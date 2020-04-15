 Угруповання, причетне до майже 18 терактів у різних регіонах України, затримано в Дніпрі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою інформацією, групою керував кримінальний авторитет, раніше неодноразово засуджений мешканець тимчасово окупованої території АР Крим, відомий на прізвисько "Арієць". Зловмисники спеціалізувалися на вчиненні особливо тяжких злочинів, у тому числі на замовлення інших осіб.

Для цього вони координували свою діяльність з підконтрольними спецслужбам РФ представниками кримінальних кіл Росії. Для планування і погодження злочинних дій ватажки угруповання зустрічалися з російськими кураторами на території Російської Федерації, країн Євросоюзу та Близького Сходу.

Також читайте: Розшифровка розмов генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ: "Отримаєш паспорт ... Посвідчення офіцера запасу". - "Та ну н ##й". АУДIО

За даними слідства органів безпеки, учасники групи причетні до вчинення близько 18 терористичних актів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях, а саме: мінування та підпалів житлових та комерційних будівель, в яких перебували люди.

Під час обшуків у помешканнях, транспортних засобах та офісних приміщеннях фігурантів співробітники СБУ вилучили 16 одиниць вогнепальної зброї, майже 1700 набоїв, гранати, електронні та паперові носії інформації, у тому числі з відомостями стосовно об’єктів нападів та потерпілих осіб. Також виявлено майже 200 тисяч гривень, понад 20 тисяч американських доларів і 3 тисячі євро, одержаних злочинним шляхом.

Вилучені засоби ураження та предмети направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, ватажкам угруповання повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для розшуку та притягнення до відповідальності всіх учасників групи. Перевіряється інформація щодо причетності зловмисників до організації та вчинення інших злочинів, у тому числі замовних вбивств.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Харкові поліція затримала двох злочинців, які підірвали сьогодні вночі банкомат і викрали майже 2 млн гривень. ВІДЕО камер спостереження

Викриття протиправної діяльності проводилось контррозвідкою спецслужби спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ,

Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Прокуратури Дніпропетровської області.













