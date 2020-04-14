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 Гігантський літак "Мрія" доставив із Китаю до Польщі рекордний вантаж для боротьби з COVID-19. ФОТО

Літак Ан-225 "Мрія", що належить ДП "Антонов", у вівторок, 14 квітня, перевіз до Варшави (Польща) з Китаю рекордний за обсягом вантаж медичних засобів у рамках боротьби зі світовою пандемією коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДП "Антонов".

"Мрія" вилетіла з китайського аеропорту "Тяньцзінь" 13 квітня, де в неї завантажили близько 100 тонн медикаментів, тестів для проведення лабораторних аналізів, медичних масок та інших засобів захисту загальним обсягом майже 1 тис. куб. м.

"За всю історію авіації такий обсяг вантажу ще ніколи не перевозився всередині вантажного відсіку літака", - зазначає підприємство.

Гігантський літак Мрія доставив із Китаю до Польщі рекордний вантаж для боротьби з COVID-19 01Гігантський літак Мрія доставив із Китаю до Польщі рекордний вантаж для боротьби з COVID-19 02

Після завантаження найбільший у світі транспортний літак здійснив переліт до Варшави з приземленням на маршруті в аеропорту "Алмати" (Казахстан) для дозаправки пальним і відпочинку екіпажу.

Гігантський літак Мрія доставив із Китаю до Польщі рекордний вантаж для боротьби з COVID-19 03

У повідомленні наголошується, що вказаний рейс було виконано Ан-225 після технічного обслуговування і модернізації літака, на замовлення компанії Chapman Freeborn Aircharting Ltd (Велика Британія).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Використання українських літаків "Мрія" і "Руслан" у боротьбі з COVID-19 зміцнює співпрацю НАТО з Києвом, - Столтенберг

Згідно з даними підприємства, до теперішнього часу авіакомпанія "Авіалінії Антонова" вже перевезла понад 1,4 тис. тонн вантажу з Китаю в різні країни Європи, Америки, Близького Сходу.

Перший рейс доставки вантажів для боротьби з коронавірусом Ан-225 "Мрія" виконав 11 квітня.

Гігантський літак Мрія доставив із Китаю до Польщі рекордний вантаж для боротьби з COVID-19 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189060
 
   
 Топ коментарі
 
Интересно, а Украине с "барского плеча" нашей зеленой власти что-нибудь нормальное перепадет? Или только расползающиеся костюмы и никакие тесты?
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Интересно, а Украине с "барского плеча" нашей зеленой власти что-нибудь нормальное перепадет? Или только расползающиеся костюмы и никакие тесты?
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костюми клоунів вже віддали лікарям(хоч якісь), а залишилися тільки маски клоунів
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хоть бы на туалетной бумаге печатали, уроды...(
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технічно китайці "взули" весь світ - спочатку всіх заразили, а тепер маски продають
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занадто складна многоходовочка, як для кацапів.... вони в такі складні ігри не грають
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В октябре китайцев, а потом развеяли по всему миру, вину свалив на китайцев.
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Единственная страна, которая по статистике обогатилась от всемирной пандемии. Наталкивает на интересные мысли.
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А как же это получается? Или просто надо херню запостить?
Ведь за два месяца 2020 года промпроизводство КНР упало на 13,5%, розница - на 20%, безработица выросла на 6,2%.
Промышленное производство в Китае за январь-февраль сократилось на 13,5%. Это самый низкий показатель с 1990 года, пишет Reuters со ссылкой на данные статистического ведомства КНР.Промышленность упала сильнее, чем во времена экономического кризиса 2008 года, отмечает агентство.Также распространение коронавируса COVID-19 повлияло на ряд других важных экономических показателей Китая. В частности, инвестиции в капитал сократились на 24,5%, а уровень безработицы вырос до 6,2% (по сравнению с 5,2% в декабре 2019-го) - это самый высокий уровень за время наблюдений.
Розничные продажи в Китае сократились на 20,5%, что свидетельствует о существенном падении экономической активности в стране.Эти статистические данные свидетельствуют о том, что влияние коронавируса на экономику Китая оказалось сильнее, чем ожидалось, заключает агентство.
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"... Фондовые индексы США и Европы упали с максимума 19 февраля на 12-15%, сильно просели многие азиатские рынки, а также российский, из-за опасений, что распространяющаяся по миру пандемия коронавируса подорвет экономику, бизнес и прибыли компаний. Но на общем темном фоне есть и светлые пятна. Инвесторы вкладываются в бумаги организаций из сферы здравоохранения, а также в акции компаний, которые выиграют, если тысячи или даже миллионы людей окажутся на карантине в своих домах.

