EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події
  3874  7
Все про:Київ (7672) пожежа (2125) ДТЕК (49)

 У Дарницькому районі Києва спалахнула пожежа в трансформаторній підстанції. ФОТОрепортаж

На вулиці Ревуцького в Києві рятувальники ліквідували пожежу в трансформаторній підстанції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

14 квітня об 11:08 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Ревуцького, 40, що в Дарницькому районі столиці, виникла пожежа.

"Як виявилося, сталося загоряння у трансформаторній підстанції. Оскільки підстанція перебувала під високою напругою, пожежникам довелося зачекати знеструмлення.

У Дарницькому районі Києва спалахнула пожежа в трансформаторній підстанції 01

Об 11:45 рятувальники отримали допуск до гасіння від бригади ДТЕК "Київські електромережі"" та не гаючи часу відразу ж приступили до її ліквідації.

Вже об 11:57 рятувальники локалізували пожежу, та о 12:03 ліквідували на площі 15 м кв. за допомогою ГПС-600", - сказано в повідомленні.

У Дарницькому районі Києва спалахнула пожежа в трансформаторній підстанції 02
Фото: сайт ДСНС

Також дивіться: Пожежі в Чорнобилі: відкритого вогню немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки. ФОТО

Зазначається, що на місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 рятувальників особового складу. Причина виникнення пожежі з'ясовується.

Жертв і постраждалих немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188942
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Слишком много пожаров в последнее время, как будто кто то помогает пожарам разгораться...
 показати весь коментар
 
 
Подумать только, один отсек в этой "коробке" (на заднем плане) стоит два миллиона... "Києве мій...!"
 показати весь коментар
 
 
Дуже багато пожеж,схоже на підлість московитів.Їм скоро кранти,але гадити вони не перестають і хочуть,щоб у нас було гірше,ніж у них.
 показати весь коментар
 
Мабуть якийсь селянин з метою забави з трьох сторін підпалив...
 показати весь коментар
 
Харьковский рынок убили, на его месте домов настроили, а подстанции старые. В этом причина.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору