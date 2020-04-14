 Право на помилку, дистанційне навчання грі на роялі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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за те, що його страшно катували та ув'язнили.
Отже, над штрафним (тобто апріорі несвободним) населенням червоної імперії "пращур скорость искушает". Пращур - це Гагарін: згадуємо комікси "привет, потомки..."
І він тоді офіційно начебто побив рекорд досягнутої людиною швидкості. Але в СРСР подвиг відчужений від населення - між швидкістю (фактом польоту) і ватою ("радянським народом") лисо майорить якийсь "свиновереск". Для українця ясно, що вереск - це "візг", рослина верес тут жодним боком. Хто ж цей "лисий свиновізг"? Істерично верескливий Хрущов, покірний "косной" (грубо-матеріальній) мумії в мавзолеї - тобто пов'язаний з кадавром Членіна ідеологічними, некроенергетичними й езотеричними зв'язками.
Але найголовніше - минуло 30 років, і якось опівночі дупою гавкнуло комуняцьке кредо разом з СРСР...
Wikipedia:
Королев родился в Житомире, столице Волынской губернии Российской империи, ныне Украинa.
Его отец, Павел Яковлевич Королев, родился в Могилеве у русского солдата и белорусской матери.
Его мать, Мария Николаевна Королева (Москаленко / Буланина), была дочерью богатого купца в украинском городе Нежин с казачьим наследием. По материнской линии, помимо запорожских казаков, он также имел греческое и польское происхождение.
Его отец переехал в Житомир, чтобы стать учителем русского языка.
Марі́я Микола́ївна Корольо́ва (Москале́нко) (1888[11]-1980[12]) - мати Сергія Корольова.
Її батьки: Микола Якович Москаленко - купець другої гільдії. Марія Матвіївна (Фурса) Москаленко - дочка колишнього стройового козака Матвія Івановича Фурси, що був одружений на Євдокії Тимофіївні Петренко, яка в свою чергу походила із сім'ї грецьких колоністів, які за часів Богдана Хмельницького переселились до Ніжина, на Гетьманщину.
Марія Миколаївна також мала сестру Ганну і двох братів Юрія і Василя.
У сімнадцять років Марію видають заміж, не питаючи згоди. А вона після закінчення гімназії хотіла вчитися на вищих жіночих курсах у столиці. На сімейній раді було вирішено видати заміж, аби не відпускати одну до далекої столиці. Нареченим став випускник Інституту князя Безбородька (зараз Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) молодий викладач російської словесності Павло Якович Корольов.
Молоде подружжя поїхало за призначенням Павла в Єкатеринодар, потім - у Житомир, де народився їхній первісток Сергій[13].
На животу (вот тут)
Набью тату -"Слуга Народа".
було вже
целью тоже можно Ашибиться и а там и к монике прилететь может
)))
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Krychek
64-летнему деду во Франции друзья в подарок преподнесли возможность полета на военном истребителе Dassault Rafale. В воздухе дед запаниковал, начал всё дёргать и случайно катапультировался. Без шлема. Эмоций зато полный памперс.
Отже - не вмерла України воля...
Неужели всё будет хорошо?
Ще й додав, що він рептилоїд (внеземной иудей)...