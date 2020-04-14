 Гігантський літак "Мрія" доставив із Китаю до Польщі рекордний вантаж для боротьби з COVID-19. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДП "Антонов".
"Мрія" вилетіла з китайського аеропорту "Тяньцзінь" 13 квітня, де в неї завантажили близько 100 тонн медикаментів, тестів для проведення лабораторних аналізів, медичних масок та інших засобів захисту загальним обсягом майже 1 тис. куб. м.
"За всю історію авіації такий обсяг вантажу ще ніколи не перевозився всередині вантажного відсіку літака", - зазначає підприємство.
Після завантаження найбільший у світі транспортний літак здійснив переліт до Варшави з приземленням на маршруті в аеропорту "Алмати" (Казахстан) для дозаправки пальним і відпочинку екіпажу.
У повідомленні наголошується, що вказаний рейс було виконано Ан-225 після технічного обслуговування і модернізації літака, на замовлення компанії Chapman Freeborn Aircharting Ltd (Велика Британія).
Згідно з даними підприємства, до теперішнього часу авіакомпанія "Авіалінії Антонова" вже перевезла понад 1,4 тис. тонн вантажу з Китаю в різні країни Європи, Америки, Близького Сходу.
Перший рейс доставки вантажів для боротьби з коронавірусом Ан-225 "Мрія" виконав 11 квітня.
И всемирного развода населения...
Ведь за два месяца 2020 года промпроизводство КНР упало на 13,5%, розница - на 20%, безработица выросла на 6,2%.
Промышленное производство в Китае за январь-февраль сократилось на 13,5%. Это самый низкий показатель с 1990 года, пишет Reuters со ссылкой на данные статистического ведомства КНР.Промышленность упала сильнее, чем во времена экономического кризиса 2008 года, отмечает агентство.Также распространение коронавируса COVID-19 повлияло на ряд других важных экономических показателей Китая. В частности, инвестиции в капитал сократились на 24,5%, а уровень безработицы вырос до 6,2% (по сравнению с 5,2% в декабре 2019-го) - это самый высокий уровень за время наблюдений.
Розничные продажи в Китае сократились на 20,5%, что свидетельствует о существенном падении экономической активности в стране.Эти статистические данные свидетельствуют о том, что влияние коронавируса на экономику Китая оказалось сильнее, чем ожидалось, заключает агентство.
Как ни удивительно, хорошо себя чувствует и фондовый рынок страны, в которой началась вспышка коронавируса, - Китая. Индекс CSI 300, в который входят акции ведущих компаний с Шанхайской и Шэньчжэньской бирж, сейчас выше уровня, на котором он находился перед новогодними каникулами (по лунному календарю), с которых миллионы китайцев не вернулись на работу. ..."
Может инвестируют в проект..
Вон, Илон Маск сколько и каких ракет склепал - совок бы обосрался но такое бы не сделал.
Я же тебе говорил: "высокоразвитая ци-ция" это когда удалось купить "суповый" набор(кости) и/или туалетную бумагу.
Норм страна - ракеты, супермаркеты, полгода работы = новая машина(Кадиллак - сел и поехал).
совок - 50млн. трупов, ракеты, сельпо, 5 лет работы, еще 10 лет очереди = ведро с гайками "ЖЫгули"(только купил - все дотягиваешь и подшаманиваешь)
Вот образец от "латвийских" прорашистских "мастеров заголовков":
Российские летчики помогли Латвии в борьбе с распространением COVID-19
А чтобы привести те же лекарства в Украину надо просить Петра Алексеевича,Ю чтобы тот предоставил самолет и потом еще кланяться в ножки. Да, Зеленский?
(руководитель проекта - В. И. Толмачёв) в 1984−88 гг.
Первый полёт был совершён 21 декабря 1988г.
Изначально было заложено две машины,
в настоящее время только один экземпляр находится в лётном состоянии и
эксплуатируется украинской компанией Antonov Airlines.
В СССР имел бортовой номер СССР-82060, после распада СССР
перешел в собственность Украины и теперь имеет бортовой номер UR-82060.
Второй экземпляр так и не был достроен.
На фюзеляжі телефони антоновської фірми з кодом України і Києва.
Імейл, нанесений на фюзеляж, закінчується "...kiev.ua".
Ты же президент, как и все украинцы, Зеля же так говорит, да?
или вы обчитались путинских сми?
Мала б сьогодні Україна і Мрію, і Нептун.
1.Нам, Украине не дадут это сделать.
2.А мы Украина уже не в состоянии это сделать.
Авиастроение где? Правильный ответ все знают.
Потому, как Мрию делали под космос всей канувшей в лету страной СССР.
смотрите факты а не пропаганду.
немецкий бомбардировщик.