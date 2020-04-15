 У Києві невідомі підірвали банкомат і викрали готівку, - поліція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що близько другої години ночі в столичну поліцію звернулася жінка, яка сказала, що нібито троє невідомих чоловіків у магазина на вулиці Покотила підірвали банкомат.

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Правоохоронці оглянули місце події і прилеглу територію, вибухонебезпечних речовин або предметів виявлено не було. За попередньою інформацією поліції, злочинці спочатку зафарбували фарбою камери відеоспостереження, після чого підірвали вуличний банкомат, забрали звідти касети з готівкою і зникли в невідомому напрямку.

За цим фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Правоохоронці працюють над встановленням підозрюваних осіб.