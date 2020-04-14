 Українська антарктична експедиція до кінця тижня добереться до станції "Академік Вернадський", - МОН. ФОТОрепортаж

Їхній від'їзд на судні "Бетанзос" відбувся о 05:45 (за київським часом) 14 квітня з порту Пунта-Аренас, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки.

Цьому передувало завантаження впродовж декількох діб 6 фур із продуктами, пальним та обладнанням. Також була проведена ретельна дезінфекція судна та вантажу, "адже Антарктида досі залишається єдиним континентом, вільним від COVID-19".

Очікується, що до кінця тижня команда дійде до української антарктичної станції "Академік Вернадський" через штормову протоку Дрейка. Далі заплановано близько 5 днів на розвантаження і стільки ж - на повернення на материк учасників 24-ї УАЕ.

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"Завдяки зусиллями наших дипломатів є домовленість, що уряд Чилі впустить нашу експедицію, яка вже понад рік пропрацювала в Антарктиді, на свою територію. Звідти потім буде організована їхня відправка в Україну. Шляхи цього останнього етапу ще узгоджуються і залежать від того, як розвиватиметься ситуація з карантином в Україні та інших країнах на шляху додому", - повідомив глава Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.





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Фото: mon.gov.ua

Нагадаємо, команда 25-ї Української антарктичної експедиції вирушила на станцію "Академік Вернадський" у березні, проте не змогла дістатися до Антарктиди і змушена була повернутися до Києва через пандемію COVID-19 20 березня.