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 Політика України, Фоторепортаж
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 Поліція припинила акцію протесту підприємців Білгорода-Дністровського проти закриття ринку на карантин. ФОТО

Правоохоронці Білгорода-Дністровського Одеської області припинили незаконну акцію великої групи підприємців, які мітингували 14 квітня біля адмінбудівлі мерії проти закриття на карантин через поширення коронавірусної інфекції продовольчого ринку.

Про це повідомляє відділ комунікацій поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 50 місцевих підприємців зібралися під стінами мерії з вимогою не закривати продуктовий ринок на карантин. До учасників акції звернувся виконувач обов'язків міського голови (Віктор Грозов. - Ред.), який пояснив, що рішення про припинення роботи ринку ухвалено комісією з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і зумовлено посиленням заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції", - йдеться в повідомленні.

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Поліція припинила акцію протесту підприємців Білгорода-Дністровського проти закриття ринку на карантин 01

Зазначається, що правопорядок та безпеку громадян забезпечували співробітники Білгород-Дністровського відділу поліції, які роз’яснили присутнім основні положення постанови Кабінету Міністрів України щодо посилення вимог карантину та закликали розійтися.

Громадяни, що зібралися на площі біля адмінбудівлі, дослухалися до рекомендацій правоохоронців.

Поліцейські, зокрема, нагадали присутнім, що з 6 квітня громадянам заборонено ходити вулицями більше ніж удвох, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей до 14-ти років. Також заборонено відвідування зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон. Винятком є ​​вигул домашніх тварин однією людиною або службова необхідність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189108
 
   
 Топ коментарі
 
А в супермаркетах ..что риска заболеть нет? А они торгуют...
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Ишь чего захотели! Работать? Хрен вам. Мы занимаИмсИ вирусобесием. Ну и немножко под шумок... Неужели непонятно идиотам, что сдохнуть от голода - это для их же блага. Редкие бестолочи - хотят жизни радоваться. Ату их! Полиция прекратила акцию протеста предпринимателей Белгорода-Днестровского против закрытия рынка на карантин - Цензор.НЕТ 273
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Ну што за народ то пошол!? Баригу-мародьора скінулі, епоха зубожіння закончилась, впереді економічєскій прорив і посадка Порошенка, а оні бунтуют! Чєво вам іщьо надо, продаваны!?
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торговать хотят, а заболеть в нашей стране не боитесь?
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А в супермаркетах ..что риска заболеть нет? А они торгуют...
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Та то у них новый бог - Ковид.Ляшко проповеди читает,маски носят,антисептиком брызгаются,шастают по одному ,штрафы ему подносят,сектанты.
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Землю продадут, на рынках продавать все равно будет нечего. Приучают народ помаленьку.
Сегодня знакомой тетке позвонил, через три часа привезет на дом ведро молока. Разолью по бутылкам -и в холодильник. Живем в карантинной реальности.
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там риск в разы выше, вообще то, если честно! но мафии у власти пох на это! даже строительные гипермаркеты работают!!! кому война, а кому мать родна! народ то меньше кушать не стал! а вот покупать теперь будут больше в супермаркетах! поэтому очевидно, кто за этим стоит... там же миллиарды денег!
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Никто не заболел после рынков, поэтому их надо закрыть.
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Ишь чего захотели! Работать? Хрен вам. Мы занимаИмсИ вирусобесием. Ну и немножко под шумок... Неужели непонятно идиотам, что сдохнуть от голода - это для их же блага. Редкие бестолочи - хотят жизни радоваться. Ату их! Полиция прекратила акцию протеста предпринимателей Белгорода-Днестровского против закрытия рынка на карантин - Цензор.НЕТ 273
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"Мы занимаИмсИ вирусобесием." - какое точное описание всего ныне происходящего.Поліція припинила акцію протесту підприємців Білгорода-Дністровського проти закриття ринку на карантин - Цензор.НЕТ 2715
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А ежели. к примеру. у этого торгаша в кошельке 24 гр 65 коп? Как ему карантинить? Хто из зетипиллов даст совет?
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Шо, выбросить?

