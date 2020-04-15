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 Церква XIX століття згоріла на Буковині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Храм зайнявся вночі. Врятувати церкву не вдалося, оскільки вона була повністю дерев'яною.

Церква Святої Параскеви Сербської розташовувалася в с. Лукавці Вижницького району Чернівецької області. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням пресслужбу ДСНС.

Інформацію про пожежу рятувальники отримали о 3 год. 38 хв.

"На момент виявлення пожежі місцевими жителями вогнем була охоплена майже вся споруда. Швидкому поширенню вогню сприяло те, що будівля була повністю дерев'яною", - повідомили рятувальники.

Площа пожежі становила 650 кв. м. Вогонь повністю знищив церкву. Причини пожежі наразі встановлюються.

Вижницька РДА опублікувала у фейсбуці відео пожежі.

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Церква XIX століття згоріла на Буковині 01
Церква XIX століття згоріла на Буковині 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189183
 
 
 Топ коментарі
 
интересно приход был московского патриархата? или перепутали когда жгли?
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а патриархат то какой, это сейчас очень важно))
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интересно приход был московского патриархата? или перепутали когда жгли?
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Думается что все ценное изнутри Боб взял к себе на небесную твердь, как раз перед тем как еретики подожгли егО храм)) Кто не верит = "гореть вечно")
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Александр Романов 0166afe8 - вот что удалось найти по быстрому...

Жалко...
По ходу церковь была нашей...

История церкви святого Параскевы Храм стал первой каменной православной святыней города. На его месте находилась древняя деревянная церковь. 1844 на ее месте начали строительство нового каменного собора, продолжавшееся более 20 лет. Инициатором построения выступил отец Анрий Василович, который выделял собственные средства на его строительство. Однако средств не хватало и тогда вмешался епископ Евгений Гакман, который и помог завершить строительство. Еще не достроен храм освятили 1862 г. на честь святой Параскевы Сербской. Церковь оставалась действующей до 1962 года, когда советская власть постановила отдать помещение городу. Сначала из церкви сделали склад, а с 1986 года - шахматный клуб. Только в 1992 году церковь вернули православной общине. С тех пор церковь стала собором и является кафедральной для Черновицкой епархии УПЦ КП. Чествование Шевченко в церкви Церковь стала знаковой для украинской жизни Черновцов 19 века. 1864 торжественной литургией почтили 3-ю годовщину смерти Тараса Шевченко. Тогда в первый раз буковинцами-русинами был употреблен термин Украинцы, что было знаково для ментального объединения Буковины и Украины. Что характерно, в богослужении приняли участие как православные, так и греко-католики города. архитектура храма Архитектурный стиль церкви трудно определить. Здесь есть и черты классицизма и ампира. Ощущаются также влияния традиционного молдавского зодчества. Внутри вас ждут росписи и иконостас 19 века. После пожара в конце позапрошлого века их восстанавливали мастера Евгений Максимович и Иоганн Пислер.

Read more at: https://ua.igotoworld.com/ru/poi_object/68942_cerkov-sv-paraskevy-chernovcy.htm
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Это не та церковь, Вы разместили информацию о той, что в самих Черновцах. Сгорела деревянная в селе Лукавцы.
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да?
ошибся значит...
может вы знаете подробности...?
Выложите здесь.. - скажем спасибо...
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Подробностей похоже пока немного. Спасли только трапезную и колокольню.Церковь была построена в 1898 году. Не удается пока найти фотографию в сети. Если найду - выложу.
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жалко...
уютная и простая, без гор позолоты ханских дворцов ...
именно такие мне и нравятся...
такие церкви ближе к думам о вечном...
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Когда строилась церковь, территория принадлежала румынам, если мне память не изменяет, может поэтому и нет помпезны.
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Це ще була Австро-Угорщина, ніякої окремої Румунії до розпаду Австро-Угорщина в 1918 році тоді не було.
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Ну я как бы написала - румынам, не Румынии. Такой национальности как австро-венгры не помню.А если уж быть совсем точными, то на этой территории, именно в этом конкретном районе жили общины хасидов.
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Ось, про церкву Святої Параскеви в селі Лукавці Вижницького району http://andy-travel.com.ua/lukavci
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статья от 2009-го года и автор явно описывал ее предвзято...
а какой она конфессии принадлежала сейчас... - тайна...
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Действительно.... стояла церковь с 19 века.
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Если РПЦ, то вдвойне полезно - кроме тепла бонус - местные верозадые не будут собираться уже - нЕгде)) не будут разносить ви.рус.
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Кому эта церковь бы принадлежала в будущем - еще вопрос. Это сгорела история. А такие как Вы похоже будут танцевать и на пепелище Лавры.
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