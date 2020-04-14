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 Понад 8000 респіраторів розіслали по лікарнях за ці вихідні, - волонтер Шипович. ФОТОрепортаж

У лікарні Тернопільщини, Запоріжжя, Луганщини, Кіровоградщини та інших областей волонтери відправили понад 8000 респіраторів.

Про це в групі в Facebook Emergency Razom fundraiser for Ukraine against COVID-19 повідомила волонтерка і блогерка Люба Шипович, передає Цензор.НЕТ.

Як говориться в повідомленні, "волонтери на місцях все передали лікарям, надсилають фото, пишуть звіти. Це неймовірно, який масштаб нам вдалося розгорнути, завдяки роботі з партнерами Пацієнти України, Nova Ukraine, Kohorta, Ukrainians Without Borders - Українці без кордонів, БМГО" рідне місто "(Oksana Ivantsiv)".

Лікарні, які отримали респіратори:

КНП "Обласна інфекційна клінічна лікарня",

Заліщицька центральна комунальна районна лікарня,

Тернопільський ЦЕМД

Шполянська центральна районна лікарня імені братів Коломійченків,

Шаргородська ЦРЛ,

Могилів-Подільська ОЛІЛ,

Чернівецький ЦЕМД,

Кіровоградська обласна лікарня

Центральна міська лікарня м. Кропивницького,

Долинська центральна районна лікарня,

КНП "Вінницька центральна районна клінічна лікарня"

КНП "Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної ради",

КНП ЦПМСП Чортківської райради,

КНП "Сєверодонецька міська багатопрофільна лікарня",

КНП "Херсонська міська клінічна лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних".

Також дивіться: Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні. ФОТОрепортаж

Надіслано:
FFP2 530 штук Запоріжжя
FFP2 500 штук Тернопіль-Заліщики
FFP2 800 штук Тернопіль-ЦЕМД
FFP2 700 штук Черкаси-Шполянська
FFP2 500 штук Чернівецька ЦЕМД
FFP2 900 штук Кіровоградська обл
FFP2 900 штук Кіровоградська міська
FFP2 425 штук Кіровоградська-Долинська
FFP3 743 штук Вінниця - Вінницька районна
FFP3 350 штук Вінниця - Вінницька обласна дитяча
FFP3 300 штук Тернопіль - Чортків
FFP3 200 штук Луганськ - Сєвєродонецьк
FFP3 250 штук Херсонська міська
FFP2 600 штук Вінниця - Шаргородська (оплачено )
FFP2 400 штук Вінниця - Могилів-Подільський (оплачено )

Понад 8000 респіраторів розіслали по лікарнях за ці вихідні, - волонтер Шипович 01
Понад 8000 респіраторів розіслали по лікарнях за ці вихідні, - волонтер Шипович 02
Понад 8000 респіраторів розіслали по лікарнях за ці вихідні, - волонтер Шипович 03

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Понад 8000 респіраторів розіслали по лікарнях за ці вихідні, - волонтер Шипович 04
Понад 8000 респіраторів розіслали по лікарнях за ці вихідні, - волонтер Шипович 05
Понад 8000 респіраторів розіслали по лікарнях за ці вихідні, - волонтер Шипович 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188988
 
 
 Топ коментарі
 
Дежавю 2014 года. Снова страна выживает за счет волонтеров и меценатов. Только тогда после разграбления страны Овощем, а сейчас Зеленой пошестью.
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а скільки влада розіслала ?
фоточок не кините ?
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Вранье. По закону нельзя просто отказаться от госфинансирования. Можно просто взять эти деньги со счета и лично передать их на благотворительность. Но с последним у зелени явные проблемы.
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якбы вы ещё и трахнули 8000 чиновников от медицины...
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Дежавю 2014 года. Снова страна выживает за счет волонтеров и меценатов. Только тогда после разграбления страны Овощем, а сейчас Зеленой пошестью.
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Точно - это ж медицину "Зеленый" разграбил за год, а при твоем "Шоколадном" работодателе у нас с медициной было все хорошо, ага...
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Так это Порох респираторы продал из Госрезерва?!...
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Он отмороженное на всю голову зеленое, которое шифруется типа "я_за_не_голосовал".
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Никто не продавал никаких респираторов из Госрезерва - харе уже этот дерьмовый фейк тиражировать.
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А куда же делись респираторы из Госрезерва? Что такое "склады НЗ" и "мобрезерва", мне прекрасно известно - изучал, когда-то дисциплину - "тыл Вооружённых сил". Пандемия не при Порохе вспыхнула, не при Кравчуке или Кучме с Ющенком - при них этот товар "нахер" никому не сдался-бы - это не продовольствие, не топливо, на которые всегда спрос есть... А когда "грохнуло", то обеспечить медиков защитными средствами оказалось нечем... Куда и когда пропало?
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Ты опять тело зеленое вылезло? Картинку дерибана защитных средств за последние 6 месяцев показать для тупого? Особенно интересны "декабрь-февраль".

