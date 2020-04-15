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 Події, Фоторепортаж
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 СБУ блокувала збут вогнепальної зброї та боєприпасів у Закарпатській області. ФОТОрепортаж

У Закарпатській області СБУ викрила працівника із захисту природно-заповідного фонду національного природного парку "Синевир" на нелегальному продажі вогнепальної зброї та боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередньою версією слідства, працівник підшуковував своїх клієнтів через особисті зв'язки, зокрема у кримінальних колах. Засоби ураження переховував у власному помешканні.

Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів протиправної реалізації зловмисником зброї, зокрема пістолета Макарова з глушником і набоями до нього, а також восьми гранат "РГД-5".

СБУ блокувала збут вогнепальної зброї та боєприпасів у Закарпатській області 01

Правоохоронці затримали фігуранта провадження відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному з районних центрів області під час спроби збуту ним боєприпасів.

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СБУ блокувала збут вогнепальної зброї та боєприпасів у Закарпатській області 02

У межах кримінального провадження, досудове розслідування якого здійснюється слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області, тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до оборудок із військовими засобами ураження. Перевіряється інформація про нелегальне переправлення виявленої зброї та боєприпасів із-за кордону.

СБУ блокувала збут вогнепальної зброї та боєприпасів у Закарпатській області 03

Фігуранту провадження повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

СБУ блокувала збут вогнепальної зброї та боєприпасів у Закарпатській області 04

Спецоперація проводилася під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

СБУ блокувала збут вогнепальної зброї та боєприпасів у Закарпатській області 05
СБУ блокувала збут вогнепальної зброї та боєприпасів у Закарпатській області 06
СБУ блокувала збут вогнепальної зброї та боєприпасів у Закарпатській області 07
Фото: сайт СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189102
 
   
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Забавный "довесок" в видя явно копаного хлама времен ВМВ (мосина, маузер).
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Молодці, СБУ, сподіваюсь... що тіпок трошке "відпочине"...
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А "воздушку" рядом с оптикой зачем на фото приложили?
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Нашли чем удивлять,у каждого второго закарпатца припрятано оружие времен ВОВ и австо-венгрии а у каждого первого официально за регистрированое..А продажу конечно надо пресекать.
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