 Церква XIX століття згоріла на Буковині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Церква Святої Параскеви Сербської розташовувалася в с. Лукавці Вижницького району Чернівецької області. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням пресслужбу ДСНС.

Інформацію про пожежу рятувальники отримали о 3 год. 38 хв.

"На момент виявлення пожежі місцевими жителями вогнем була охоплена майже вся споруда. Швидкому поширенню вогню сприяло те, що будівля була повністю дерев'яною", - повідомили рятувальники.

Площа пожежі становила 650 кв. м. Вогонь повністю знищив церкву. Причини пожежі наразі встановлюються.

Вижницька РДА опублікувала у фейсбуці відео пожежі.

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