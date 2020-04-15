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 Події, Київські новини
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Все про:хабар (2968) КМДА (842) Поворозник (57)

 Поворозник назвав "брехливою" інформацію про отримання ним хабаря: "Мені приховувати нічого, завжди працюю чесно". ФОТО

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник стверджує, що ніколи не брав хабарів, бо це "суперечить його життєвим і професійним поглядам і принципам".

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За вчорашній ситуації:

  1. Хабарів не брав.
    2. Будь-яких розмов про неправомірну вигоду не вів, в тому числі з особою, про яку згадують в публікаціях.
    3. Усі заяви, що мене заарештували, спіймали на хабарі – брехня.
    4. Підозру ніхто не оголошував.
    5. Викликаний, У ЯКОСТІ СВІДКА, на допит у п’ятницю", - написав чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко про ситуацію з Поворозником: "Хтось має сісти - або корумпований чиновник, або ті, хто фабрикував цю справу"

Поворозник назвав брехливою інформацію про отримання ним хабаря: Мені приховувати нічого, завжди працюю чесно 01

Поворозник також зажадав від правоохоронних органів розібратися з поширенням неправдивої інформації в ЗМІ.

"Ще раз підкреслюю: мені приховувати немає чого! Я готовий співпрацювати з правоохоронними органами та буду вимагати публічного розгляду справи!" - додав він.

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника із $60 тис., а в мерії Києва тривають обшуки.

Поворозник назвав брехливою інформацію про отримання ним хабаря: Мені приховувати нічого, завжди працюю чесно 02
Поворозник назвав брехливою інформацію про отримання ним хабаря: Мені приховувати нічого, завжди працюю чесно 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189191
 
 
 Топ коментарі
 
Такой честный, что наверное, на пенсию уйдёт по воде....
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Ято ему, канешна, не верю, но в топорность и заказуху работы органов - запросто.
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отпускайте невиноватый он это Татьяна Чорновол все украла и всех убила
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Зе-клоуни копають під Кличка, щоб звільнити місце для Пальчевського - Зеліного кореша.
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отпускайте невиноватый он это Татьяна Чорновол все украла и всех убила
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Такой честный, что наверное, на пенсию уйдёт по воде....
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Ято ему, канешна, не верю, но в топорность и заказуху работы органов - запросто.
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Я чомусь схиляюся до думки, що це був шантаж на "слабо". Хоча і в чесність цього пана теж не надто віриться.
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С 2003 года безвылазно в КМДА, паровозиком на нары...
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где-то порошенко насрал тебе в штаны, после того, как сделал тоже самое в штаны найвеличнішого
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е-мое...
даже я поверил вчерашней инфе на Цензоре, что Поворозник вор... Поворозник назвал "лживой" информацию о принятии им взятки: "Мне скрывать нечего, всегда работаю честно" - Цензор.НЕТ 2861
Деньги показывали...
Я предлагал в тюрьму его...
Перепрятушки....- Поворозник оказался честным Челом, с которого нужно брать пример...
Извиняйте...
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Навозник . тебе все верят успокойся . Не зря у тебя кличка в КМДА - Скрудж .
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я не я и кобыла не моя... а тем временем формируется спецпредложение $$$ для следствия о закрытии дела...
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Если он так написал-значит это спецпредложение уже в действии.
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Слова не зебила, но патриота. Поворознику волю.
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Точно! Це - політичне переслідування зехунтою Поворозника, працюючого за 100метрів від Майдану!!!
Зрада!!!
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Зехунти немає в природі, є земалороське шобло.
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Як точно ти там, Сашок, ваше стадо охарактеризовав!Поворозник назвав "брехливою" інформацію про отримання ним хабаря: "Мені приховувати нічого, завжди працюю чесно" - Цензор.НЕТ 2480
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Та ні, Сашок, я до вашої секти зебілів-соєвих ідіотів не належу.
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вставай страна на майдан, вызволять паравозника Поворозник назвал "лживой" информацию о принятии им взятки: "Мне скрывать нечего, всегда работаю честно" - Цензор.НЕТ 675
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Як погода в Пітєрє? Чому старший зміни без маски?
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Підеш захищати від політичного переслідування зехунтою Поворозника?
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Скоро выборы, рейтинг у Кличко самый высокий, бенины шестерки сильно отстают.
Не исключено любимое для мафиози Бени "мочилово".

"Все заявления о том, что меня арестовали, поймали на взятке - ложь.
4. Подозрение никто не объявлял.
5. Вызванный как свидетель на допрос в пятницу", - написал чиновник."

