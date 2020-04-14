 На стрільбах вибухнув міномет: 1 військовослужбовець загинув, 8 поранено, - ДБР. ФОТО 18+

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"14 квітня 2020 близько 11 год. 40 хв. під час проведення планових навчальних стрільб із 82-мм міномета, що проходили на одному з військових полігонів на території Донецької області, стався вибух міномета. Під час вибуху 24-річний старший солдат роти спеціального призначення загону спеціальних операцій загинув. Вісім військовослужбовців, які перебували неподалік від міномета, зазнали тілесні ушкодження різного ступеня", - сказано в повідомленні.
ДБР проводить розслідування за ч. 2 ст. 414 ККУ - порушення правил поводження зі зброєю.
Слідчі оглядають місце події, допитують учасників та очевидців того, що сталося, проводять слідчі експерименти.
Розслідуванням керує військова прокуратура Донецького гарнізону військової прокуратури об'єднаних сил.
Что совдеповская, что болгарская.
Проверено и применяется.
Минометный легче стает на боевой взвод чем гаубичный...намного меньше ускорение в канале ствола
РПГ-7 например РАЗРЫВАЕТСЯ.
У РПГ-7В и РПГ-7Д, есть одно слабое место. В районе бойка.
Кроме этого у РПГ-7Д, есть ещё одно слабое место. Там, где ствол, соединяется с патрубком.
Достаточно травм разной степени и погибших.
Что ОП не оборудовали то и коню ясно. Лень копать было.
Боезапас не исключаю..
Это миномёт для ССО. Он никакого отношения не имеет к миномётам батальонного и полкового звена.
ПРоффесияОнальный фотограф Вы Наш..
🤗
😁
Як міномета, так і зарядів- снарядів.
Чи не має там ланки: «борєц с бандєровскімі фашистамі»?
На фот воронка..и воронка соответсвующая разрыву мины...а в данном случае 2 мин...2 -е заряжание ребята...
Механизм защиты от 2-го снят