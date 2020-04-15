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 Перший день режиму спецперепусток у Москві: величезні черги в метро і кілометрові затори. ФОТОрепортаж

Величезні черги біля станцій метрополітену та довгі автомобільні затори на в'їзді в місто утворилися в Москві 15 квітня через запровадження режиму спецперепусток.

Про це повідомляєDW,  передає Цензор.НЕТ.

Поліцейські перевіряють цифрові перепустки, необхідні для пересування по місту на громадському, особистому або службовому транспорті.

У соцмережах з'явилися численні повідомлення з коментарями і критикою з цього приводу. Поліцейські перевіряють перепустки на всіх станціях московського метро. Так, на станції "Біломорська" всім, хто прийшов, перевіряють двоє співробітників поліції: вони дивляться паспорти в розгорнутому вигляді, а також вбивають код перепустки в планшет. Аналогічна ситуація спостерігається і на станції "Річковий вокзал". В автобусах таких перевірок поки немає.

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Перший день режиму спецперепусток у Москві: величезні черги в метро і кілометрові затори 01
Перший день режиму спецперепусток у Москві: величезні черги в метро і кілометрові затори 02
Перший день режиму спецперепусток у Москві: величезні черги в метро і кілометрові затори 03
Перший день режиму спецперепусток у Москві: величезні черги в метро і кілометрові затори 04

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Перший день режиму спецперепусток у Москві: величезні черги в метро і кілометрові затори 05
Перший день режиму спецперепусток у Москві: величезні черги в метро і кілометрові затори 06
Перший день режиму спецперепусток у Москві: величезні черги в метро і кілометрові затори 07
Перший день режиму спецперепусток у Москві: величезні черги в метро і кілометрові затори 08Перший день режиму спецперепусток у Москві: величезні черги в метро і кілометрові затори 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189167
 
   
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Капец! Карантин по-кацапски - столпотворение при входе в метро. Хотели как лучше, а получилась жопа...
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В них жеж нема карантину: "вихадниє" їм пуйло оголосило...
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пуйлу парад 9 травня свербить, а люди, як завжди, до дупи: потім скаже "ані забалєлі і умєрлі", от і весь "шлях" громадян кацапстану...
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И это не может не радовать! Расеяне, так держать! Даешь 10000 смертей от коронавируса ежедневно! А ведь можно еще и подсобить, "заминировать" эту и др. больницы. Такое телефонное "минирование" из Украины обойдется в десяток-другой грн, каждому кто позвонит , но нанесет ущерба экономике агрессора на многие млн. деревянных.
Украинцы, звоним на расейку и "минируем"!!!
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У своїй країні нехай живуть, як вважають за потрібне: мають право. Аби до нас не лізли.
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Ты действительно веришь что это возможно?????? Перший день режиму спецперепусток у Москві: величезні черги в метро і кілометрові затори - Цензор.НЕТ 8164
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В CNN назвали московский карантин "Cyber Gulag" Кибер гулаг,так как в США лидером по смертях и заражениям такой херни нет
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Не Саша чем больше сдохнет москалей тем меньше нам прийдется из убивать. А очередь это хороший рассадник разной заразы!
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Володя розумієш, мене кацапія не цікавить взагалі, хай повиздихають там усі нафіг. В нас своїх проблем дофіга, он тільки пісюаніст чого тільки вартує.
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Не буде кацапів не буде пісюаніста. Цим більше безладу ву кацапів тим меньше у них сил та надхнення лізти в Україну! Тому погані новини у кацапів-ворогів хороші новини для українців.
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А очередь это хороший рассадник разной заразы!

Грипп как грипп. США и другие страны через свои СМИ распространяют панику, отбирая хлеб у попов, мелкого бизнеса . Передел рынков. Откройте глаза , разделите умерших на колл. инфицированных.
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ахахахахахаха!!!111
Так че, ты думаешь что когда ты разделишь, то из инфицированных ВНЕЗАПНО больше никто не умрет?
или делить надо будет если вирус отступит и инфиц. будет ноль? - заболевших было столько то, усопших - столько, и теперь делим
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Они еще и дистанцию не соблюдают, тупые животные.
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а тебе не интересТно - штрафуют ли их на 50000 рублей "забезмаски"?
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Московитов, вытягуйте пуйла из норы...
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та ладно там всей расее уже менее 90 млн мрут как мухи
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92 млн. було ще років п"ятнадцять тому... Жіночку з Центрального РАГСу, що виклала це в Інтернет, ФСБ "загнало за сині хмари...". У мене десь є точні дані в архіві, але "в падлу" шукать, так що вір на слово... Вона там, спираючись на статистику, дала прогноз, що за два десятка років вимруть близько 40 млн.
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Офигенный карантин, сначала надо отстоять в очереди а потом еще ехать в битком набитом вагоне метро, притом половина народу даже без масок. А потом они удивляются росту заболевших в Москве. Дебилы мля.
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Офигенный карантин, сначала надо отстоять в очереди а потом еще ехать в битком набитом вагоне метро, притом половина народу даже без масок

