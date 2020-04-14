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 На стрільбах вибухнув міномет: 1 військовослужбовець загинув, 8 поранено, - ДБР. ФОТО 18+

Під час стрільб на полігоні в Донецькій області вибухнув 82-мм міномет. На місці загинув 24-річний старший солдат роти спецпризначення. Ще 8 військовослужбовців зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"14 квітня 2020 близько 11 год. 40 хв. під час проведення планових навчальних стрільб із 82-мм міномета, що проходили на одному з військових полігонів на території Донецької області, стався вибух міномета. Під час вибуху 24-річний старший солдат роти спеціального призначення загону спеціальних операцій загинув. Вісім військовослужбовців, які перебували неподалік від міномета, зазнали тілесні ушкодження різного ступеня", - сказано в повідомленні.

ДБР проводить розслідування за ч. 2 ст. 414 ККУ - порушення правил поводження зі зброєю.

Слідчі оглядають місце події, допитують учасників та очевидців того, що сталося, проводять слідчі експерименти.

Розслідуванням керує військова прокуратура Донецького гарнізону військової прокуратури об'єднаних сил.

На стрільбах вибухнув міномет: 1 військовослужбовець загинув, 8 поранено, - ДБР 01

На стрільбах вибухнув міномет: 1 військовослужбовець загинув, 8 поранено, - ДБР 02
На стрільбах вибухнув міномет: 1 військовослужбовець загинув, 8 поранено, - ДБР 03
На стрільбах вибухнув міномет: 1 військовослужбовець загинув, 8 поранено, - ДБР 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189031
 
 
 Топ коментарі
 
Миномет не может взорваться...взорвалась мина в стволе миномета...
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такое уже было. Президенты меняются, но проблемы нет
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Миномет не может взорваться...взорвалась мина в стволе миномета...
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такое уже было. Президенты меняются, но проблемы нет
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Ну вообще то минометы взрываются всегда, к примеру во второй мировой их столько лопнуло, что сталин даже издал указ чтоб запретить разглашения таких случаев...шайтан труба **** тут, хотя к примеру я не слышал чтоб взрывались СПГ, РПГ...
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Патамушта шайтантруба спг рпг не имеет целью закинуть боеприпас за километр, а токмо выпихнуть его из ствола.
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Граната ОГ-7В может лететь на 1 км. Даже на 1200 м.
Что совдеповская, что болгарская.
Проверено и применяется.
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Граната ОГ-8В не имеет маршевого двигателя (как вышибным в сиаку дало так и летит). На "сапоге" вепньер на прицеле стоит под два вида гранат.
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Двойное заряжание и невнимательность.
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Старі **********. Взриватєль стояв на бойовому взводі.
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Взрыватель на миномётной мине НЕ МОЖЕТ изначально стоять на боевом взводе. Он взводится ТОЛЬКО во время выстрела.
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А если уронить ящик с высоты более 3м....Кагбэ очень маловероятно, но все же может быть...
Минометный легче стает на боевой взвод чем гаубичный...намного меньше ускорение в канале ствола
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Ну не надо так критично.
РПГ-7 например РАЗРЫВАЕТСЯ.
У РПГ-7В и РПГ-7Д, есть одно слабое место. В районе бойка.
Кроме этого у РПГ-7Д, есть ещё одно слабое место. Там, где ствол, соединяется с патрубком.
Достаточно травм разной степени и погибших.
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Та ну да...РПГ как раз и рвется...особенно РПГ 7Д...но РПГ 7Д там разрыв по соеденительному замку идет как правило...а ГПГ 7 рвется сам ствол если стрелять ПГ-7 ВР...и настрел у него всего 300 выстрелов...если не вести учет будут проблемы)))
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І знову ДБР зі.... за ч. 2 ст. 414 ККУ - порушення правил поводження зі зброєю... Тобто, ще й солдати-захисники мають сидіти, а не виробник...?Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3189031
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А ДЕБІЛАМ потрібен отмазон і їм пох. Нехай хоч труби стріляють. Гпрдемаріни ******.
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Статью еще раз прочти...а если не дойдет то еще раз прочти..
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Не поясняй ему про 82 мм и 120 мм. Причем т.н. старье - это "Сани", а "Молот" в спешке в Украине делался и не имели спецификации на металл ствола.
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Пашинський щез, а міномети взриваються, спец фуйловський.
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Я одного не пойму ? Все может быть двойное заряжание.брак.диверсия -- только что там делало на позиции 8 человек ???
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Расчеты двух минометов и старший на учебном месте (скорее всего, взводом стреляли). ОП на стрельбище не оборудованы, как положено.
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Привет
Что ОП не оборудовали то и коню ясно. Лень копать было.
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на стволе не вижу предохранителя от двойного заряжания
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Когда в стране столько предателей и вражеских диверсантов причиной может быть все что угодно. От диверсий на складах с боеприпасами до производителей миномета
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Що це за конструктори такі, може теж завербовані рашею.
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А комментарии обязательно в этой теме держать открытыми?
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"Молот" Пашинского производства??
Боезапас не исключаю..
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Это БМ. Снят с вооружения в совке в 70-х.
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Это не БМ и не ПМ.
Это миномёт для ССО. Он никакого отношения не имеет к миномётам батальонного и полкового звена.
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Диверсії йдуть повним ходом ! А деякі телепні кажуть ,це норально ,буває !!!😈
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Двойноє зараженіє , снаряди нє того фасона ! Тьфу пля !😈
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Ствол вроде целый, не видно предохранителя от двойного заряжания.
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Его (предохранителя) там нет конструктивно.
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Раніше був такий випадок і наслідком був неякісний ремонт того міномету! Мабуть цей раз теж щось подібне.
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А как трубу ремонтировать-сваркой??
ПРоффесияОнальный фотограф Вы Наш..
🤗
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У мене п'ять професій. За обговорення мене вам спам.
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Таки будьласка, правда очі коле??
😁
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Разве ДБР способно хоть что-то справедливо расследовать? Тут очень важный случай, надо назначать вменяемых следователей. Таких немного осталось разве что, в СБУ.
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Нет. Там специфика другая. ту более нужны следаки с опытом работы в военной прокуратуре.
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Прокуратуры у нас не стало совсем с приходом венедиктовой.
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Согласен. Но следаки то должны были пооставаться, не все ж на дембель смотались.
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Царство небесне, земля пухом солдату !!!! таке На стрільбах вибухнув міномет: 1 військовослужбовець загинув, 8 поранено, - ДБР - Цензор.НЕТ 7525 горе родичам
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.....НАРОД , а что это за ПОЗИЦИЯ для стрельбы ???? Она совсем не оборудованая , кто стреляет из НЕОБОРУДОВАННОЙ ПОЗИЦИИ ??? Ком. роты под суд !! Смотрел фронтовые кадры как во время ВОЙНЫ , стреляют МИНОМЕТЧИКИ !!! ПОЗИЦИЯ как на картинке , все в ОКОПЕ , миномет ИСПРАВЕН , а тут форменное РАЗГЕЛЬДЯЙСТВО повлекшое к потери ЛИЧНОГО СОСТАВА !!!
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Вы внимательно прочитали откуда погибший?
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Там на дульному зрізі ствола є металевий прапорець - запобіжник. Коли кинув одну міну, другу вже не впхаєш.
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Пройтись по ланцюжку: виготовлювач - кінцева ланка.
Як міномета, так і зарядів- снарядів.
Чи не має там ланки: «борєц с бандєровскімі фашистамі»?
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Какой виготовлювач? Этому миномету скоро 100 лет.


