 СБУ ліквідувала мережу збуту кокаїну в Києві та області, вилучено наркотиків на суму понад $100 тис. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Організував наркобізнес мешканець Києва, який реалізовував кокаїн оптом та у роздріб перевіреним клієнтам. У середньому він збував 1 грам наркотику за 150 доларів США.

Співробітники СБУ затримали наркоділка згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під під’їздом власного будинку з пакунком кокаїну для чергового клієнта.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисника та зберігання наркотику правоохоронці виявили та вилучили понад 700 грамів кокаїну, знаряддя для фасування наркотику, зокрема електронні ваги, зіп-пакети тощо. За цінами чорного ринку вартість вилученого наркотику становить понад $100 тисяч.

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Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності, і притягнення їх до кримінальної відповідальності.









