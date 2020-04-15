 Поліція припинила акцію протесту підприємців Білгорода-Дністровського проти закриття ринку на карантин. ФОТО

Про це повідомляє відділ комунікацій поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.
"Близько 50 місцевих підприємців зібралися під стінами мерії з вимогою не закривати продуктовий ринок на карантин. До учасників акції звернувся виконувач обов'язків міського голови (Віктор Грозов. - Ред.), який пояснив, що рішення про припинення роботи ринку ухвалено комісією з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і зумовлено посиленням заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що правопорядок та безпеку громадян забезпечували співробітники Білгород-Дністровського відділу поліції, які роз’яснили присутнім основні положення постанови Кабінету Міністрів України щодо посилення вимог карантину та закликали розійтися.
Громадяни, що зібралися на площі біля адмінбудівлі, дослухалися до рекомендацій правоохоронців.
Поліцейські, зокрема, нагадали присутнім, що з 6 квітня громадянам заборонено ходити вулицями більше ніж удвох, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей до 14-ти років. Також заборонено відвідування зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон. Винятком є вигул домашніх тварин однією людиною або службова необхідність.
Сегодня знакомой тетке позвонил, через три часа привезет на дом ведро молока. Разолью по бутылкам -и в холодильник. Живем в карантинной реальности.
зробить рогатку і горобця підстрелити - день продержаться...
Стоять в очереди на улице-колл. покупателей ограничивают. Пора этот бардак прекращать.
На улице холодно и ветер.
или пускай рассмешат гомика, или чего еще там.
"никогда богато не жили, так нечего и начинать - и вааще, хоть посмеемся" (год назад вы ведь так говорили, правда?)
Они ничем не отличаются от этих собравшихся в гражданских правах.
А учитывая большое количество зараженных среди служителей секты, оболваненные ими ходячее биологическое оружие.
Да нет пандемии как таковой- происходит естественная убыль населения как во все времена.
Статистика это подтверждает. СМИ как шестерка власти устроила театр страха.
Рановато-то для естественной убыли.
Фото как полиция прекращает:
Прекратить (срочно или досрочно) акцию может только ее организатор, против воли организаторов называется разогнать, придушить...!
Интересно бы одним глазком взглянуть на часть этих баранов и спросить, что им так нравится в действиях власти
И що. Пришли по одному, а стоять больше чем два, не запрещено .