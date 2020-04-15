 Рукавички, маски і кабінки для людей з температурою: як проходять парламентські вибори в Південній Кореї. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

Серед заходів, яких обов'язково мають дотримуватися виборці, соціальне дистанціювання (щонайменше 1 метр у черзі) і носіння рукавичок і масок. У разі відсутності останніх, їх роздають на вході до виборчої дільниці.

Виборцям також міряють температуру. Будь-яка людина з температурою вище 37,5 градуса має проголосувати в спеціальній кабіні.

На виборчій дільниці всі кабінки регулярно дезінфікують.









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Станом на 3 годину дня проголосувало вже 56,5% південнокорейців. Ця цифра охоплює голосування поштою, яке також передбачено.