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 Події, Київські новини
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 Поліція в Києві затримала з гонитвою псевдоспівробітника Кабміну, який "торгував" держпосадами. ФОТОрепортаж

Правоохоронці Полтавщини припинили протиправну діяльність шахрая, який "торгував" посадами в органах державної влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію області.

За попередньою версією слідства, чоловік представлявся працівником Кабінету Міністрів України та пропонував посади за певну суму в органах державної влади.

Зокрема він пропонував посади державних службовців кандидатам з Полтавської та Харківської областей. При цьому за свої "послуги" він просив від 10 000 до 30 000 доларів США.

Псевдопрацівника виявили у центрі Києва по вулиці Інститутській під час отримання ним неправомірної вигоди. Побачивши працівників правоохоронних органів, чоловік намагався втекти на транспортному засобі, але йому це не вдалося.

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Поліція в Києві затримала з гонитвою псевдоспівробітника Кабміну, який торгував держпосадами 01
Поліція в Києві затримала з гонитвою псевдоспівробітника Кабміну, який торгував держпосадами 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188969
 
   
 Топ коментарі
 
Конкурентів Єрмака прибирають.
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Это как брательника ермака повязали??
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на очной ставке: "брат, ты мне или не брат? рад ты мне или не рад?"
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Не удивительно, что везде взятки и страну продают
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узнает ли ермак своего нового брата колю, потерявшегося ещё в децтве ?
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такие себе "дети майора *****" или шо то подобное ))
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Этого посадят, а как бы брательника Ермака посадят? (записи есть)
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Так для этого все и заварили, что бы брательника не садить. Это шоу продолжается, но попкорн заканчивается. Народу надо хлеб и зрелище. Зрелище зелебобики организовали, а хлеб? Я не спрашиваю уже про колбасу за копейки.
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Не удивлюсь, ежели это окажется двоюродный родственник братанов дЕрмаков.
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Это Паниковский, сын лейтенанта Шмидта. Как, еще один сын? Это становится забавным. У лейтенанта было три сына, двое умных, третий дурак...
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Щас загримируют подретушируют и будет один в один как на пленках
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Сотрудник дЕрьмака решил кинуть хозяина?!
непоряяяядок...
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Тупа спроба відволікти увагу від Ермака! На такі посади та бабло не кидають!
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конкурирующая фирма? По чем опиум для народа? (с)
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Зайшов на чужу "територію"? - Як Паніковський?
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Він не злочинець - він Робін Гуд насправді.
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Во мужик залетел. Теперь на него все шишки свалят, что это он якобы не тем людям продал портфели. Вот что значит 5 лет образованный барыга у власти и шоколаде. И ещё не вечер.
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Это не та Камрюха , что Ермак обменял на новый Мерседес ?,,
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Очередной специалист конторы "Ермак и брат".
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