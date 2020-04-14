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 Політика України
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 Українська антарктична експедиція до кінця тижня добереться до станції "Академік Вернадський", - МОН. ФОТОрепортаж

Команда 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) завершила двотижневу обсервацію в Чилі і вирушила в Антарктиду.

Їхній від'їзд на судні "Бетанзос" відбувся о 05:45 (за київським часом) 14 квітня з порту Пунта-Аренас, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки.

Цьому передувало завантаження впродовж декількох діб 6 фур із продуктами, пальним та обладнанням. Також була проведена ретельна дезінфекція судна та вантажу, "адже Антарктида досі залишається єдиним континентом, вільним від COVID-19".

Очікується, що до кінця тижня команда дійде до української антарктичної станції "Академік Вернадський" через штормову протоку Дрейка. Далі заплановано близько 5 днів на розвантаження і стільки ж - на повернення на материк учасників 24-ї УАЕ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські полярники дісталися Чилі й після обсервації продовжать шлях до Антарктиди на кораблі, - Міносвіти. ФОТО

"Завдяки зусиллями наших дипломатів є домовленість, що уряд Чилі впустить нашу експедицію, яка вже понад рік пропрацювала в Антарктиді, на свою територію. Звідти потім буде організована їхня відправка в Україну. Шляхи цього останнього етапу ще узгоджуються і залежать від того, як розвиватиметься ситуація з карантином в Україні та інших країнах на шляху додому", - повідомив глава Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Українська антарктична експедиція до кінця тижня добереться до станції Академік Вернадський, - МОН 01

Українська антарктична експедиція до кінця тижня добереться до станції Академік Вернадський, - МОН 02
Українська антарктична експедиція до кінця тижня добереться до станції Академік Вернадський, - МОН 03

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Українська антарктична експедиція до кінця тижня добереться до станції Академік Вернадський, - МОН 04
Українська антарктична експедиція до кінця тижня добереться до станції Академік Вернадський, - МОН 05
Фото: mon.gov.ua 

Нагадаємо, команда 25-ї Української антарктичної експедиції вирушила на станцію "Академік Вернадський" у березні, проте не змогла дістатися до Антарктиди і змушена була повернутися до Києва через пандемію COVID-19 20 березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189072
 
 
 Топ коментарі
 
... познакомятся Медведем Антарктическим Украинская антарктическая экспедиция до конца недели доберется до станции "Академик Вернадский", - МОН - Цензор.НЕТ 7697

Украинская антарктическая экспедиция до конца недели доберется до станции "Академик Вернадский", - МОН - Цензор.НЕТ 1453
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удача больше нужна участникам 24-й УАЭ которые едут домой
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увы! антарктических медведей не бывает. Есть только полярные или арктические
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Наберите в гугле мишка антарктический и узнаете много для себя нового.
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Остается только по-хорошему позавидовать. Удачи вам, ребята.
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Удачи, здоров'я і нових наукових відкриттів!
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им бы бабу по симпатичнее. хотя и эту через полгода порвут как тузик,,,
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Помнится даже фильм был такой, когда единственные выжившие на планете, были на полярных станциях.
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Тим, хто не чув і не знав:

Українец, капітан Юрій Лисянський з Ніжина, на шлюпі «Нева», здійснив першу навколосвітню подорож у колишній Російській імперії у 1803-1806 роках.

«Як писав ще на початку минулого століття один з тогочасних істориків, його ім'я «піддано незаслуженому забуттю» [зрозуміло чому]. Воно ще й тепер мало відоме широкому загалу, хоч мало б бути вписане золотими літерами в українську історію. Під час експедиції славний нащадок козацько-старшинського роду (козаки Лисянські зустрічаються в «Реєстрі усього війська Запорозького», складеного після Зборівського договору 1649 р.) проклав нові морські шляхи, уточнив карту світу, позначивши на ній нові, відкриті острови та коралові рифи і знявши позначені, але неіснуючі землі, встановив координати острова Пасхи, виправивши помилку допущену британським першовідкривачем Джеймсом Куком, описав острови Кадьяк і Сітка, проводив систематичні метеорологічні, гідрографічні та океанічні дослідження, зібрав найбільшу в імперії етнографічну колекцію та колекцію мушель і коралів, що становили велику наукову цінність. За участь у 18 морських кампаніях був нагороджений орденом св. Георгія, а за навколосвітню експедицію - орденом св. Володимира і золотою шаблею. Юрій Лисянський єдиний з українців, хто зустрічався з першим американським президентом Джорджем Вашингтоном. Він автор мандрівних нотаток «Навколосвітня подорож на шлюпі «Нева» (1803-1806)», перевиданих нещодавно видавництвом «Темпора».»
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Два томи путівних нотаток російський адмірал Чичагов відмовився друкувати коштом морського відомства через «малоросійський стиль повіствування».
- Лисянському у виданні книжки під різними приводами відмовляли шість разів, - каже Антон Санченко. - Щодо «малоросійського стилю», то стиль у Лисянського дуже гарний, легкий, іронічний. Мова, якою він писав, зрозуміла й нині, на відміну від книжки Крузенштерна, написаної з характерними для тієї епохи російськими «вітієватостями». Та з Лисянського усе життя сміялися через мову, українську вимову.
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Вроде был негласный закон - женщин в экспедицию не брать. Походу, отменили))
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