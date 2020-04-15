 Церква XIX століття згоріла на Буковині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Церква Святої Параскеви Сербської розташовувалася в с. Лукавці Вижницького району Чернівецької області. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням пресслужбу ДСНС.
Інформацію про пожежу рятувальники отримали о 3 год. 38 хв.
"На момент виявлення пожежі місцевими жителями вогнем була охоплена майже вся споруда. Швидкому поширенню вогню сприяло те, що будівля була повністю дерев'яною", - повідомили рятувальники.
Площа пожежі становила 650 кв. м. Вогонь повністю знищив церкву. Причини пожежі наразі встановлюються.
Вижницька РДА опублікувала у фейсбуці відео пожежі.
Жалко...
По ходу церковь была нашей...
История церкви святого Параскевы Храм стал первой каменной православной святыней города. На его месте находилась древняя деревянная церковь. 1844 на ее месте начали строительство нового каменного собора, продолжавшееся более 20 лет. Инициатором построения выступил отец Анрий Василович, который выделял собственные средства на его строительство. Однако средств не хватало и тогда вмешался епископ Евгений Гакман, который и помог завершить строительство. Еще не достроен храм освятили 1862 г. на честь святой Параскевы Сербской. Церковь оставалась действующей до 1962 года, когда советская власть постановила отдать помещение городу. Сначала из церкви сделали склад, а с 1986 года - шахматный клуб. Только в 1992 году церковь вернули православной общине. С тех пор церковь стала собором и является кафедральной для Черновицкой епархии УПЦ КП. Чествование Шевченко в церкви Церковь стала знаковой для украинской жизни Черновцов 19 века. 1864 торжественной литургией почтили 3-ю годовщину смерти Тараса Шевченко. Тогда в первый раз буковинцами-русинами был употреблен термин Украинцы, что было знаково для ментального объединения Буковины и Украины. Что характерно, в богослужении приняли участие как православные, так и греко-католики города. архитектура храма Архитектурный стиль церкви трудно определить. Здесь есть и черты классицизма и ампира. Ощущаются также влияния традиционного молдавского зодчества. Внутри вас ждут росписи и иконостас 19 века. После пожара в конце позапрошлого века их восстанавливали мастера Евгений Максимович и Иоганн Пислер.
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ошибся значит...
может вы знаете подробности...?
Выложите здесь.. - скажем спасибо...
и к какой епархии принадлежит...
уютная и простая, без гор позолоты ханских дворцов ...
именно такие мне и нравятся...
такие церкви ближе к думам о вечном...
а какой она конфессии принадлежала сейчас... - тайна...