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Буде проведена незалежна експертиза, яка визначить як все відбувалося.
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Предохранитель от двойного заряжения пртдуман давно и стоит копейки.
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Шо? Опять?... Вот никогда такого не было..., и снова! (В.С. ЧерномОрдин)
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Шото я понять не могу. Они тот предохранитель что, отпилили? А зачем?
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Как может взорваться миномет 39-41 годов выпуска...да там такой запас прочноти что никак ...а они все 39-41 годов прошли всю войну и кап ремонт...
На фот воронка..и воронка соответсвующая разрыву мины...а в данном случае 2 мин...2 -е заряжание ребята...
Механизм защиты от 2-го снят
На стрільбах вибухнув міномет: 1 військовослужбовець загинув, 8 поранено, - ДБР - Цензор.НЕТ 7899
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Ну его нахер такие учения Уж лучше на фронте пусть учатся Там хоть смерти не напрасные и семьи компенсации получат
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А какого хера там делало ФСБ-шное ГБР???!!! На стрільбах вибухнув міномет: 1 військовослужбовець загинув, 8 поранено, - ДБР - Цензор.НЕТ 9474
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Просто миномет не был по стандарту НАТО.
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Очень уж выгодны военные закупки. Возможна подстава - доработанная мина, и - ай-яй, у нас все такое старое..! Надо бы трохи миллиончиков...
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Какая это по счету смерть от взорвавшегося миномета??
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У Ефимова покупали? Удивительно, что только один.
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А мож, просто мина доработанная попалась? Ну там, соединил некий умелец вышибной заряд с боевым, потом все это потерял, или продал кому-то...
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Окоп не выкопан , всё сделано как всегда по -быстрому через задницу , когда мы уже поумнеем ?
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