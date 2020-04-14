 Місцями залишилися лише осередки тління. Природа допомогла покінчити з палаючим пеклом, - Геращенко опублікував наслідки пожеж у зоні ЧАЕС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Геращенко заявив: "Ось такий, прямо зараз, вигляд має місцевість, де ще вчора вирувало полум'я.
Зараз місцями залишилися лише осередки тління, які гасять з повітря вертольоти, а там, де може під'їхати пожежна машина - люди.
Наші рятувальники передовсім захищали від вогню об'єкти критичної інфраструктури.
Не давали вогню просунутися в бік міста Прип'ять, Чорнобильської атомної електростанції і сховищ ядерних відходів.
Природа допомогла рятувальникам покінчити з цим палаючим пеклом.
Ніякої небезпеки для ядерних об'єктів зони відчуження ця пожежа не являла.
Ніхто не загинув. Не постраждали об'єкти інфраструктури.
На жаль, і це неуникно у лісових пожежах, постраждала природа - загинули рослини і тварини".
Заступник міністра продовжив: "Якби не чіткі і професійні дії рятувальників і особливо льотчиків пожежної авіації, які здійснили, як на війні, майже тисячу літако-вильотів, то збиток був би в десятки разів більшим.
Що потрібно зробити, щоб подібне не повторювалося або, щоб осередки загоряння були придушені в самому зародку?
Найперше, це дбайливе ставлення до лісу тих, хто за посадою зобов'язаний піклуватися про нього.
Це використання сучасних технологій з охорони лісу - наприклад, безпілотних літальних апаратів, обладнаних інфрачервоними камерами для своєчасної фіксації найменших загорянь.
Це обладнання великих лісових масивів відеореєстраторами для контролю в'їзду / виїзду, щоб потім можна було встановити, хто в момент загоряння був поряд з місцем звідки почалася пожежа.
Це і стара, як світ, технологія - облаштування протипожежних просік, мінералізованих смуг з піску і глини, здатних зупинити поширення вогню між кварталами лісу.
Всім цим в масштабах України повинно займатися державне лісове агентство. А в зоні відчуження ЧАЕС - Адміністрація зони відчуження".
"Упевнений, що після масштабної пожежі в зоні ЧАЕС будуть вжиті заходи щодо комплексу інженерно-технічних заходів, спрямованих на запобігання масштабних пожеж.
Ну і звичайно поліція буде безжалісно переслідувати і притягати до відповідальності за умисний підпал лісу і порушення правил поводження з вогнем.
Ще раз дякую всім рятувальникам за самовіддану роботу з ліквідації пожежі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС.
Ви - молодці!", - резюмував Геращенко.
Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.
Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.
13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.
Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.
14 квітня стало відомо, що Державній службі України з надзвичайних ситуацій знадобиться ще кілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС і навколо неї.
браво парни...!!
Что имеем по итогу?
- Очаги пожара возникали в глубине Зоны, в местах удаленных на 10-15-20 км от ближайших обитаемых сел. Между очагами пожаров и обитаемыми селами - река Уж, Припять а также километры леса который не горел. Т.е. поджоги травы в селах не имеют отношения к пожару в сердце Зоны.
- Таких пожаров не было никогда, даже когда была дичайшая засуха и жара +35. Возникали одиночные очаги самовозгорания но они локализовывались.
- Пока пожарные тушили один очаг, в нескольких километрах, возникали новые очаги. При этом лес между новым и старым очагом оставался нетронутым, т.е. огонь не передавался по ветру а как бы "телепортировался".
- Полиция Зоны последние дни очень активно искала поджигателей. Прочесывался каждый дом в каждом заброшенном селе, ставились засады возле дорог. Сейчас отрабатываются локации мобильных телефонов в очагах в момент возгорания.
- в очагах возгорания пожарные находили факелы.
Не надо быть Шерлоком Холмсом чтобы сделать вывод:
- есть группа поджигателей, у которых есть автотранспорт со спец.пропуском для проезда по Зоне. Также у них есть информация о действиях полиции - какие села полиция "отрабатывает" и где стоят засады. И они хорошо знают как можно проехать к нужному месту (например к Кривой Горе очень сложно добраться тем кто "не в теме").
Отсюда вопрос к Геращенко - если поджигатели не установлены, то что им мешает вернуться к "делу" когда закончится дождь?
И 2-й вопрос - кто-нибудь ответит за это?
ращенко тем более...