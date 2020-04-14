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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
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 Право на помилку, дистанційне навчання грі на роялі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Право на помилку, дистанційне навчання грі на роялі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Флешмоб так Флешмоб!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Право на помилку"

Право на помилку, дистанційне навчання грі на роялі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Право на помилку, дистанційне навчання грі на роялі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Право на помилку, дистанційне навчання грі на роялі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Право на помилку, дистанційне навчання грі на роялі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Місія під загрозою...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Києво-Печерська лавра закривається на карантин. Там вже понад 90 підтверджених випадків захворювання COVID-19, - Кличко. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус: освячено церквою. Як церкви можуть стати джерелом COVID-19? ВIДЕО

Право на помилку, дистанційне навчання грі на роялі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Дистанційне навчання

Право на помилку, дистанційне навчання грі на роялі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Соціальна дистанція

Право на помилку, дистанційне навчання грі на роялі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Героям слава!

Право на помилку, дистанційне навчання грі на роялі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Это не мелочь по карманам тырить...

Право на помилку, дистанційне навчання грі на роялі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Тільки для любителів "русского мира"

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189075
 
   
 Топ коментарі
 
про "украинец отправил в космос вместо собаки росиянина" - порвало!
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про "украинец отправил в космос вместо собаки росиянина" - порвало!
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правильно зробив..
за те, що його страшно катували та ув'язнили.
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Якось мені генератор поезії (до речі, нарешті знову працює) ось такий віршик видав...
Отже, над штрафним (тобто апріорі несвободним) населенням червоної імперії "пращур скорость искушает". Пращур - це Гагарін: згадуємо комікси "привет, потомки..."
І він тоді офіційно начебто побив рекорд досягнутої людиною швидкості. Але в СРСР подвиг відчужений від населення - між швидкістю (фактом польоту) і ватою ("радянським народом") лисо майорить якийсь "свиновереск". Для українця ясно, що вереск - це "візг", рослина верес тут жодним боком. Хто ж цей "лисий свиновізг"? Істерично верескливий Хрущов, покірний "косной" (грубо-матеріальній) мумії в мавзолеї - тобто пов'язаний з кадавром Членіна ідеологічними, некроенергетичними й езотеричними зв'язками.
Але найголовніше - минуло 30 років, і якось опівночі дупою гавкнуло комуняцьке кредо разом з СРСР...

Право на помилку, дистанційне навчання грі на роялі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 325
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https://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Korolev

Wikipedia:
Королев родился в Житомире, столице Волынской губернии Российской империи, ныне Украинa.
Его отец, Павел Яковлевич Королев, родился в Могилеве у русского солдата и белорусской матери.
Его мать, Мария Николаевна Королева (Москаленко / Буланина), была дочерью богатого купца в украинском городе Нежин с казачьим наследием. По материнской линии, помимо запорожских казаков, он также имел греческое и польское происхождение.
Его отец переехал в Житомир, чтобы стать учителем русского языка.
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Родовід[ред. | ред. код]
Марі́я Микола́ївна Корольо́ва (Москале́нко) (1888[11]-1980[12]) - мати Сергія Корольова.
Її батьки: Микола Якович Москаленко - купець другої гільдії. Марія Матвіївна (Фурса) Москаленко - дочка колишнього стройового козака Матвія Івановича Фурси, що був одружений на Євдокії Тимофіївні Петренко, яка в свою чергу походила із сім'ї грецьких колоністів, які за часів Богдана Хмельницького переселились до Ніжина, на Гетьманщину.
Марія Миколаївна також мала сестру Ганну і двох братів Юрія і Василя.
У сімнадцять років Марію видають заміж, не питаючи згоди. А вона після закінчення гімназії хотіла вчитися на вищих жіночих курсах у столиці. На сімейній раді було вирішено видати заміж, аби не відпускати одну до далекої столиці. Нареченим став випускник Інституту князя Безбородька (зараз Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) молодий викладач російської словесності Павло Якович Корольов.
Молоде подружжя поїхало за призначенням Павла в Єкатеринодар, потім - у Житомир, де народився їхній первісток Сергій[13].
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Как уже задрали эти кловуны...я как увижу на телеканале какой кловунарий так меня просто передергивает - видать аллергия.
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Просто слов нет. Право на помилку, дистанційне навчання грі на роялі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5370 Ну разве что с таким нужно подходить только к нашей элите, не к рядовым пациентам.
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А что? Имею право.
На животу (вот тут)
Набью тату -"Слуга Народа".
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Де фотожаба на те як мародер після виборів вивозив літаком награбовані стільчики із Банкової?
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Как можно зебануться на то, чего нет и в зачатке? Право на ошибку, дистанционное обучение игре на рояле. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1798
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фотожаба на те як мародер після виборів вивозив літаком награбовані маски із Банкової?
було вже Право на помилку, дистанційне навчання грі на роялі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3185
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на Флешмоб так Флешмоб! забыли нарисовать снайпера...
целью тоже можно Ашибиться и а там и к монике прилететь может
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Миха ЧаплыгаКРЫЛОВ о Зеленском и его кадровой чехарде: А вы, друзья, как не садитесь, а в управленцы не годитесь... (с)
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.СУПЕР !! Право на ошибку, дистанционное обучение игре на рояле. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9447 ... Уважаемая природа , просьба больше так не ошибаться .

Право на ошибку, дистанционное обучение игре на рояле. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5033 .
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фейс-морда бубочки після перегляду жаб від Цензора Право на ошибку, дистанционное обучение игре на рояле. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2754

Право на ошибку, дистанционное обучение игре на рояле. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9722
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"Мама Лимма-а-ааа! Меня там полохоботы обизя-я-яют!..."
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Ганібал Лектер, Обсцивохо, рояль та космонавт - розірвало на клаптики
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Він теж вважав , що має право на помилку .
Право на помилку, дистанційне навчання грі на роялі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2138 .
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Krychek

64-летнему деду во Франции друзья в подарок преподнесли возможность полета на военном истребителе Dassault Rafale. В воздухе дед запаниковал, начал всё дёргать и случайно катапультировался. Без шлема. Эмоций зато полный памперс.

Право на помилку, дистанційне навчання грі на роялі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7883
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Кацап, те не понять - тебе к своим - на паРаша.сру...
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Наконец то и фотожаб набор приличный...
Отже - не вмерла України воля...
Неужели всё будет хорошо?
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Вищезгаданий генератор поезії, до речі, ще рік тому на щось прозоро натякнув щодо Віслюка.
Ще й додав, що він рептилоїд (внеземной иудей)...

Право на помилку, дистанційне навчання грі на роялі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3775
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