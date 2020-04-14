 Щоб зберегти унікальну природу Чорнобильської зони та її безпеку, - в МВС закликають депутатів посилити покарання за "сталкерство". ФОТОрепортаж

Як підкреслює в Facebook глава Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, після останніх масштабних пожеж і викликаних ними збитків "час зробити суворішою відповідальність "за незаконні проникнення в закриту зону біля ЧАЕС", передає Цензор.НЕТ.
"Нині розмір штрафу згідно з 461 статтею Купап "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" - смішні 310 гривень. Тільки цього року Поліція Київської області склала 59 таких адмінпротоколів на порушників. Минулого 2019, коли після успіху серіалу НВО був підвищений інтерес до ЧАЕС і зони загалом було складено 380 протоколів на нелегальних туристів. У 2018 - 196", - наводить статистику Шевченко.
Він зазначає, що тих, хто уникає навіть штрафу - ще більше.
"Вони знахабніли вже настільки, що якщо їм тяжко вибиратися після своїх нелегальних прогулянок чорнобильськими хащами, подекуди самі дзвонять у поліцію. Та приїздить, накладає адмінстягнення і вивозить їх із зони. Таке собі "таксі за адмінпротокол". Закон не дає правоохоронцям у зоні, зокрема і прикордонникам Державної прикордонної служби України, які так само ловлять порушників, ніякого іншого механізму покарання таких шукачів пригод. Зона величезна - всю її проконтролювати нереально. Настав час законодавцям зробити покарання за "сталкерство" жорсткішим, тільки там збережемо унікальний природній світ чорнобильської зони та її безпеку загалом", - упевнений представник МВС.
Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.
Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.
13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.
Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.
14 квітня стало відомо, що Державній службі України з надзвичайних ситуацій знадобиться ще кілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС і навколо неї.
всё,блеать,на себя мечтают примерять...
Чиновник - никогда !
Тому й не знаєш,що означає слово сталкер у сьогоднішних реаліях.
ШТРАФЫ шо пипец какие! Сроки всем - чтоб и пошевелиться боялись!
Паспорта с собой носить - у мусоров и так работы много. Им ещё алиментщиков ловить нужно и следить за домашним разбоем, не говоря уже о сопровождении парадов **********!
НАКАЗЫВАТЬ ВСЕХ и ЧТОБЫ НЕПАВАДНА БЫЛА! ЧТОБ БЫДЛО В ХОЛОДНОМ ПОТУ ПРОСЫПАЛОСЬ.
А кто лес поджёг для протягивания нужных законов - это мелочи...
Для сохранения природы запереть людей в отведённых местах.
Этот зебилизм имеет дно?
пипец...
Не хотел этого писать,но,наверное,всетаки,нужно.....
Лесопилки- вот корень зла Леса Украины !!!
Поэтому, и горят леса...............
******* за помощь от ЕС готов был весь наш лес за кордон вывезти. Ходили слухи, что как раз его старшенький, вместе с сыночком юры Луценко эту тему и курировали.
Деньги получили, потому вводить запрет нельзя. А вот врубить акциз за каждое спиленное дерево такой, чтобы за дерево надо было чемодан денег заплатить - это можно.