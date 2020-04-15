 Поворозник назвав "брехливою" інформацію про отримання ним хабаря: "Мені приховувати нічого, завжди працюю чесно". ФОТО

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За вчорашній ситуації:

Хабарів не брав.

2. Будь-яких розмов про неправомірну вигоду не вів, в тому числі з особою, про яку згадують в публікаціях.

3. Усі заяви, що мене заарештували, спіймали на хабарі – брехня.

4. Підозру ніхто не оголошував.

5. Викликаний, У ЯКОСТІ СВІДКА, на допит у п’ятницю", - написав чиновник.

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Поворозник також зажадав від правоохоронних органів розібратися з поширенням неправдивої інформації в ЗМІ.

"Ще раз підкреслюю: мені приховувати немає чого! Я готовий співпрацювати з правоохоронними органами та буду вимагати публічного розгляду справи!" - додав він.

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника із $60 тис., а в мерії Києва тривають обшуки.



