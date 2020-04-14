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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
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Все про:ВР (7483) МВС (1673) пожежа (2125) кримінальна відповідальність (135) Чорнобиль (138) зона відчуження (128) Шевченко Артем (153)

 Щоб зберегти унікальну природу Чорнобильської зони та її безпеку, - в МВС закликають депутатів посилити покарання за "сталкерство". ФОТОрепортаж

Збиток від нелегальних проникнень у Зону відчуження зростає, особливо в пожежонебезпечний період після безсніжної зими.

Як підкреслює в Facebook глава Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, після останніх масштабних пожеж і викликаних ними збитків "час зробити суворішою відповідальність "за незаконні проникнення в закриту зону біля ЧАЕС", передає Цензор.НЕТ.

"Нині розмір штрафу згідно з 461 статтею Купап "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" - смішні 310 гривень. Тільки цього року Поліція Київської області склала 59 таких адмінпротоколів на порушників. Минулого 2019, коли після успіху серіалу НВО був підвищений інтерес до ЧАЕС і зони загалом було складено 380 протоколів на нелегальних туристів. У 2018 - 196", - наводить статистику Шевченко.

Він зазначає, що тих, хто уникає навіть штрафу - ще більше.

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"Вони знахабніли вже настільки, що якщо їм тяжко вибиратися після своїх нелегальних прогулянок чорнобильськими хащами, подекуди самі дзвонять у поліцію. Та приїздить, накладає адмінстягнення і вивозить їх із зони. Таке собі "таксі за адмінпротокол". Закон не дає правоохоронцям у зоні, зокрема і прикордонникам Державної прикордонної служби України, які так само ловлять порушників, ніякого іншого механізму покарання таких шукачів пригод. Зона величезна - всю її проконтролювати нереально. Настав час законодавцям зробити покарання за "сталкерство" жорсткішим, тільки там збережемо унікальний природній світ чорнобильської зони та її безпеку загалом", - упевнений представник МВС.

Щоб зберегти унікальну природу Чорнобильської зони та її безпеку, - в МВС закликають депутатів посилити покарання за сталкерство 01

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Щоб зберегти унікальну природу Чорнобильської зони та її безпеку, - в МВС закликають депутатів посилити покарання за сталкерство 02
Щоб зберегти унікальну природу Чорнобильської зони та її безпеку, - в МВС закликають депутатів посилити покарання за сталкерство 03
Щоб зберегти унікальну природу Чорнобильської зони та її безпеку, - в МВС закликають депутатів посилити покарання за сталкерство 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один рятувальник зазнав травми під час гасіння пожежі в зоні відчуження: його госпіталізовано, - ДСНС

Щоб зберегти унікальну природу Чорнобильської зони та її безпеку, - в МВС закликають депутатів посилити покарання за сталкерство 05
Щоб зберегти унікальну природу Чорнобильської зони та її безпеку, - в МВС закликають депутатів посилити покарання за сталкерство 06
Щоб зберегти унікальну природу Чорнобильської зони та її безпеку, - в МВС закликають депутатів посилити покарання за сталкерство 07
Щоб зберегти унікальну природу Чорнобильської зони та її безпеку, - в МВС закликають депутатів посилити покарання за сталкерство 08

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Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

14 квітня стало відомо, що Державній службі України з надзвичайних ситуацій знадобиться ще кілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС і навколо неї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188971
 