зробить рогатку і горобця підстрелити - день продержаться...
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Причем здесь это- главное, что не Порошенко!!!! Чё им ещё надо?
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Это только начало. Да и Белгород-Днестровский небольшой провинциальный город. А вот если Одесса бузить начнет, посмотрим как полиция пресекать будет. Одни уже пробовали. Сейчас прячутся, кто на Расеи, кто в ПМР
Поліція припинила акцію протесту підприємців Білгорода-Дністровського проти закриття ринку на карантин - Цензор.НЕТ 3299
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З липня 1996 по червень 1998 очолював Білгород-Дністровський міський відділ Управління МВС України в Одеській області.
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Ну што за народ то пошол!? Баригу-мародьора скінулі, епоха зубожіння закончилась, впереді економічєскій прорив і посадка Порошенка, а оні бунтуют! Чєво вам іщьо надо, продаваны!?
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Зебилы закрыли все рынки, а эпицентры, ашаны и прочие гиганские супермаркеты торгуют на всю катушку.
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і половина не перевітрюються?

Стоять в очереди на улице-колл. покупателей ограничивают. Пора этот бардак прекращать.
На улице холодно и ветер.
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нехай пересматривают кино про галабародька.
или пускай рассмешат гомика, или чего еще там.

"никогда богато не жили, так нечего и начинать - и вааще, хоть посмеемся" (год назад вы ведь так говорили, правда?)
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Почему в Украине замечают только когда карантин нарушают религиозные мракобесы? Такая избирательная слепота.


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Поддерживаю. Сам пойду с детьми. А вы тряситесь. Вычеркнутый из жизни год.
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В твоем доме будет играть музыка, но ты ее не услышишь...
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С сектантами кгбэшного патриархата так же разбирайтесь.
Они ничем не отличаются от этих собравшихся в гражданских правах.
А учитывая большое количество зараженных среди служителей секты, оболваненные ими ходячее биологическое оружие.
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Ось вони ще влаштують хресний хід. Вдаримо хрестом по вірусу.
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А учитывая большое количество зараженных среди служителей секты

Да нет пандемии как таковой- происходит естественная убыль населения как во все времена.
Статистика это подтверждает. СМИ как шестерка власти устроила театр страха.
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В Лавре уже двое монахов умерли. Одному из них не было и пятидесяти.
Рановато-то для естественной убыли.
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за 200 лет население выросло с 1 млрд до 7,5 млрд! вот и посчитай, сколько будет через пару сотен лет! тем более, ведут себя на планете как варвары...
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Полиция, блть, прекратила...
Фото как полиция прекращает:
Поліція припинила акцію протесту підприємців Білгорода-Дністровського проти закриття ринку на карантин - Цензор.НЕТ 7608
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Не прекратила, а разогнала!
Прекратить (срочно или досрочно) акцию может только ее организатор, против воли организаторов называется разогнать, придушить...!
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Никто там никого не разгонял, не душил и не прекращал. Просто стояли в сторонке... люди разошлись и они пошли...
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Вы шо такое говорите! Хотите оклеветать все полицейское руководство, они что по вашему премию себе ни за что выписали?!
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Ниче, это бубочкин электорат. Зробили їх разом)))
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Если верить статистам то 40% упорно держатся и на выборах (если бы они происходили сейчас) так же проголосовали бы за СН. Примечательно, что с начала года рейтинг продолжал падать и скатился практически до 30%, а после ввода карантина опять начал рости и сейчас около 40%....
Интересно бы одним глазком взглянуть на часть этих баранов и спросить, что им так нравится в действиях власти
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Ничего рано или поздно холодильник победит хотя учитывая 73% это не точно, как показал практика им и моча в глаза норм заходит
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Полицейские, в частности, напомнили присутствующим, что с 6 апреля гражданам запрещено ходить по улицам больше чем по двое, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей до 14-ти лет. Источник: https://censor.net.ua/p3189108
И що. Пришли по одному, а стоять больше чем два, не запрещено .
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Сами наголосовали и сами же против наголосованого бунтуют... Люблю этот нарид...
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73% из них голосовали за клоуна-нарика-кокаинщика Поліція припинила акцію протесту підприємців Білгорода-Дністровського проти закриття ринку на карантин - Цензор.НЕТ 4808
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