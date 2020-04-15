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 У Києві невідомі підірвали банкомат і викрали готівку, - поліція. ФОТО

У Києві співробітники Національної поліції розшукують зловмисників, які в Святошинському районі столиці підірвали банкомат і викрали касети з готівкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що близько другої години ночі в столичну поліцію звернулася жінка, яка сказала, що нібито троє невідомих чоловіків у магазина на вулиці Покотила підірвали банкомат.

У Києві невідомі підірвали банкомат і викрали готівку, - поліція 01

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Правоохоронці оглянули місце події і прилеглу територію, вибухонебезпечних речовин або предметів виявлено не було. За попередньою інформацією поліції, злочинці спочатку зафарбували фарбою камери відеоспостереження, після чого підірвали вуличний банкомат, забрали звідти касети з готівкою і зникли в невідомому напрямку.

У Києві невідомі підірвали банкомат і викрали готівку, - поліція 02

За цим фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Правоохоронці працюють над встановленням підозрюваних осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189210
 
 
 Топ коментарі
 
пенсионеры забрали свою 1000
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Это Коломойский решил вернуть свои деньги частями.
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Нужно срочно прекратить пополнять банкоматы наличкой!
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Нужно срочно прекратить пополнять банкоматы наличкой!
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Забыли добавить,что эти деньги могли пойти на оплату пенсий и других социальных выплат (А.Геращенко)
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Сколько там еще карантин будет, бубочка обиженка?
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На шашели не отпускает праклятый бубачка? Погоди немного-сь.
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Це непоганий спосіб побороти безробіття в державі
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Пришли по необходимости , ушли на карантин.
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Это Коломойский решил вернуть свои деньги частями.
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Ну это по-любому сделал тот морж-пловец, ну или кто-то из гуляющих в парках. Потому что похоже на то, что больше ментов никто сейчас не интересует.
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Пришли за своей "финансовой подушкой" на 2 месяца, про которую Аваков говорил. Дома , видать, не нашли.
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бедные банкоматы... с нашим народом они лопаются как ган...доны
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Это только первые ласточки,погромы еще все впереди.
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