу до Італійської Республіки МВС України направляє відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського від 3 квітня 2020 року № 129 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2020 року № 381-р. Вантаж супроводжують співробітники ДСНС України.

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Нагадаємо, 8 квітня Україна вже відправила в Італію п'ять тонн спеціальних санітайзерів для дезінфекції лікарень і рук медичних працівників.