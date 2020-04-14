 Українська антарктична експедиція до кінця тижня добереться до станції "Академік Вернадський", - МОН. ФОТОрепортаж

Їхній від'їзд на судні "Бетанзос" відбувся о 05:45 (за київським часом) 14 квітня з порту Пунта-Аренас, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки.
Цьому передувало завантаження впродовж декількох діб 6 фур із продуктами, пальним та обладнанням. Також була проведена ретельна дезінфекція судна та вантажу, "адже Антарктида досі залишається єдиним континентом, вільним від COVID-19".
Очікується, що до кінця тижня команда дійде до української антарктичної станції "Академік Вернадський" через штормову протоку Дрейка. Далі заплановано близько 5 днів на розвантаження і стільки ж - на повернення на материк учасників 24-ї УАЕ.
"Завдяки зусиллями наших дипломатів є домовленість, що уряд Чилі впустить нашу експедицію, яка вже понад рік пропрацювала в Антарктиді, на свою територію. Звідти потім буде організована їхня відправка в Україну. Шляхи цього останнього етапу ще узгоджуються і залежать від того, як розвиватиметься ситуація з карантином в Україні та інших країнах на шляху додому", - повідомив глава Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.
Нагадаємо, команда 25-ї Української антарктичної експедиції вирушила на станцію "Академік Вернадський" у березні, проте не змогла дістатися до Антарктиди і змушена була повернутися до Києва через пандемію COVID-19 20 березня.
Українец, капітан Юрій Лисянський з Ніжина, на шлюпі «Нева», здійснив першу навколосвітню подорож у колишній Російській імперії у 1803-1806 роках.
«Як писав ще на початку минулого століття один з тогочасних істориків, його ім'я «піддано незаслуженому забуттю» [зрозуміло чому]. Воно ще й тепер мало відоме широкому загалу, хоч мало б бути вписане золотими літерами в українську історію. Під час експедиції славний нащадок козацько-старшинського роду (козаки Лисянські зустрічаються в «Реєстрі усього війська Запорозького», складеного після Зборівського договору 1649 р.) проклав нові морські шляхи, уточнив карту світу, позначивши на ній нові, відкриті острови та коралові рифи і знявши позначені, але неіснуючі землі, встановив координати острова Пасхи, виправивши помилку допущену британським першовідкривачем Джеймсом Куком, описав острови Кадьяк і Сітка, проводив систематичні метеорологічні, гідрографічні та океанічні дослідження, зібрав найбільшу в імперії етнографічну колекцію та колекцію мушель і коралів, що становили велику наукову цінність. За участь у 18 морських кампаніях був нагороджений орденом св. Георгія, а за навколосвітню експедицію - орденом св. Володимира і золотою шаблею. Юрій Лисянський єдиний з українців, хто зустрічався з першим американським президентом Джорджем Вашингтоном. Він автор мандрівних нотаток «Навколосвітня подорож на шлюпі «Нева» (1803-1806)», перевиданих нещодавно видавництвом «Темпора».»
- Лисянському у виданні книжки під різними приводами відмовляли шість разів, - каже Антон Санченко. - Щодо «малоросійського стилю», то стиль у Лисянського дуже гарний, легкий, іронічний. Мова, якою він писав, зрозуміла й нині, на відміну від книжки Крузенштерна, написаної з характерними для тієї епохи російськими «вітієватостями». Та з Лисянського усе життя сміялися через мову, українську вимову.