 СБУ блокувала збут вогнепальної зброї та боєприпасів у Закарпатській області. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередньою версією слідства, працівник підшуковував своїх клієнтів через особисті зв'язки, зокрема у кримінальних колах. Засоби ураження переховував у власному помешканні.

Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів протиправної реалізації зловмисником зброї, зокрема пістолета Макарова з глушником і набоями до нього, а також восьми гранат "РГД-5".

Правоохоронці затримали фігуранта провадження відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному з районних центрів області під час спроби збуту ним боєприпасів.

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У межах кримінального провадження, досудове розслідування якого здійснюється слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області, тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до оборудок із військовими засобами ураження. Перевіряється інформація про нелегальне переправлення виявленої зброї та боєприпасів із-за кордону.

Фігуранту провадження повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Спецоперація проводилася під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.







Фото: сайт СБУ