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 Політика України
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 Україна відправила до Італії другий борт із 5 тоннами санітайзерів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Для боротьби з коронавірусною інфекцією Україна передала Італії другу партію гуманітарної допомоги. Сьогодні на світанку вантаж із дезинфікуючою рідиною вилетів до Риму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"Це друга партія гуманітарної допомоги для італійців. Загальною вагою 5 тонн. Як і раніше, вона містить засоби дезинфекції, які повністю відповідають міжнародним стандартам. Італійська сторона цінує нашу допомогу. А ми сподіваємося, що спільними зусиллями подолаємо епідемію в Україні та світі", - зазначив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Україна відправила до Італії другий борт із 5 тоннами санітайзерів 01
Україна відправила до Італії другий борт із 5 тоннами санітайзерів 02
Україна відправила до Італії другий борт із 5 тоннами санітайзерів 03

Зазначається, що гуманітарну допомогу до Італійської Республіки МВС України направляє відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського від 3 квітня 2020 року № 129 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2020 року № 381-р. Вантаж супроводжують співробітники ДСНС України.

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Нагадаємо, 8 квітня Україна вже відправила в Італію п'ять тонн спеціальних санітайзерів для дезінфекції лікарень і рук медичних працівників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189220
 
 
 Топ коментарі
 
Если мы доживем до того дня когда против Авакова будет судебное разбирательство, можно не сомневаться что он спокойно будет жить на своей вилле в Италии
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а шо только на италии белый свет клином сошелся? Украина отправила в Италию второй борт с 5 тоннами санитайзеров - Цензор.НЕТ 8582а ну да,еще албанские пляжи...
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Какое счастье...а для украинца такая бутылочка в АТБ стоит почти 100 гривен..
Осел ты президент чего? Италии или Украины?? Ты за какой народ и каких врачей должен переживать в первую очередь??
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а шо только на италии белый свет клином сошелся? Украина отправила в Италию второй борт с 5 тоннами санитайзеров - Цензор.НЕТ 8582а ну да,еще албанские пляжи...
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А кАнешнА. Маєтки буби та авакова в Італії, значить і допомога Італії
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Размечтался! Нееет уж, крутись вместе с нами! Україна відправила до Італії другий борт із 5 тоннами санітайзерів - Цензор.НЕТ 9236
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Если мы доживем до того дня когда против Авакова будет судебное разбирательство, можно не сомневаться что он спокойно будет жить на своей вилле в Италии
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Не обижайте Нелоха, он так старается ради своего уютного гнездышка в Форте дей Марми, а все только Авакова видят. Ну а если серьезно, то спирта у нас более чем достаточно, можно и помочь. Хотя для разнообразия можно было в ту же Великобританию отправить партию или в Испанию или Францию.
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или нам, а то выдали наполненные флаконы на разлив по 6 в отделение и тоненький пакетик масок с просьбой дотянуть до вторника.
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им тоже не помешало бы,особенно в учебные заведения. В Германию, а в Черкассы больше не ходок до конца зеленого болота.
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ага, щикаладное болото более болотней. Хорошо хоть усохло нафсегда.
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Так у них вилл в Германии нет. Україна відправила до Італії другий борт із 5 тоннами санітайзерів - Цензор.НЕТ 4952 А там глядишь не только отсиживаться будут, но еще и не выдадут. У Авакова большой опыт в этом плане с Италией.
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Надо бы венесуэлле баблом помочь... Да и рашке скоро понадабятся... Готовимся, фуле...
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Нащо розмінюватись на дрібниці, повідключайте наших хворих від ШВЛ та відправте ті апарати в Італію.
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Просто ЯНЕЛОХ на свою віллу влітку в Форте дей мармі хоче ще приїхати, тому й видав такий указ. А те шо в Україні спірту в аптеках 'дньом с агньом' не найдеш Зесоплю крючконосого нехвилює.
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Вже є..близько 40 грн 100 мл..вчора брав..
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Себестоимость санитайзера 50мл равняется 9 грн.Вы действительно рады покупать продукцию с 450% наценки?
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Раніше він коштував десь 25-30 грн..просто констатую..
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Какое счастье...а для украинца такая бутылочка в АТБ стоит почти 100 гривен..
Осел ты президент чего? Италии или Украины?? Ты за какой народ и каких врачей должен переживать в первую очередь??
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Думаете, если не отправить, то цена в АТБ станет ниже? Сомневаюсь.
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Санитайзеры и до эпидемии не стоили копейки как маски.
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Власти что-то знают раз разбрасываются тем, что в Украине дефицит и за, что барыги дерут с народа три шкуры. А мне это ещё раз подтверждение того, что корововирусом заражают искусственно пробирками - очагами, ибо судя по тому как разошлась эта зараза по Западу, Китай с его густонаселением и очагом в самой середине Китая - Ухань, с уличным общепитом, ну ни как не мог не заразится полностью - весь.
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В украинских больницах сейчас нет элементарных санитайзеров, а эта квартальная шлюха, за наш счет, шлет помощь богатой стране. Циничная мразь. Ненавижу!
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подожди недельку и выяснится куда все зерно продали....
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Ну, у нас никаких проблем нет. Можем себе позволить помогать стране Большой Семерки.
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Це така вдячність за посадженого в Італіі за грати нашого військового?
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Ну а шо ж делать, когда у ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского, рюкзакоторговца Авfuckова да и у других, наверняка, тоже хатьінки для проживания на пенсии в Италии имеются. Делать остаётся только одно - не дать негодяям дожить до пенсии.
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Бубочка не хочет в Ростов. В Италию бежать будет Україна відправила до Італії другий борт із 5 тоннами санітайзерів - Цензор.НЕТ 6329
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Сначала купили у Италии, а потом им же и отправили.
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Галабародька тупо повторяет за пуйлом.
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Наверно это правильно. Украина получает много помощи от других стран, надо хотя бы символически дать что-то в замен. Показать что мы не нахлебники.
У нас нет дефицита спирта, поэтому логично наделать санитайзеров и помочь другим.
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Италия получила от ЕС миллиарды помощи - наши надеются на процент?
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Так просырать можно только чужие деньги.Для них наша страна чужая!
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ключница воду варила...
и этикетка - криво прилеплена...
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Дизайнер , ты кто такой? Перечеркнул флаг Украины...
Україна відправила до Італії другий борт із 5 тоннами санітайзерів - Цензор.НЕТ 5853



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А у нас более 1000,00 грн. литр! Это просто ******!
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В Италии эпидемия идет на спад.. в Украине идет на подъем. Но помощь почему-то идет туда, где у клоуна вилла, а не наоборот. Совпадение? Не думаю...
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А українці можуть вдосталь накуплятися китайських по 50 грн...
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Не в ростов же им ехать жить - там янукович сказал , что ростов не резиновый. Недвижимость у "наших" воров в Европе имеется на перспективу. Смогут ли , успеют ли они этой недвижимостью воспользоваться - не известно пока...
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