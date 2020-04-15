 Поворозник назвав "брехливою" інформацію про отримання ним хабаря: "Мені приховувати нічого, завжди працюю чесно". ФОТО

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"За вчорашній ситуації:
- Хабарів не брав.
2. Будь-яких розмов про неправомірну вигоду не вів, в тому числі з особою, про яку згадують в публікаціях.
3. Усі заяви, що мене заарештували, спіймали на хабарі – брехня.
4. Підозру ніхто не оголошував.
5. Викликаний, У ЯКОСТІ СВІДКА, на допит у п’ятницю", - написав чиновник.
Поворозник також зажадав від правоохоронних органів розібратися з поширенням неправдивої інформації в ЗМІ.
"Ще раз підкреслюю: мені приховувати немає чого! Я готовий співпрацювати з правоохоронними органами та буду вимагати публічного розгляду справи!" - додав він.
Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника із $60 тис., а в мерії Києва тривають обшуки.
даже я поверил вчерашней инфе на Цензоре, что Поворозник вор...
Деньги показывали...
Я предлагал в тюрьму его...
Перепрятушки....- Поворозник оказался честным Челом, с которого нужно брать пример...
Извиняйте...
Зрада!!!
Не исключено любимое для мафиози Бени "мочилово".
"Все заявления о том, что меня арестовали, поймали на взятке - ложь.
4. Подозрение никто не объявлял.
5. Вызванный как свидетель на допрос в пятницу", - написал чиновник."
Источник: https://censor.net.ua/p3189191
Что там с уголовными делами по свинарчукам-гладковским и "миллиардам", якобы наваренными ними на запчастях для армии?
Пшик.
З першого ж коментаря бостуга почав ліпити маячню про платних.
Гуляй.
Сподіваюсь, весь цей флуд приберуть при модерації без звернення до адмінів.
вот с моники и спросите.))))а ШО не так,73-и лохи?
Писать такие заголовки не гоже. И не зря Кличко сегодня заявил "Кто-то должен сесть - или коррумпированный чиновник, или те - кто фабриковал это дело" .
Кличко - гандон!
Такие жадные наши чиновники, что никакие беды , даже масштабные, не могут их заставить остановиться и отказаться от взяток.