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Все про:пожежа (2125) зона відчуження (128) Геращенко Антон (534)

 Місцями залишилися лише осередки тління. Природа допомогла покінчити з палаючим пеклом, - Геращенко опублікував наслідки пожеж у зоні ЧАЕС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив інформацію та фотозвіт про завершення пожежі в зоні відчуження ЧАЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Геращенко заявив: "Ось такий, прямо зараз, вигляд має місцевість, де ще вчора вирувало полум'я.

Зараз місцями залишилися лише осередки тління, які гасять з повітря вертольоти, а там, де може під'їхати пожежна машина - люди.

Наші рятувальники передовсім захищали від вогню об'єкти критичної інфраструктури.

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Не давали вогню просунутися в бік міста Прип'ять, Чорнобильської атомної електростанції і сховищ ядерних відходів.

Природа допомогла рятувальникам покінчити з цим палаючим пеклом.

Ніякої небезпеки для ядерних об'єктів зони відчуження ця пожежа не являла.

Ніхто не загинув. Не постраждали об'єкти інфраструктури.

На жаль, і це неуникно у лісових пожежах, постраждала природа - загинули рослини і тварини".

Місцями залишилися лише осередки тління. Природа допомогла покінчити з палаючим пеклом, - Геращенко опублікував наслідки пожеж у зоні ЧАЕС 01
Місцями залишилися лише осередки тління. Природа допомогла покінчити з палаючим пеклом, - Геращенко опублікував наслідки пожеж у зоні ЧАЕС 02
Місцями залишилися лише осередки тління. Природа допомогла покінчити з палаючим пеклом, - Геращенко опублікував наслідки пожеж у зоні ЧАЕС 03
Місцями залишилися лише осередки тління. Природа допомогла покінчити з палаючим пеклом, - Геращенко опублікував наслідки пожеж у зоні ЧАЕС 04
Місцями залишилися лише осередки тління. Природа допомогла покінчити з палаючим пеклом, - Геращенко опублікував наслідки пожеж у зоні ЧАЕС 05
Місцями залишилися лише осередки тління. Природа допомогла покінчити з палаючим пеклом, - Геращенко опублікував наслідки пожеж у зоні ЧАЕС 06
Місцями залишилися лише осередки тління. Природа допомогла покінчити з палаючим пеклом, - Геращенко опублікував наслідки пожеж у зоні ЧАЕС 07

Заступник міністра продовжив: "Якби не чіткі і професійні дії рятувальників і особливо льотчиків пожежної авіації, які здійснили, як на війні, майже тисячу літако-вильотів, то збиток був би в десятки разів більшим.

Що потрібно зробити, щоб подібне не повторювалося або, щоб осередки загоряння були придушені в самому зародку?

Найперше, це дбайливе ставлення до лісу тих, хто за посадою зобов'язаний піклуватися про нього.

Це використання сучасних технологій з охорони лісу - наприклад, безпілотних літальних апаратів, обладнаних інфрачервоними камерами для своєчасної фіксації найменших загорянь.

Це обладнання великих лісових масивів відеореєстраторами для контролю в'їзду / виїзду, щоб потім можна було встановити, хто в момент загоряння був поряд з місцем звідки почалася пожежа.

Це і стара, як світ, технологія - облаштування протипожежних просік, мінералізованих смуг з піску і глини, здатних зупинити поширення вогню між кварталами лісу.

Всім цим в масштабах України повинно займатися державне лісове агентство. А в зоні відчуження ЧАЕС - Адміністрація зони відчуження".

"Упевнений, що після масштабної пожежі в зоні ЧАЕС будуть вжиті заходи щодо комплексу інженерно-технічних заходів, спрямованих на запобігання масштабних пожеж.

Ну і звичайно поліція буде безжалісно переслідувати і притягати до відповідальності за умисний підпал лісу і порушення правил поводження з вогнем.

Ще раз дякую всім рятувальникам за самовіддану роботу з ліквідації пожежі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Ви - молодці!", - резюмував Геращенко.

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Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

14 квітня стало відомо, що Державній службі України з надзвичайних ситуацій знадобиться ще кілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС і навколо неї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3189006
 
 
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Спасибо Вселенной. А что там у ************ творится с короновирусом? Кто знает?
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Пишуть, що Чернобильська АЕС: «которую поджог Порошенко, вот-вот взорвется.»
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Пожарники и волонтеры молодцы, а все остальные нет.
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спасибо пожарником - не свалили на самоизоляцию от радиации....
браво парни...!!
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не пожарникам а пожарным! пожарники, это как раз поджигатели
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так шо уже бутылочку желтого напитка пожарным который передавали волонтеры с фирмы которая туры организовывает не нужно передавать ?
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Локація "Озеро Бурштин" не горіла? Бо снорки могли порозбігатися по всій Зоні...
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Эх, Антон, 3,14здеть - не мешки ворочать.
Что имеем по итогу?
- Очаги пожара возникали в глубине Зоны, в местах удаленных на 10-15-20 км от ближайших обитаемых сел. Между очагами пожаров и обитаемыми селами - река Уж, Припять а также километры леса который не горел. Т.е. поджоги травы в селах не имеют отношения к пожару в сердце Зоны.
- Таких пожаров не было никогда, даже когда была дичайшая засуха и жара +35. Возникали одиночные очаги самовозгорания но они локализовывались.
- Пока пожарные тушили один очаг, в нескольких километрах, возникали новые очаги. При этом лес между новым и старым очагом оставался нетронутым, т.е. огонь не передавался по ветру а как бы "телепортировался".
- Полиция Зоны последние дни очень активно искала поджигателей. Прочесывался каждый дом в каждом заброшенном селе, ставились засады возле дорог. Сейчас отрабатываются локации мобильных телефонов в очагах в момент возгорания.
- в очагах возгорания пожарные находили факелы.
Не надо быть Шерлоком Холмсом чтобы сделать вывод:
- есть группа поджигателей, у которых есть автотранспорт со спец.пропуском для проезда по Зоне. Также у них есть информация о действиях полиции - какие села полиция "отрабатывает" и где стоят засады. И они хорошо знают как можно проехать к нужному месту (например к Кривой Горе очень сложно добраться тем кто "не в теме").
Отсюда вопрос к Геращенко - если поджигатели не установлены, то что им мешает вернуться к "делу" когда закончится дождь?
И 2-й вопрос - кто-нибудь ответит за это?
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даже не сомневаюсь,что это дело рук проплаченных ватных прихвостней, только кто их искать будет...
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Никто не ответит,не дай Бог,а х
ращенко тем более...
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