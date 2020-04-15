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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Дніпропетровськ (1322) затримання (3147) СБУ (5504) теракт (725)

 Угруповання, причетне до майже 18 терактів у різних регіонах України, затримано в Дніпрі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Діяльність організованого злочинного угруповання, яке причетне до скоєння терористичних актів в різних регіонах нашої країни, викрила і блокувала в Дніпрі Служба безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою інформацією, групою керував кримінальний авторитет, раніше неодноразово засуджений мешканець тимчасово окупованої території АР Крим, відомий на прізвисько "Арієць". Зловмисники спеціалізувалися на вчиненні особливо тяжких злочинів, у тому числі на замовлення інших осіб.

Для цього вони координували свою діяльність з підконтрольними спецслужбам РФ представниками кримінальних кіл Росії. Для планування і погодження злочинних дій ватажки угруповання зустрічалися з російськими кураторами на території Російської Федерації, країн Євросоюзу та Близького Сходу.

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За даними слідства органів безпеки, учасники групи причетні до вчинення близько 18 терористичних актів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях, а саме: мінування та підпалів житлових та комерційних будівель, в яких перебували люди.

Під час обшуків у помешканнях, транспортних засобах та офісних приміщеннях фігурантів співробітники СБУ вилучили 16 одиниць вогнепальної зброї, майже 1700 набоїв, гранати, електронні та паперові носії інформації, у тому числі з відомостями стосовно об’єктів нападів та потерпілих осіб. Також виявлено майже 200 тисяч гривень, понад 20 тисяч американських доларів і 3 тисячі євро, одержаних злочинним шляхом.

Вилучені засоби ураження та предмети направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, ватажкам угруповання повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для розшуку та притягнення до відповідальності всіх учасників групи. Перевіряється інформація щодо причетності зловмисників до організації та вчинення інших злочинів, у тому числі замовних вбивств.

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Викриття протиправної діяльності проводилось контррозвідкою спецслужби спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ,

Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Прокуратури Дніпропетровської області.

Угруповання, причетне до майже 18 терактів у різних регіонах України, затримано в Дніпрі, - СБУ 01
Угруповання, причетне до майже 18 терактів у різних регіонах України, затримано в Дніпрі, - СБУ 02
Угруповання, причетне до майже 18 терактів у різних регіонах України, затримано в Дніпрі, - СБУ 03
Угруповання, причетне до майже 18 терактів у різних регіонах України, затримано в Дніпрі, - СБУ 04
Угруповання, причетне до майже 18 терактів у різних регіонах України, затримано в Дніпрі, - СБУ 05
Угруповання, причетне до майже 18 терактів у різних регіонах України, затримано в Дніпрі, - СБУ 06
Угруповання, причетне до майже 18 терактів у різних регіонах України, затримано в Дніпрі, - СБУ 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189205
 
   
 Топ коментарі
 
какой-то ариец всё больше низкорослый да чернявый пошёл..
тенденция,что ли ?
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прi порошенке такого не було!!
Группировка, причастная к около 18 терактам в разных регионах Украины, задержана в Днепре, - СБУ - Цензор.НЕТ 5507 Группировка, причастная к около 18 терактам в разных регионах Украины, задержана в Днепре, - СБУ - Цензор.НЕТ 5507 Группировка, причастная к около 18 терактам в разных регионах Украины, задержана в Днепре, - СБУ - Цензор.НЕТ 5507
шмарклі развалюють країну!!
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Може бути, що ФСБ здає своїх шісток, для «пользи дєла»...
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какой-то ариец всё больше низкорослый да чернявый пошёл..
тенденция,что ли ?
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коментар відмічено як спам  
 
прi порошенке такого не було!!

шмарклі развалюють країну!!
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Что происходит? СБУ в ударе!К чему бы это?Что-то здесь не так!
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Да собсно ничего особенного, в Украине вполне безопасно, их как и Цемаха даже без суда обменяют. Отдохнут там, и снова на "работу". Шмаркля - гарант их безопасности Группировка, причастная к около 18 терактам в разных регионах Украины, задержана в Днепре, - СБУ - Цензор.НЕТ 5248
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ну это уже похоже на госбезопасность это уже не притоны с праститутками прессовать.....
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группа отработала - пора возвращацца на родіну. По абману
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Они сами жертвы, их кураторы застовляли.
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Наши "службы" проводят хорошую работу...- а зЭля их просто обменяет...
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Я й не знал что у нас было уже 18 терактов ..Это за все время или за год ?Ситуация в Санжарах тоже видать их рук дело ...А в СБУ был пройсьой все заметили а тут поперло каждый день раскрытия ...Режисер сбушный наверно с мешками под глазами
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Странно, обладая таким недешевым арсеналом оружия, телефонами и т.д. не смогли себе более-менее нормальные спортивные костюмы и обувь купить. Возможно нищие террористы. И на последней фотографии не видно, чтобы человек, участвующий в диверсионной и/или террористической деятельность, так заплыл жирком, Какое ощущение, что все время он проводил либо в качестве бухгалтера либо в Мак с Пузатой хатой свирепстовал. Т.е. ни о какой физподготовке вообще речи не идет. Он и 1,5 км без отдышки при такой комплекции не пробежит. Тучный нынче пошел террорист.
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