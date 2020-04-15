 Перший день режиму спецперепусток у Москві: величезні черги в метро і кілометрові затори. ФОТОрепортаж

Про це повідомляєDW, передає Цензор.НЕТ.
Поліцейські перевіряють цифрові перепустки, необхідні для пересування по місту на громадському, особистому або службовому транспорті.
У соцмережах з'явилися численні повідомлення з коментарями і критикою з цього приводу. Поліцейські перевіряють перепустки на всіх станціях московського метро. Так, на станції "Біломорська" всім, хто прийшов, перевіряють двоє співробітників поліції: вони дивляться паспорти в розгорнутому вигляді, а також вбивають код перепустки в планшет. Аналогічна ситуація спостерігається і на станції "Річковий вокзал". В автобусах таких перевірок поки немає.
Украинцы, звоним на расейку и "минируем"!!!
Грипп как грипп. США и другие страны через свои СМИ распространяют панику, отбирая хлеб у попов, мелкого бизнеса . Передел рынков. Откройте глаза , разделите умерших на колл. инфицированных.
Так че, ты думаешь что когда ты разделишь, то из инфицированных ВНЕЗАПНО больше никто не умрет?
или делить надо будет если вирус отступит и инфиц. будет ноль? - заболевших было столько то, усопших - столько, и теперь делим
Обыкновенный грипп.
Короговирус!, - ты знаешь что делать....
Я это отношу к любой очереди в любой стране.
Кацы покорно стоят со своими электронными пропусками.
А на конце очереди мент записывает номер пропуска. Зачем!?
Театр абсурда весь этот карантин в рашастане...
совковых,
С дидами на палках шагал у кремля,
Да здравствует вирус, что косит здоровых!
- Орали терпилы... гробы шевеля.