Обыкновенный грипп.
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держим кулаки...
Короговирус!, - ты знаешь что делать....
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половина без масок в метро... смысл ограничений?
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"Не ищи смысла в бессмысленном, иначе повредишься мозгами...". Это, в особенности, относится к существованию в Рассее, так и самой Рассеи, вообще...
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А так весело с хохлов было. Ну теперь и сами сатане в глаза заглянут, бестолковые.
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Сюда следует добавить нежданчик от короля: саудиты добили Путина и продают в Европу нефть по $10. Скоро услышим вой с московских болот
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Как говорил мой знакомый еще во времена СССР - всякая очередь - скрытое рабство.
Я это отношу к любой очереди в любой стране.
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Какой вообще смысл в этих пропусках если их дают всем желающим, большего идиотизма и придумать трудно. Хотя если стоит цель заразить побольше людей то смысл в этом есть.
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ОТЛИЧНО , ТАК ДЕРЖАТЬ Первый день режима спецпропусков в Москве: огромные очереди в метро и километровые пробки - Цензор.НЕТ 2669 И НЕ ЗАБУДЬТЕ 9 МАЯ ,КТО НЕ ПОДОХНЕТ ВЗЯТЬ ПАЛКИ СО СТАЛИНЫМ И НА СКАЧКИ ПОБЕДОБЕСИЯ Первый день режима спецпропусков в Москве: огромные очереди в метро и километровые пробки - Цензор.НЕТ 8198
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Судячи з фото - у мокші надзвичайно сприятливі умови поширення коронавірусу.
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Грустно то, шо у нас был такой же дебилизм, только соответсвенно менее масштабный - а так менты те же, депутаты те же, олигархи те же...
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Они боролись с "фошизмом на Украине" с таким усердием что не заметили как настоящий фашизм пришёл в их дом.
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CNN дуже влучно охарактеризували тотальний контроль у москалів через смартфони - назвали цифровим ГУЛАГом))
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проще было бы бить козлорылым татухи на лбу, оно и удобней, и гигиеничней. Да и очереди были бы меньше. Перший день режиму спецперепусток у Москві: величезні черги в метро і кілометрові затори - Цензор.НЕТ 2511
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и как прекрасный вариант инструмента набивания татухи на лбу - набивать очередью из калаша...!
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Все таки,как кацапы любят всякие: проверки, номера,пометки,пропуски. У них это в генетике,всех пронумеровать и к ногтю. Печально.что при зебиле, эта тенденция теперь и у нас проклевывается...
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а представьте, что это очередь к гробику деда *****? Каково?
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Что может быть лучше,чем длинная очередь без масок во время эридемии. Одобряю
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Кацапам не привыкать! К Мавзолею стояли все и поболее...
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Пацаном стоял, знаю... До сих пор, без мата, не вспоминаю... Июнь, жарища, пить хочется, а негде взять, из очереди выйти нельзя - "вертухаи" в штатском, по сторонам, очередь движется по метру в минуту... И так с 8.30 до 11.45... Будь оно проклято!!!
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за прогнозами вірусулогів, як мінімум 50% москвичів повинні захворіти на коронавірус. Це як мінімум.
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Пох на маскавітов,)) нехай пішки шкандибають))
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Нiколи кацапи не жили так погано, як при Порошенко. Зараз Пэтро iх додавить коронаврусом.
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Без масок, в туннеле, без дистанции, долго стоять в очереди.
Кацы покорно стоят со своими электронными пропусками.
А на конце очереди мент записывает номер пропуска. Зачем!?
Театр абсурда весь этот карантин в рашастане...
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Спецпропуска до одного места если метро работает...
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Хороший розсадник інфекції, і багато навіть без масок стоять, бо дебілам закони до одного місця. А попереду ще й Пасха і 9 травня, так що вони нарешті хоч у чомусь догонять американців!
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Вот менталитет - таращиться как у соседа дом горит, когда у самого уже сарай полыхает...
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Там даже женской логикой не пахнет.... идиоты
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КАК СКОТОВ В СТОЙЛО ЗАГОНЯЮТ,РЮССКИМ ЕЩЕ КЛЯПЫ В РОТ-СЦАРЬ БУДЕТ ДОВОЛЕН РАБЫ ХОЛОПСКИЕ-ТЕРПИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Союз зомбанутых дебилов
совковых,

С дидами на палках шагал у кремля,
Да здравствует вирус, что косит здоровых!
- Орали терпилы... гробы шевеля. Перший день режиму спецперепусток у Москві: величезні черги в метро і кілометрові затори - Цензор.НЕТ 2594
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Никогда ничего не замышляйте против России,потому что на всякую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью.Отто фон Бисмарк.
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А сколько было воплей от лаптеногих,когда в Киеве волзникли очереди в общественный транспорт когда закрыли метро. А теперь мрази сами в такой ситуации и что то возмущенных воплей не слышно.
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Одно не пойму. Зачем в карантин они не закрыли метро. Это же идеальный разносчик инфекции. Отсуствие ультрафиолета, влажный, прохладный микроклимат, постоянные воздушные потоки, скопления людей в вагоне закрытое помещение создают просто идеальные условия для передачи вируса. Пусть передвигаются на чем угодно только не в метро. Это умножает на ноль весь карантин.
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