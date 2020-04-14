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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Київ (7672) Київська область (1196) наркотики (945) СБУ (5498)

 СБУ ліквідувала мережу збуту кокаїну в Києві та області, вилучено наркотиків на суму понад $100 тис. ФОТОрепортаж

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією і оргзлочинністю Служби безпеки України викрили та ліквідували мережу збуту кокаїну в столиці і області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Організував наркобізнес мешканець Києва, який реалізовував кокаїн оптом та у роздріб перевіреним клієнтам. У середньому він збував 1 грам наркотику за 150 доларів США.

Співробітники СБУ затримали наркоділка згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під під’їздом власного будинку з пакунком кокаїну для чергового клієнта.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисника та зберігання наркотику правоохоронці виявили та вилучили понад 700 грамів кокаїну, знаряддя для фасування наркотику, зокрема електронні ваги, зіп-пакети тощо. За цінами чорного ринку вартість вилученого наркотику становить понад $100 тисяч.

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Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності, і притягнення їх до кримінальної відповідальності.

СБУ ліквідувала мережу збуту кокаїну в Києві та області, вилучено наркотиків на суму понад $100 тис 01
СБУ ліквідувала мережу збуту кокаїну в Києві та області, вилучено наркотиків на суму понад $100 тис 02
СБУ ліквідувала мережу збуту кокаїну в Києві та області, вилучено наркотиків на суму понад $100 тис 03
СБУ ліквідувала мережу збуту кокаїну в Києві та області, вилучено наркотиків на суму понад $100 тис 04
СБУ ліквідувала мережу збуту кокаїну в Києві та області, вилучено наркотиків на суму понад $100 тис 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188958
 
 
 Топ коментарі
 
ну все.... тепер віслюк почне відосіки клепати по 5 шт на день СБУ ликвидировала сеть сбыта кокаина в Киеве и области, изъят наркотик на сумму более $100 тыс. - Цензор.НЕТ 5773
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Блін! Що ж тепер буде? Уявляєте, в них ще й ломка почнеться?!
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Ну вот и ЗЕльцману счастье привалило. Теперь надолго хватит!
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Блін! Що ж тепер буде? Уявляєте, в них ще й ломка почнеться?!
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ну все.... тепер віслюк почне відосіки клепати по 5 шт на день
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Ну вот и ЗЕльцману счастье привалило. Теперь надолго хватит!
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Установлено ж правильно что порошок белого цвета не стиральный?)......прям медельинский картель на троещине)
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а хтось довів, що кокс від ковіду не допомагає?
так отож!
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"Где ПЛАН?"-кричал Клоун,вылупив глаза. Плана не было.
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150 долларов за грамм? И кто его покупал? Это же никакой зарплаты не хватит.
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