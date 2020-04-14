 Поліція в Києві затримала з гонитвою псевдоспівробітника Кабміну, який "торгував" держпосадами. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію області.

За попередньою версією слідства, чоловік представлявся працівником Кабінету Міністрів України та пропонував посади за певну суму в органах державної влади.

Зокрема він пропонував посади державних службовців кандидатам з Полтавської та Харківської областей. При цьому за свої "послуги" він просив від 10 000 до 30 000 доларів США.

Псевдопрацівника виявили у центрі Києва по вулиці Інститутській під час отримання ним неправомірної вигоди. Побачивши працівників правоохоронних органів, чоловік намагався втекти на транспортному засобі, але йому це не вдалося.

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