Источник: https://censor.net.ua/p3189191
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Я вот думаю: такие вот коментарии тут оставляет публика за зарплате от коментариев или реально наивные особи, верующие, что в горисполкоме любого города (какой не возьми) на подобной должности сидят святые люди и ниразу не казнокрады и взяточники?
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богсугапросто судит по себе, а я пишу то, что думаю на основании многочисленных примеров спецопераций бениных проституток.
Что там с уголовными делами по свинарчукам-гладковским и "миллиардам", якобы наваренными ними на запчастях для армии?
Пшик.
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Т.е. реально особь на зарплате от коментариев. Понятно!
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На зарплате те, кто не отвечает по сути обсуждаемой темы, а вбрасывает всякую хрень, цепляется к форумчанам, провоцируя срач на форуме.
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Как раз таки от меня никаких "вбросов" и не было, что "святого чилавека оговорили и повязали", в оличие от некоторых.
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Не треба брехати про "святого".
З першого ж коментаря бостуга почав ліпити маячню про платних.
Гуляй.
Сподіваюсь, весь цей флуд приберуть при модерації без звернення до адмінів.
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Ты,зёлёная барыга,зачем под танки ВСУ в 2014 ложился?
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Ну меня и терзали смутные сомнения по поводу этого "взяточника" Дело сфабриковали на скорую руку. А все потому, что у Кличко высокий рейтинг и он на выборах уходит в большой отрыв своим оппонентам от СН и остальных И выигрывает выборы на мэра Киева во втором туре у всех
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кого моника назначило командовать фуфлыжниками в сбу:?
вот с моники и спросите.))))а ШО не так,73-и лохи?
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Мне вот интересно: все уверены в презумпции виновности любого чиновника? Без фактов, доказательств и прочей нудной юридической чепухи? ОК, но осознаете ли вы, что считая вором любого чиновника только потому, что он чиновник, вы не даете ни малейшего шанса тому 1%, кто пытается работать честно в этой насквозь коррумпированной системе, потому что любой ворюга всегда скажет: "а чем я хуже, ведь ВСЕ воруют и вы будете воровать на моем месте". Если считать человека виновным по умолчанию, зачем тогда тратить ресурсы правоохранительной системы, проще ведь всех разогнать и остаться без государства.
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Свято место, пусто не бывает. На место тех кого "проще ведь всех разогнать и остаться без государства." придут другие с паспортами с двухглавой курицей
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Больше всех трындело об "поймали на взятке" кнал Коломойши Г+Г. Это о многом говорит.
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Да цензор тоже не лучше других "информировал". И только прочитав заметку дважды, стало все ясно. "Дело то житейское. Я завтра тебе 100000 люстр подарю".
Писать такие заголовки не гоже. И не зря Кличко сегодня заявил "Кто-то должен сесть - или коррумпированный чиновник, или те - кто фабриковал это дело" .
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Кстати Мэр нашего города П#дар Виталик тоже должен сидеть в тюрьме. Этот гандон вступил в преступный сговор с Ермаком и сдал Соломенский район людям бывшего Нардепа Д. Андриевского. Виталик отдал приказ в нарушение Конституции и нескольких Законов Украины отобрать полномочия у В. о. Главы Соломенской РДА - Бялковского и наделить ими обычного зама. - Е. Горпинченко. Таким образом впервые в истории местного самоуправления осуществлен рейдерский захват Соломенской РДА. Все документы в СБУ и Генпрокуратуре, ДБР должны были давно возбудить уголовное дело.
Кличко - гандон!
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Так это на него по дружески наручники одели вчера ? Розыгрыш ?
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Правильно, разве 60 тыщ деньги? Так , копейки , которые и взяткой не назовёшь.

Такие жадные наши чиновники, что никакие беды , даже масштабные, не могут их заставить остановиться и отказаться от взяток.
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Звіздець, якщо це правда. Знову шоу. Нахріна ця імітація бухливої діяльності? Хліба немає, жеріть видовища
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МАЄ ПРАВО ВИМАГАТИ ПУБЛІЧНИХ СПРОСТУВАНЬ І ВИБАЧЕНЬ.ДЖЕРЕЛО ФЕЙКОВОЇ НОВИНИ МАЛО Б ПРИПИНИТИ ІСНУВАННЯ ДЛЯ НЕПОВТОРЕННЯ СИТУАЦІЇ В МАЙБУТНЬОМУ. ВИГЛЯДАЄ ЯК СПЕЦОПЕРАЦІЯ ПО ДИСКРЕДИТАЦІЇ ЗМІ УКРАЇНИ.
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Строительный бизнес в столице просто в а..уе от того, как местные власти работают "честно"
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утверждает, что никогда не брал взяток, так как это "противоречит его жизненным и профессиональным взглядам и принципам"..... шописец скорее представителя книги рекордов Гиннеса , впервые вы увидите честного чиновника Украины
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