Как ни удивительно, хорошо себя чувствует и фондовый рынок страны, в которой началась вспышка коронавируса, - Китая. Индекс CSI 300, в который входят акции ведущих компаний с Шанхайской и Шэньчжэньской бирж, сейчас выше уровня, на котором он находился перед новогодними каникулами (по лунному календарю), с которых миллионы китайцев не вернулись на работу. ..."

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а вы что раньше не замечали что здесь 90% пи*доболов на сайте?
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Не знаю правда или нет, но читал что китайце сейчас еще скупают разные компании по всему миру, так как акции значительно подешевели...
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Да, агрессивно себя сейчас ведут на биржах.
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И прально! Реклама Нашему Авиапрому нужна!!
Может инвестируют в проект..
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и грузчики наши гастеры.наши привезли и наши разгрузили
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як дывно...умолчали шо птичку по чертежам квартала,под руководстом мамы моники собирали всем рогом кривым...за личные сэкономленные средства.
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главное в этой теме не груз а что японци сша германия смотрят на этот самолет с открытым ртом, но у нас с людьми которые создали его и подобное и вообще с учеными власть не советуеться. власти умные мешают.
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Им просто не надо было такую дуру клепать. А то сделали бы в 1.5 раза больше, поставь задачу.
Вон, Илон Маск сколько и каких ракет склепал - совок бы обосрался но такое бы не сделал.
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В гучній історії про секретний апарат Zuma, що виводився на орбіту ракетою компанії SpaceX, певним чином є й український слід. Принаймні, в американських космічних групах пишуть, що головний обтікач ракети Falcon 9 перевозився літаком Ан-124 Авіаліній Антонова з Лос-Анджелесу на мис Канаверал. https://www.facebook.com/groups/spacexgroup/permalink/10156191972391318/
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недавно эта дура перевозила какуюто турбину. ни один самолет не смог. значит нужна эта дура
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А ты в курсе для чего именно его построили то?
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а для его автокран гп 400 тонн? а хрен его знает. для чегото надо
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Вот эта фиговина древней сверхцивилизации высечена из цельного куска гранита и зачем-то привезена и поставлена как ёлка на центральной площади. Вес 600 (!!!) тонн. Древние египтяне нервно курят бамбук.
Гігантський літак "Мрія" доставив із Китаю до Польщі рекордний вантаж для боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 5463
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Артефакт древней высокоразвитой цивилизации снова в деле!
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Совок, иди накати за дидов.
Я же тебе говорил: "высокоразвитая ци-ция" это когда удалось купить "суповый" набор(кости) и/или туалетную бумагу.
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Да, по некоторым данным они *рали в дырку и подтирались какой-то странной туалетной бумагой - "Газета "Правда". При этом могли производить вещи, на которые мы на тёплом толчке смотрим в смартфоне как на творения богов.
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Кроме "Мрии" в единственном экземпляре, шо еще?
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Ни-че-го! Кроме "Мрии" нет никаких артефактов этой загадочной цивилизации Гигантский самолет "Мрия" доставил из Китая в Польшу рекордный груз для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 3100
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Ну то ответ неправильный. Есть развалины Чернобыля. Есть самое большое в Мире кладбище атомных подводных лодок на Камчатке. Есть...то есть уже нету...Аральского моря - результат самого большого в Мире мелиоративного проекта. Это так, навскидку.
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Да Вы знаток древностей! А Развалины Запорожской АЭС есть?
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А еще есть тысячи заброшенных лагерей, а при них - тысячи заброшенных кладбищ с сотнями тысяч трупов. И тысячи кладбищ в Украине после 3-х Голодоморов. Вот это - самое ценное достижение людоедской совковой "цивилизации".
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на какой вопрос тебе ответить?
Норм страна - ракеты, супермаркеты, полгода работы = новая машина(Кадиллак - сел и поехал).
совок - 50млн. трупов, ракеты, сельпо, 5 лет работы, еще 10 лет очереди = ведро с гайками "ЖЫгули"(только купил - все дотягиваешь и подшаманиваешь)
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А есть ещё развалины Фокусимы. АЭС не спроектированная на одновременный удар землетрясения и цунами. Хотя цунами обычно провоцируется подводным землетрясением. Кажется США проектировали и строили? Ошибки были у всех. Но у Союза их было больше всего.
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А шо, в Фукусиме выгнали народ на какую-то дебильную демонстрацию после взрыва? И до последнего всем врали, шо ничего не случилось?
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Это ужасное преступление. Ни кто не спорит с этим.
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Древней и высокоразвитой. С вонючими овощными магазинами.
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неблагодарным пшеканам столько дали
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Біля МОЗ вже черга з власників аптек і приватних клінік. Чекають на безкоштовну гуманітарку, щоб напарити її піплу. Хавай-те
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А ведь учитывая, что операции СОВЕРШЕННО одинаковые по смыслу и если бы украинцы ЛГАЛИ как росияне на каждом шагу, то заголовок был бы: "Украинские летчики помогли Польше в борьбе с распространением COVID-19"

