 Місцями залишилися лише осередки тління. Природа допомогла покінчити з палаючим пеклом, - Геращенко опублікував наслідки пожеж у зоні ЧАЕС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Геращенко заявив: "Ось такий, прямо зараз, вигляд має місцевість, де ще вчора вирувало полум'я.

Зараз місцями залишилися лише осередки тління, які гасять з повітря вертольоти, а там, де може під'їхати пожежна машина - люди.

Наші рятувальники передовсім захищали від вогню об'єкти критичної інфраструктури.

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Не давали вогню просунутися в бік міста Прип'ять, Чорнобильської атомної електростанції і сховищ ядерних відходів.

Природа допомогла рятувальникам покінчити з цим палаючим пеклом.

Ніякої небезпеки для ядерних об'єктів зони відчуження ця пожежа не являла.

Ніхто не загинув. Не постраждали об'єкти інфраструктури.

На жаль, і це неуникно у лісових пожежах, постраждала природа - загинули рослини і тварини".















Заступник міністра продовжив: "Якби не чіткі і професійні дії рятувальників і особливо льотчиків пожежної авіації, які здійснили, як на війні, майже тисячу літако-вильотів, то збиток був би в десятки разів більшим.

Що потрібно зробити, щоб подібне не повторювалося або, щоб осередки загоряння були придушені в самому зародку?

Найперше, це дбайливе ставлення до лісу тих, хто за посадою зобов'язаний піклуватися про нього.

Це використання сучасних технологій з охорони лісу - наприклад, безпілотних літальних апаратів, обладнаних інфрачервоними камерами для своєчасної фіксації найменших загорянь.

Це обладнання великих лісових масивів відеореєстраторами для контролю в'їзду / виїзду, щоб потім можна було встановити, хто в момент загоряння був поряд з місцем звідки почалася пожежа.

Це і стара, як світ, технологія - облаштування протипожежних просік, мінералізованих смуг з піску і глини, здатних зупинити поширення вогню між кварталами лісу.

Всім цим в масштабах України повинно займатися державне лісове агентство. А в зоні відчуження ЧАЕС - Адміністрація зони відчуження".

"Упевнений, що після масштабної пожежі в зоні ЧАЕС будуть вжиті заходи щодо комплексу інженерно-технічних заходів, спрямованих на запобігання масштабних пожеж.

Ну і звичайно поліція буде безжалісно переслідувати і притягати до відповідальності за умисний підпал лісу і порушення правил поводження з вогнем.

Ще раз дякую всім рятувальникам за самовіддану роботу з ліквідації пожежі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Ви - молодці!", - резюмував Геращенко.

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Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

14 квітня стало відомо, що Державній службі України з надзвичайних ситуацій знадобиться ще кілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС і навколо неї.