Более 8000 респираторов разослали по больницам за эти выходные, - волонтер Шипович - Цензор.НЕТ 8918
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Это не Украина и не власть, а украинские бизнесмены продавали. Из власти там только Радуцкий засветился. Вина властей только в том, что вовремя не запретили экспорт.
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Как всегда тупо врешь. Госрезерв открывается только с разрешения всех высших представителей власти: президента, премьера, секретаря СНБО и спикера ВР. Так что сидеть потом им всем. Или про вскрытие склада противоэпидемических средств мобилизационного резерва в феврале 2020 года уже забыло, зеленое?
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Ти не плутай медицину з ветеринарією длі ВРХ. Знаєш що таке ВРХ?
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а скільки влада розіслала ?
фоточок не кините ?
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С их слов из партийной кассы откашляли. Вопрос кудой?
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Вранье. По закону нельзя просто отказаться от госфинансирования. Можно просто взять эти деньги со счета и лично передать их на благотворительность. Но с последним у зелени явные проблемы.
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Ну, была-бы, дизентерия, холера - можно было-бы, задницы больным, вытирать... А для чего они при коронавирусе, если в каждом доме есть телевизор, а на улицу (где их раздавать должны или расклеивать), выходить запрещено?...
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А галочку поставить, а средства на печати бумажек отмыть?
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Різні там кримські-данецькі ще задовго до безвізу бризкали слиною з приводу наших заробітчан за кордоном "Жопьі моют!" Цікаво, хто їм самим буде робити те саме коли вони потраплять до своїх "больнічок"?
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Ти пробував, хоч раз, вітальною листівкою, сраку витерти? А ти про диск...
Розказали хлопці "живий" анекдот: "Туалет на вокзалі. З кабінок чутно шерех паперу. Тут з однієї голос:
- Мужики! Поделитесь газеткой...
Тиша...
- ***! Ну хоть сотку баксов разменяйте!!!...
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как говаривает сивуха: "у меня в доме нет ни капли спиртного и ни одной пиццы, а они в это время позволяют себе рассылать респираторы"
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В Санкт-Петербурге пытались сжечь больницу вместе с больными на коронавирус Росгвардейцы задержали пьяного пациента за поджог больницы. ("Злой одессит")

Не удивляюсь... В 19-м веке, во время эпидемий холеры, не только больницы сжигали, но и дома, где заболевали люди, а также убивали врачей... Были целые "холерные бунты", к подавлению которых привлекали войска... История повторяется... И это только начало...
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В деяких недорозвинутих країнах Заходу респіраторами називають якщо вже не самі апарти штучного дизання ("вентилятори"), то респіратори з додатковими фільтрами та помпою для підтримування підвищеного тиску повітря під захисним "шоломом" медперсоналу. Але не захисні маски...
На фото: продукція фірми "Форд":
Более 8000 респираторов разослали по больницам за эти выходные, - волонтер Шипович - Цензор.НЕТ 4926
https://www.cnbc.com/2020/04/13/ford-to-begin-making-respirators-for-health-care-workers-at-michigan-plant.html
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СПАСИБО!!!!!ВОЛЕНТЕРЫ КАК ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!!!!!!!НИЗКИЙ ПОКЛОН И ЗДОРОВЬЯ ВАМ УКРАИНЦЫ!!!!!!ВИСТОИМ С ВАМИ!!!!!
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