 
 Топ коментарі
 
А вот оно что, получается 10 дней хер ложили на ситуацию и довели ее до критичной, не зеленые сракорукие бабуины, а сталкеты. Ну ок, ну ок
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Ага, нашли крайних. Еще на сталкеров спишите вырубку лесов и вывоз их за бугор
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А вот оно что, получается 10 дней хер ложили на ситуацию и довели ее до критичной, не зеленые сракорукие бабуины, а сталкеты. Ну ок, ну ок
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Ага, нашли крайних. Еще на сталкеров спишите вырубку лесов и вывоз их за бугор
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зачем мусорам уникальные зоны?
всё,блеать,на себя мечтают примерять...
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Только после повышения штрафа в морду, и пшиком баллончика заканчиваться не будет в Припяти как недавно! Загнанного на крышу сталкера мало что остановит! И не забывайте что там полно народу из рашки и беларуси. Ребята изначально заточены на опасность и вооружены морально и физически!
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сталкеры не стали бы поджигать, нужно искать диверсантов, возможно с квадрокоптерами.
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А може очільника МВС звільнити за повний провал роботи, бувше МНС зараз також в його підпорядкуванні. Що ми за країна, коли своє нехлюйство держчиновники пояснюють малими штрафами? А може держчиновників з їх космічними зарплатами штрафувати за провал роботи?
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Чем дальше, тем больше будет желающих тайно пожить в сказочных дебрях полесской природы. Ведь там действительно природа восстановилась до первобытного состояния. Наказание ужесточить необходимо до максимума. Иначе всё сожгут и загадят.
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та не будут сталкеры жечь и срать в зоне, они к ней относятся с особым трепетом так сказать.
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И вот что характерно - чего бы плохого в нашей стране не произошло , всегда виноват простой гражданин .
Чиновник - никогда !
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А що таке сталкерство? І в чому його злодійство? В крані де безбожно крадуть та беруть хабарі потрібно вводити закони які каратимуть саме таких шляхом відрубування рук. Ось де зло. А вони людей, які займаються туризмом карати зібралися. Чи може і до Чорнобильської зони вже вори руку свої брудні приклали, хочуть підмутити під соусом "благих" намірів?!
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Ти ніколи не був у Чорнобильській зоні після ТОГО.... Це видно неозброєним оком.
Тому й не знаєш,що означає слово сталкер у сьогоднішних реаліях.
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Ну разные сталкеры бывают. Хотя часто идут дурни лезут в подвал Медсанчасти в Припяти, там где одежда пожарных с 1986 года лежит, купаются в Припяти, едят яблоки и ломают и бьют все что могут, при этом гордятся этим снимая видео и выкладывая его на ютубе.
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Может пора уже вводить налог на воздух, ********???
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Ідіть в дупу, я тільки збираюся по Зоні полазити.
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Хоть ужесточай хоть не, а як доща не буде да сухостой не чистить, то буде гореть и в зоне и не в зоне...
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Может пора туда уже заселять людей? Шо это устроили за элитный заповедник?
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ПРАВИЛЬНА!
ШТРАФЫ шо пипец какие! Сроки всем - чтоб и пошевелиться боялись!

Паспорта с собой носить - у мусоров и так работы много. Им ещё алиментщиков ловить нужно и следить за домашним разбоем, не говоря уже о сопровождении парадов **********!

НАКАЗЫВАТЬ ВСЕХ и ЧТОБЫ НЕПАВАДНА БЫЛА! ЧТОБ БЫДЛО В ХОЛОДНОМ ПОТУ ПРОСЫПАЛОСЬ.

А кто лес поджёг для протягивания нужных законов - это мелочи...
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"Щоб зберегти унікальну природу" - оградить эту "унікальну природу" от людей (естественно ж не от избранных)

Для сохранения природы запереть людей в отведённых местах.

Этот зебилизм имеет дно?
пипец...
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ЛЕС вырубили и продали радиоактивный, устроили искусственный пожар, все сделала власть мусоров!
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Не исключенный вариант. Могли продать на изготовление гробов умершим от короновируса.
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Или могли, просто, продать.......на что угодно......
Не хотел этого писать,но,наверное,всетаки,нужно.....
Лесопилки- вот корень зла Леса Украины !!!
Поэтому, и горят леса...............
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На что угодно не могли - фонить может. А вот на гробы вполне могли. Тема не новая, попались мне "на дороге" в девяностых, такие горе-бизнесмены в погонах. Тогда остановили.

******* за помощь от ЕС готов был весь наш лес за кордон вывезти. Ходили слухи, что как раз его старшенький, вместе с сыночком юры Луценко эту тему и курировали.
Щоб зберегти унікальну природу Чорнобильської зони та її безпеку, - в МВС закликають депутатів посилити покарання за "сталкерство" - Цензор.НЕТ 4777

Деньги получили, потому вводить запрет нельзя. А вот врубить акциз за каждое спиленное дерево такой, чтобы за дерево надо было чемодан денег заплатить - это можно.
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достанет калаш из хабарницы и порешит вояк))маслину в сапожыщи херовые засадит
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Не для сохранение Чернобыльской зоны, а для набивания карманов за взятки за непривлечение к ответственности пойманых сталкеров. Это читая между строк.
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