Вот образец от "латвийских" прорашистских "мастеров заголовков":

Российские летчики помогли Латвии в борьбе с распространением COVID-19
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Заголовок люто смердить кремлівською пропагандою часів совка . Сам стиль кацапської брехні має тягнеться з середньовіччя .
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Сейчас самая большая мечта в рашке - чтобы Украина обратилась к ним за помощью.
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Украинская "Мрія" ошибласть со страной и при заходе на посадку села в Польше?
А чтобы привести те же лекарства в Украину надо просить Петра Алексеевича,Ю чтобы тот предоставил самолет и потом еще кланяться в ножки. Да, Зеленский?
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кто нибудь заметил на борте информацию о принадлежности самолета к Украине? Я нет.
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wiki : Самолёт был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе
(руководитель проекта - В. И. Толмачёв) в 1984−88 гг.
Первый полёт был совершён 21 декабря 1988г.
Изначально было заложено две машины,
в настоящее время только один экземпляр находится в лётном состоянии и
эксплуатируется украинской компанией Antonov Airlines.
В СССР имел бортовой номер СССР-82060, после распада СССР
перешел в собственность Украины и теперь имеет бортовой номер UR-82060.
Второй экземпляр так и не был достроен.

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На кожній турбіні з обох боків український прапор.
На фюзеляжі телефони антоновської фірми з кодом України і Києва.
Імейл, нанесений на фюзеляж, закінчується "...kiev.ua".

Гігантський літак "Мрія" доставив із Китаю до Польщі рекордний вантаж для боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 239
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Тобто, зпочатку завеземо апарати ШВЛ в Польщу, а Україна почекає?
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А тебе то што переживать, о тебе Зеля и так беспокоится, тебе всего хватает.
Ты же президент, как и все украинцы, Зеля же так говорит, да?
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О, чувачёк из ГУЛАГа (государство, управляемое Лукашенко А. Г.) отозвался, тролль путинский. Не твоё дело, чего мне хватает или не хватает.
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Прикольно що в Китаї теж використовують японські погрузчики "Тойота" а не китайські.
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так и все заводы у них западные,
или вы обчитались путинских сми?
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Великий літак, великої країни, України. Добре що ліберасти - не прихватизували Антонов. Луч. ПХЗ. Івченко-прогресс.
Мала б сьогодні Україна і Мрію, і Нептун.
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Давайте построим 10 самолётов Мрия АН-225 и будем владеть всеми грузоперевозками мира.
1.Нам, Украине не дадут это сделать.
2.А мы Украина уже не в состоянии это сделать.
Авиастроение где? Правильный ответ все знают.
Потому, как Мрию делали под космос всей канувшей в лету страной СССР.
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свисни в дудку, любитель доказывать что Украина ничего не может.
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Ты в кабине пилотов сидел, в подпольном пространстве блоки снимал на перепроверки, хоть один двигатель заменил, вообще что ты знаешь про авиастроение?
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Там целая история. Китай просил продать и давно всю документацию и право производить такой самолёт. Ну наши гордо не дали--или как то так. Не рискну точно---но построить сегодня такой, вроде лярд зелени как минимум. Дальше тема безсмысленна. Он уже летает 35 лет. Чуть завод зарабатывает. Экипаж почти тот же, первые вроде. Есть в сети масса видео как его встречают в разных странах когда что либо гигант доставляет. Толпы вдоль заборов аэропортов стоят, аплодируют. Особо в технократических странах---США, Япония, ФРГ, Австралия итд. Такая вот *Мечта* у нас мечтой осталась. Просрали всё и мозги тоже. Ну хоть пивка попили. Потом тоже с водой погнали---но бутылки красивые по сей день.
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авиастроения никогда и не было.
смотрите факты а не пропаганду.
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Самолёты физически не могут летать. Они тяжелее воздуха!
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то не самолёты, которые в 80х гудели так, что бабка говорила что это
немецкий бомбардировщик.
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